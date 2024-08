Sole, mare e musica da ballare: guarda il doc su Ortigia Sound System

Qualche giorno fa il festival Ortigia Sound System, giunto alla sua quinta edizione, ha annunciato le date di quest’anno: dal 25 al 29 luglio appuntamento sull’isola-centro storico di Siracusa per cinque giorni di ricerca musicale, panorami mozzafiato e feste in barca.

Per scoprire chi suonerà quest’anno ci vorrà ancora un po’, ma considerato che l’anno scorso sono approdati in Sicilia nomi come Sevdaliza, Mount Kimbie, Gaika e Moses Boyd, noi cominciamo a portarci avanti coi voli.

Nel frattempo, se vuoi avere un’idea del mix di concerti, relax e cultura che ti aspetta e rimpiangere un po’ la bella stagione, qui sopra puoi vedere il mini-documentario sull’edizione dello scorso anno—alla cui realizzazione ha collaborato anche Noisey.

Per maggiori informazioni visita il sito di OSS. I biglietti super early bird saranno in vendita da oggi alle 15.

