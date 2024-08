L’oroscopo di marzo – Leone

Stai leggendo l’oroscopo di marzo in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Un cielo potenzialmente favorevole porta i vostri livelli di autostima oltre la soglia consentita, rendendovi irresistibili a un restante Zodiaco costretto solo a constatare la propria inefficacia. Con Giove nel segno a infondere forza, potreste avvertire l’esigenza di prendere in mano le redini del Pianeta guidandolo verso un futuro migliore. È invece un’ottima occasione per capire più a fondo l’esigenza di certi slanci e le motivazioni che stanno alla loro base. Per tagliare, dove necessario, i fili di certe situazioni stantie dentro le quali fate ormai fatica a ritrovarvi.

Marzo offre momenti di riflessione utili per centrare mezzi e possibilità reali, e non quelli dettati da un desiderio di affermazione di stampo napoleonico. Un certo senso di insoddisfazione che potreste aver avvertito nei mesi precedenti è ora gestibile con una visione il più possibile in prospettiva, e che tra l’altro non prevede l’eliminazione psicologica degli avversari. Persone, cose, obiettivi: tutto ciò che non riporta alla chiarezza in questa fase può essere dannoso.

A fine mese, Marte in congiunzione con Saturno vi ricorderà un certo senso della misura a voi estraneo. Fino ad allora, i rapporti interpersonali viaggiano ad alte quote rendendovi appena tollerabili agli occhi dei meno capaci.

