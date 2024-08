7 crostini per portare i tuoi aperitivi casalinghi al livello successivo

Ragazzi non fraintendeteci: delle buone patatine industriali – che so le Kettles con l’aceto balsamico? -, accompagnate da qualche salsina piccante, fanno un’ottima figura. Ma se avete comprato dei buoni vini naturali o volete fare i fighi con le birre artigianali costosissime, allora dovete portare i vostri crostini per l’aperitivo a un livello successivo. Insomma dovete farvi ispirare dagli ingredienti, trovare una buon carboidrato di base, dei formaggi da paura e trasformarvi in cuochi per una sera.

Qui vi diamo delle incredibili ricette per crostini e toast adatti a onnivori, vegetariani e intolleranti al glutine, perché ogni stile alimentare merita il suo aperitivo. E ogni aperitivo merita delle tartine/bruschette/toast di grande livello.

Il crostino per l’aperitivo a base di yogurt e feta

Una ricetta banalissima, ma che istantaneamente vi porta in alto nella classifica dei migliori padroni di casa al mondo: stiamo parlando di un crostino – se avete un pane tipo ciabatta meglio ancora – fatto con yogurt greco e feta. Poi gli ingredienti possono alternare dalla ricetta originale: basta giocare con le erbe aromatiche che avete a disposizione e qualche seme.

Qui la ricetta per trarre ispirazione.

Bruschetta pomodoro e bottarga

Parliamoci chiaro: una buona bruschetta al pomodoro vince a mani basse sempre. Pomodori di stagione, olio e pane tostato sono sinonimo di successo. Ma se volete portare il vostro aperitivo o antipasto al livello successivo potete sperimentare con poche semplici mosse, come scaldare per cinque minuti i pomodorini in padelle con aglio e aggiungere il basilico e metterci sopra un po’ di bottarga (se grattugiata al momento ancora meglio).

La ricetta della bruschetta con pomodorini e bottarga

Toast aperto con pesto e funghi

Passiamo alla bruschetta da chef che tutti vorremmo offrire: l’impiattamento è da veri Pro, ma alla base c’è “solo” un buon pesto fatto di ravanello verde e delle verdure alla scapece. Anche qui: se non avete a disposizione tutti gli ingredienti date un occhio solo ad accostamenti e tecniche per fare un ottimo crostino a base di funghi e verdure.

La ricetta del Toast Pesto e funghi

Crostino albicocche e formaggio di capra

Quando le albicocche non sono di stagione potete tranquillamente sostituirle dell’altra frutta dolce, adatta all’abbinamento con del raffinatissimo formaggio di capra. Abbinamento che vi lancerà in un lampo nell’iperuranio degli chef da aperitivi casalinghi.

La ricetta dei crostini con albicocche grigliate.

Crostini con fagioli neri e salsiccia

Qui andiamo in un territorio meno raffinato e più sostanzioso: si chiamano Mollettes in Messico, qui banalmente possiamo chiamarli “crostini per aperitivo fighissimi”. Per riprodurli a casa dovete procurarvi del pane tipo baguette, fagioli neri, formaggio e coriandolo.

La ricetta dei crostini messcani salsiccia e fagioli

Smørrebrød | Tartine Nordiche

Chi è andato nei paesi del Nord Europa li conosce bene e se n’è innamorato: per rifare in casa gli smørrebrød serve la salsa remoulade, la maionese, un po’ di pesce (ovviamente sgombro se lo trovate), del pane di segale e dell’aneto fresco.

La ricetta delle Tartine Nordiche.

Pizza di cavolfiore senza glutine

Ok, qui non si tratta proprio di crostini o tartine, ma questa pizza gluten free al cavolfiore può essere facilmente utilizzata per portare il vostro aperitivo a un livello successivo: buono come in un grande ristorante e senza glutine.

La ricetta qui, e la video ricetta qui sotto.

Altre ricette per svoltare l’aperitivo?

Prova questa:

