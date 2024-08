9 ricette di biscotti americani da urlo

Al mondo ci sono tanti tipi di biscotti, ma i biscotti americani sono quelli che, grazie alle loro quantità di burro e zucchero, ti mandano letteralmente in cortocircuito le papille sulla lingua. Cookies extralarge, una vagonata di cioccolato e poi quell’inconfondibile consistenza chewy, data dagli zuccheri che dopo un’infornata si sono trasformati in splendido caramello.

Non comprateli al supermercato, i cookies fatti in casa hanno il vantaggio di profumare l’ambiente e farti risvegliare subito. Potete iniziare a preparare i classici chocolate chip cookies, croccanti fuori e morbidi dentro con tanti pezzettoni di cioccolato, oppure azzardare preparando dei biscotti con bacon e burro d’arachidi – con il loro mix di sapori dolci e salati vi daranno seri problemi di dipendenza.

Abbiamo anche tre ricette più particolari: i biscotti americani vegani, quelli senza burro e quelli salati.

Biscotti americani super cioccolatosi al burro d’arachidi

In alto, nella classifica dei nostri biscotti americani preferiti ci sono loro: cookies con cioccolato e burro d’arachidi. In questa ricetta si usano due tipi di cioccolato e una dose abbastanza importante di burro d’arachidi. Una ricetta dolce-salata destinata a rapire il vostro cuore per sempre.

La ricetta dei cookies super cioccolatosi

Cookies americani al cioccolato: i chocolate chip cookies

Se non sapete da dove iniziare, ecco i classici cookies con tanto buonissimo cioccolato, anche chiamati chocolate chip cookies. Un classico americano la cui ricetta pare sia stata creata in Massachusetts nel 1938. Armati di un bel panetto di burro e cioccolato.

La ricetta dei chocolate chip cookies

Biscotti all’avena con crema di marshmallow

La crema di marshmallow è una “delicatezza” quasi proibita in Italia, ma inizia ad affacciarsi timidamente al mercato grazie agli store online. Mangiata a cucchiaiate non è un granchè, ma fra due pezzi di biscotti all’avena può essere il preludio al paradiso.

La ricetta dei biscotti americani con marshmallow



Cookies vegani al cioccolato

In questo listone di ricette di biscotti americani non poteva mancare una versione vegana al cioccolato per tutti. Alla base della ricetta il latte di soia, cacao, olio vegetale e poco altro. Ricetta semplice e sincera

Come fare i biscotti americani vegani

Cookies al burro d’arachidi e marmellata

Ancora burro d’arachidi, ma in questa ricetta in accoppiata perfetta con la marmellata; una sorta di versione del classico sandwich americano peanut butter and jelly in versione biscotto. La marmellata qui meglio se di fragole o frutti rossi, per il bel contrasto con il burro d’arachidi.

La ricetta integrale dei biscotti

Biscotti americani senza burro

Questi cookies sono un po’ più piccolini rispetto ad altri che abbiamo inserito in questa selezione, e hanno anche un’altra caratteristica: sono senza burro. Al suo posto utilizziamo olio d’oliva, che senza dubbio ne caratterizzerà il sapore. L’altro ingrediente non troppo segreto è una mole importante di cioccolato fondente e cacao.

Qui la ricetta completa dei cookies senza burro

Cookies al cioccolato e zuccherini

La magia di questi biscotti americani al cioccolato sta nel fior di sale cosparso sulla superficie, che ti farà impazzire. Non dimenticatevi di assaggiarli appena sfornati quando sono al massimo del loro splendore. Noi vi abbiamo avvisato, potreste finirli in un attimo.



La ricetta dei cookies al cioccolato con fior di sale e zuccherini

Biscotti americani salati bacon e burro di arachidi

Per i più coraggiosi e per chi, come da tradizione americana, è abituato a mangiare pancake dolci accompagnati da bacon, mirtilli e sciroppo d’acero, non avrà di certo timore a preparare questi biscotti belli zozzi con bacon e burro d’arachidi.

La ricetta dei biscotti con bacon e burro d’arachidi

Ciotola di biscotto

Infine, se volete fare un biscotto davvero esagerato, come non provare a ricreare una coppa gelato con l’impasto dei biscotti? Talmente funzionale che alla fine non dovrete nemmeno pulire la ciotola.



La ricetta della ciotola gigante di biscotto

