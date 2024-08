Perché durante l’ovulazione si prova più attrazione per le altre persone

Chi ha le mestruazioni sa benissimo che il ciclo può influenzare la routine in modi decisamente spiacevoli, tra sbalzi d’umore e mal di testa, pensieri annebbiati e smanie di ogni tipo.

L’ovulazione, però, non è il momento peggiore del mese. Spesso, invece, quel momento arriva quando la confusione si dirada, inizi ad avere più energia e cominci a prenderti cotte casuali o a sentir crescere una strana eccitazione. Che probabilmente è anche il motivo per cui ultimamente ci sono così tanti video su TikTok del tipo: “È davvero carino o… sto semplicemente ovulando?”

Per chi ha bisogno di un veloce ripasso: l’ovulazione si verifica di solito circa due settimane prima delle mestruazioni, quando l’ovulo lascia le ovaie e scorre lungo le tube di Falloppio. L’ovulazione dura circa 24 ore, ma fa parte di ciò che viene considerato il “periodo fertile”—che dura indicativamente una settimana ogni mese ed è il momento in cui è più probabile rimanere incinta.

Forse è proprio questa la ragione per cui si sente l’eccitazione durante il periodo dell’ovulazione, come se il corpo fosse predisposto in qualche modo a incoraggiare la procreazione?

Christine Garver-Apgar, ricercatrice di psichiatria presso l’Università del Colorado, sostiene che sia così, e che i dati a nostra disposizione suggeriscano questo aumento dell’attrazione proprio in virtù di tale fenomeno. “La letteratura scientifica dimostra che le preferenze romantiche e sessuali cambiano durante il ciclo ovulatorio secondo modalità prevedibili,” spiega, riferendosi a ricerche condotte specificamente su donne etero-cis.

“Quando si avvicina il momento dell’ovulazione, tende ad aumentare la preferenza nei confronti degli uomini con tratti che possono connotare una ‘superiore qualità genetica’.” In sostanza, se ti ritrovi a fantasticare sul tipo palestrato che di solito ignori, potrebbe darsi che il tuo corpo voglia avere un figlio da lui—e ci sono diversi studi a provarlo.

Una ricerca del 2005 ha evidenziato che, durante il periodo fertile, le donne cis in relazioni monogame sono attratte da uomini diversi rispetto al partner, in special modo se il compagno non è “simmetrico.” In altre parole, si prova attrazione per chi ha un aspetto affascinante in maniera convenzionale e, quindi, per chi sulla carta dovrebbe avere geni “più forti.”

Per quanto possa avere senso, lo studio non tiene però in debita considerazione le persone queer. Secondo altre ricerche, tuttavia, anche in questo caso le persone tendono ad avere un aumento del desiderio durante il periodo fertile—semplicemente, avviene nei confronti dei generi per cui di solito si prova attrazione.

“Benché gli studi [su campioni queer] siano limitati, durante l’ovulazione il desiderio continua ovviamente a corrispondere al proprio orientamento sessuale,” afferma Raquel Hammonds, CEO di The Fertility Advantage, una società di consulenza specializzata. “Dunque, durante l’ovulazione una donna lesbica dovrebbe essere particolarmente motivata e stimolata ad avere contatti sessuali con altre donne.”

Secondo il dottor Hammonds, inoltre, durante il periodo dell’ovulazione è possibile ritrovarsi a “masturbarsi maggiormente, consumare più materiali erotici e ad avere fantasie sessuali più intense ed eccitanti.” A quanto pare, la masturbazione e il sesso possono persino risultare più piacevoli. “I cambiamenti che avvengono nelle secrezioni vaginali e cervicali possono aumentare il desiderio e il piacere,” spiega Hammonds. “Alcune persone potrebbero anche provare una soddisfazione maggiore durante l’orgasmo.”

Sappiamo quindi grosso modo il motivo per cui succede, ma come accade, e cosa cambia a livello ormonale? “L’ovulazione in sé non causa alcun cambiamento nell’interesse sessuale,” spiega Steve Gangestad, uno psicologo evoluzionista.

“È probabile che l’effetto sia dovuto agli ormoni responsabili dell’organizzazione e coordinazione dell’ovulazione. Di solito l’estradiolo e l’estrogeno raggiungono il picco un paio di giorni prima dell’ovulazione ed è stata avanzata l’ipotesi che siano proprio loro a causare l’aumento dell’interesse sessuale.” Per questo stesso motivo, un declino nei livelli dell’estrogeno potrebbe causare una perdita dell’interesse sessuale, o difficoltà a raggiungere l’orgasmo.

Ovviamente, come per qualsiasi altra cosa che ha a che fare con le mestruazioni, c’è ancora bisogno di altri studi e ricerche. In generale, però, sembra proprio che abbiano ragione quei video su TikTok: è davvero il caso di chiedersi se quella persona è così carina, oppure se stai solo ovulando.