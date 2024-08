La pandemia sta cambiando completamente le nostre amicizie

Da mesi Leah, che ha 28 anni, vive una fase di “conflitto” con la sua migliore amica, con cui ha un legame che dura da oltre 10 anni. Leah vive in Texas, l’amica in Florida, due stati che non sono poi così diversi politicamente; ma Leah ha preso la pandemia molto più seriamente dell’amica: ha disdetto il suo matrimonio e scelto di restare a casa il più possibile, evitando gli spazi pubblici. Quando si è accorta che l’amica in Florida continuava a uscire, andare nei locali, nei ristoranti e persino a Disney World, hanno litigato.

“Ha postato una foto su Instagram di lei in un locale, dentro al locale dico, e io mi sono infuriata,” ha raccontato Leah a VICE. “Non le ho neanche detto ‘non dovresti farlo,’ le ho detto ‘non dovresti pubblicare le foto.’ Se fai un post sui social media ti esponi inevitabilmente alle critiche. Specialmente per qualcosa di importante. Così mi sono arrabbiata e non abbiamo parlato per una settimana.”

Videos by VICE

Alla fine l’amica di Leah le ha spiegato che aveva fatto un sierologico—che rivela se hai sviluppato gli anticorpi, ma non ti protegge certo da una potenziale infezione da COVID—prima di andare in quel locale, ma non ha voluto smettere di uscire o di pubblicare foto sulle sue uscite. L’unico modo per Leah di salvare la loro amicizia, ha detto, era smettere di seguire l’amica sui social ed evitare l’argomento pandemia nelle loro future conversazioni.

“È un’amicizia incredibilmente importante per me; non ho molti amici stretti,” ha detto. “Le voglio bene. Così le ho detto: ‘devo smettere di seguirti sui social.’ Siamo ancora amiche, ma ora c’è una voragine tra noi.”

Ora Leah e la sua amica evitano qualsiasi argomento di conversazione che potrebbe sfociare in un discorso sulla pandemia e le loro divergenze di opinioni in fatto di sicurezza. Per esempio: nessuna delle due ha parlato del Ringraziamento, per evitare di parlare di viaggi e riunioni di famiglia.

Quasi un anno di isolamenti e misure restrittive ha messo alla prova più di un’amicizia. Alcune persone, come Leah, hanno visto i propri rapporti indebolirsi. Altre hanno percepito una sorta di appiattimento, accorgendosi che conoscenze superficiali e amicizie eterne possono rivelarsi simili in un momento di crisi. E altre persone ancora hanno canalizzato la nostalgia per un passato meno complicato del presente per riavvicinarsi ad amicizie dell’infanzia e delle superiori che erano andate perdute.

Dan Gentile, 36 anni, ha messo fine all’amicizia con il suo coinquilino per ragioni simili a quelle di Leah. Gentile viveva con un vecchio amico da quando si era trasferito a San Francisco da Austin, in Texas, circa un anno fa. Prima che il COVID colpisse, la loro convivenza era stata del tutto armoniosa.

“Alla fine la nostra era una divergenza nella tolleranza al rischio, e il fatto che io fossi molto più cauto di lui,” ha detto Gentile. “Era il tipo di persona che vede le regole come qualcosa da infrangere, cosa che [prima] lo rendeva una persona affascinante da avere vicino. Le conseguenze non erano mai serie però.”

Ma quando la pandemia è esplosa, lo stesso approccio divertente e libero si è tradotto in azioni come tavolate e uscite con gruppi di conoscenti, scelte che a quel punto rappresentavano una minaccia alla salute e alla sicurezza di Gentile. Gentile ha infine deciso di cambiare casa quando ha capito che l’amico non sarebbe cambiato. La ricerca di un nuovo coinquilino e un nuovo appartamento è stata costellata da domande che un tempo sarebbero sembrate bizzarre, sulla concezione di sicurezza e di “regole.”

Come Gentile, anche Meghan O’Dea, 34 anni, si è trasferita in una nuova città poco prima che scoppiasse la pandemia. Conosceva poche persone a Nashville, quando è arrivata alla fine del 2019. “Nei quattro mesi che ho passato a Nashville prima della pandemia, non mi sono impegnata granché per costruirmi una vita sociale o una rete di sicurezza,” ha detto. “Quando è arrivata la pandemia, mi sono detta: e ora come faccio a farmi nuovi amici in una nuova città?”

Nonostante le vecchie amicizie di O’Dea si fossero nel tempo disperse per i quattro angoli del paese, non poter incontrare nessuno di persona le ha fatte riavvicinare. “Ero sorpresa da come la vicinanza geografica avesse poco a che fare con il grado di intimità emotiva che alcune persone nella mia vita erano pronte a offrirmi in quel momento,” ha detto. Allo stesso tempo, persone conosciute di sfuggita a Nashville e online si sono impegnate per aiutare O’Dea in quel momento difficile come amici più consolidati non hanno saputo fare. La pandemia le ha dimostrato che la vicinanza e la lunghezza di una relazione non hanno poi tutto il significato che credeva.

“La pandemia è riuscita a far sembrare tutte queste relazioni più simili tra loro,” ha detto. Le persone con cui parla su Zoom tutti i giorni sono importanti quanto quelle con cui scambia messaggi occasionali su Instagram.

O’Dea ha scoperto un modo per mantenere in modo regolare le conversazioni, tramite un book club iniziato da un’amica. “Ci siamo prese l’impegno di parlare ogni settimana o due del capitolo che avevamo letto, e in genere da lì finivamo a parlare delle nostre vite,” ha detto. “La cosa che mi ha aiutato molto e che credo sia l’aspetto più bello di tutti è che talvolta è molto difficile chiamare le persone, o rimettersi su Zoom quando ci hai già passato tutto il giorno per lavoro. La mia amica ha creato la scusa perfetta per permetterci di restare in contatto e assicurarci che l’altra stia bene, senza sentirlo come un obbligo.”

Come O’Dea, anche Ale Lleras, 25 anni, sottolinea l’importanza di avere comunicazioni regolari per evitare l’angoscia che un occasionale “come stai?” suscita in questi tempi. Lleras e i suoi amici delle superiori sono forse l’ultimo gruppo di persone che si incontra ancora una volta alla settimana su FaceTime—il giovedì sera alle nove—per bere vino e sfogarsi.

“Prima della pandemia, ci vedevamo magari una volta ogni due mesi,” ha detto Lleras a VICE. “C’era sempre quel momento di imbarazzo in cui ognuno doveva riepilogare cosa era successo nel frattempo nella sua vita. Ora invece siamo perfettamente aggiornati. La nostra amicizia è diventata molto più profonda.”

La regolarità di queste conversazioni è il fattore chiave, come riuscire a passarsi la palla senza farla mai cadere per mesi di fila. Lleras sottolinea che, poiché parlano circa un’ora ogni settimana, lei e gli amici non devono mai porsi domande a cui è impossibile dare una risposta. Non c’è mai granché di “nuovo” da dire. Fondando le loro chiamate su gossip e sfoghi emotivi, creano un’atmosfera che li distrae dal mondo.

Lleras non è la sola ad aver riallacciato i ponti con vecchie amicizie di scuola. Ellen Payne e Maren McGrashen, entrambe di 29 anni, mi hanno detto che crescendo si erano allontanate. Le due sono amiche dall’asilo, ma poiché si erano trasferite su due coste diverse—Payne a Portland, McGlashen a New York—comunicavano meno regolarmente, e si vedevano sì e no una volta all’anno. Una volta che hanno iniziato a fare aperitivi su Zoom, ognuna con la propria cerchia, hanno pensato: perché non farlo anche tra loro due?

Come altri, sono passate alla app di messaggistica Marco Polo, mandandosi brevi video-messaggi, alcuni dai toni seri, altri più mondani. Parlano di tutto, dal fidanzamento di Payne alla diagnosi di COVID di McGlashen, ai programmi televisivi “stupidi” che seguono insieme. Nei brevi video mandati nel corso di otto mesi hanno pianto, riso, parlato di “cazzate” e si sono riavvicinate più che mai.

“Anche le cazzate avevano la loro importanza,” ha detto Payne, spiegando perché, secondo lei, le amicizie sono importanti. “In un momento di crisi—che sia una pandemia globale o un avvenimento nella vita personale di ognuno—le cose superficiali diventano apparenti,” ha detto McGlashen. “Ti dà un senso di chiarezza avere una rete di supporto su cui contare.”

Leah non è sicura del futuro che aspetta la sua amicizia messa in dubbio dal virus. “Spero che si aggiustino le cose, ma io tendo a tenere il muso,” ha detto. “Ho paura che continuerò e essere risentita, anche quando la pandemia sarà passata.”

Similmente, Lleras fatica a immaginare un futuro in generale. “È strano pensare che [le chiamate con gli amici] finiranno prima o poi,” ha detto. “Non è garantito che riusciremo a continuare a sentirci tutte le settimane dopo la fine della pandemia, ma penso che, ora, siamo di certo molto più uniti.”