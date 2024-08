L’oroscopo 2018 – Sagittario

Stai leggendo l’oroscopo del 2018 in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

SAGITTARIO – Introspezione in technicolor

Il 2018 si prospetta come un anno armonico, che per i nati in un segno tanto frastagliato può essere un modo per concretizzare progetti e definire alcuni legami. Accantonata l’idea di traversare l’Eurasia su una zattera, cercate di riversare il vostro desiderio di scoperta e avventura nel quotidiano. Saturno lascia finalmente la vostra orbita smorzando diverse tensioni, mentre alcuni passaggi di Giove vi ricaricheranno dagli atteggiamenti dispersivi che un Sagittario non riesce proprio a farsi mancare. Sarete di grande stimolo per chi vi circonda, comprese le persone che guardano alla vostra intraprendenza con viva preoccupazione. Il momento è però significativo solo per chi ha firmato un armistizio con tutte le contraddizioni interne che i nati nel segno si ritrovano spesso a fronteggiare. Il vostro desiderio di libertà all’interno della coppia, per esempio, genera ancora piccoli capolavori di stand up comedy tra le mura domestiche. Focalizzare l’attenzione su quello che volete realmente tra una gag e l’altra potrebbe tornare utile al vostro legame.

Nettuno in opposizione può offrire false mete e aspettative, in netto contrasto con una realtà che troppo spesso tendete a bollare come ininfluente. Ci saranno mesi introspettivi che, uniti alla vostra tendenza a divagare, potranno farvi accedere a dimensioni parallele di tutto rispetto. È richiesto un riassetto di bisogni e strategie, con tagli decisivi a situazioni lavorative e sentimentali. Delle potature interpersonali per il nuovo anno si occuperà la vostra inadeguata schiettezza, sempre in bilico tra mancanza di tatto e Varietà. Evitate quindi riunioni condominiali e, se siete personaggi pubblici, di avvicinarvi ai social network.

Sul versante dei rapporti avrete molti stimoli, arrivando a confondere amicizia e amore, sessualità e fitness. L’iniziativa sarà quasi sempre vostra, relegando i malcapitati partner al ruolo di fermacarte. Sono nell’aria tensioni nella famiglia d’origine con conseguenti disordini psicofisici, che saprete tenere a bada saturandovi come al solito di impegni e scadenze. L’anno in arrivo vi richiede in sostanza presenti e lucidi. Tutto questo servirà a prepararvi per la fine dell’anno, in cui Giove entrerà di prepotenza nel vostro segno facendo vacillare tutte le certezze acquisite in cambio di nuove, entusiasmanti prospettive. Sta a voi scegliere tra la strada della consapevolezza o, in alternativa, ripiegare sulla vostra solida capacità di sovrapporre situazioni inconciliabili dentro un armonico quanto inquietante mosaico.

Per i dettagli sulle caratteristiche del segno e le affinità, vai su Starmale.