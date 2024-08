Questa app è il Tinder delle sbronze

Qui a Motherboard abbiamo a cuore il vostro tempo libero non speso davanti ai videogiochi e alle serie di Netflix. Esatto, mi riferisco proprio alla principale attività a cui vi dedicate quando mettete il naso fuori di casa: ingerire sostanze alcoliche.

Per questo, vi teniamo sempre aggiornati sulle ultime novità che riguardano il mondo dell’alcol: vi abbiamo salvato la vita con una guida alle sbronze diurne, segnalato app per trovare il posto più vicino dove bere e persino spiegato quando è il caso di andare a fare pipì quando si beve birra. Prima che facciate ricorso alla app per smettere di bere, però, dovreste prendere in considerazione un altra questione fondamentale dell’ingerire alcolici che può essere semplificata dalla tecnologia: con chi sbronzarsi?

WannaDrink è un’app per Android presentata alla TechCrunch Disrupt Berlin Hackathon. Il suo nome fa il verso al tristemente noto virus informatico WannaCry che ha terrorizzato il mondo e il suo funzionamento si rifà ad un’altra app che invece lo ha terrorizzato un po’ meno: Tinder.

Il meccanismo è semplice: gli utenti possono segnalare in quale locale si stanno sbronzando su una mappa e così la loro disponibilità ad incontrare altri bevitori. Basta provare a scrivere al profilo — esatto proprio come su Tinder — per proporre una bevuta assieme. È Semplice, non c’è molto altro da dire, credo che orami questo tipo di dinamiche siano note un po’ a tutti.

L’applicazione è stasta sviluppata dall’insegnante Manuel Laudam, dallo studente Maxim Matrenitski e da Ravi Anand Kumar che si è trasferito a Berlino solo da tre mesi per lavorare in una startup tech. I tre hanno lavorato assieme alla Redi School un’istituzione nonprofit che ha come missione insegnare l’informatica ai richiedenti asilo in Germania. Il team ha intenzione di rendere il frutto di questo parto di un hackaton un business reale.

