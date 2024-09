Screenshot di gente che insulta Saviano perché apprezza Ghali

Roberto Saviano ha fatto un post sul nuovo album di Ghali, Album, che uscirà a breve. Dice di attenderlo “con la trepidazione cieca di un seguace,” ne scrive una mini-biografia e lo contrappone alle correnti polemiche riguardo alle ONG. Lo chiama anche “poeta rap,” usando il termine decisamente a sproposito dato che il discorso per cui “musicista che scrive cose fighe -> POETA” è una frase fatta che non vuol dire assolutamente nulla. Ma è anche una frase innocua, perché chiunque può considerare poesia un po’ ciò che vuole, se volete sapere la nostra opinione. Ma forse fate prima a leggere da soli il suo post, che trovate qua sotto.

Ovviamente, dato che la gente odia le cose e vuole farlo sapere a più persone possibile, nei commenti sotto al post è scattata una sequela di proposizioni anti-Ghali e anti-Saviano decisamente inquietante. Ve la presentiamo qua sotto come tentativo di raccolta statistica di commenti ridondanti, tanto per ricordarvi quanto folte ancora siano le schiere di chi proprio non vuole accettare che la musica cambia ma nessuno li obbliga ad ascoltarla.

