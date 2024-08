L’oroscopo di marzo – Toro

Stai leggendo l’oroscopo di marzo in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Venere transiterà nella vostra dodicesima casa che rappresenta l’inconscio, il rapporto con la parte spirituale e con la propria interiorità. Questo indica un momento di forte introspezione, che la vostra irrequietezza potrebbe trasformare in una serie distopica prodotta da Netflix. È possibile anche una certa tendenza a sprofondare dentro incomprensibili stati di catalessi.

In sostanza, l’inizio di marzo rischia di non essere un buon momento per darvi in pasto a una socialità che ora come ora sta benissimo anche senza di voi. In realtà è un’ottima occasione per esplorare la vostra parte creativa e le zone d’ombra che da qualche tempo possono avervi relegato in una sorta di impasse. Una fase necessaria per favorire quel cambiamento che tanto ricercate ma che, causa pigrizia o gorghi emotivi, avete evitato con cura.

Nella parte centrale del mese Marte in Capricorno offre stimoli ed energie per proiettare rinnovati slanci all’esterno o, nel peggiore dei casi, per aggiungere malintesi a incomprensioni. Una certa insofferenza si farà sentire anche nella sfera sessuale, offrendovi lo statuto di mine vaganti pronte a esplorare nuovi e sovente futili territori.

È consigliabile non caricare gli altri di aspettative per non incappare in piccole sagre della frustrazione. Nell’arco di questo mese potreste ritrovarvi a gestire un serio dibattito con il vostro inconscio. Ricordatevi di alzare la mano prima di parlare evitando inutili sovrapposizioni.



