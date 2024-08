I modi più infami in cui la gente scopre di avere le corna

Non esistono modi piacevoli per scoprire che il tuo partner ti ha tradito. Che la notizia devastante per cuore ed ego venga scoperta sui social o tramite altri metodi—impegni sospetti o anche una confessione—l’infedeltà fa sempre male. Abbiamo chiesto ad alcuni amici e colleghi di raccontarci come hanno scoperto il tradimento della persona con cui stavano, condensando il tutto in sei parole. Ecco cosa ci hanno detto.

“Me lo sono sognata. Era vero.” – Morgana, 30 anni

“Leggendo un suo racconto a riguardo.” – Sophie, 35 anni

“Il peggiore degli inconvenienti: la clamidia.” – Eileen, 25 anni

“Quel grandissimo stronzo ha sbagliato nome.” – Leia, 29 anni

“Metteva sempre like alle sue foto.” – Iris, 32 anni

“Ha lasciato il suo diario aperto.” – Paolina, 28 anni

“Preservativi nella sua sacca della palestra.” – Kelli, 27 anni

“Sono tornata a casa prima. Beccati.” – Brad, 29 anni

“Lei l’ha taggato su Facebook.” – Dana, 29 anni

“Nuova mail ricevuta: conferma prenotazione hotel.” – Carli, 33 anni

“Avevano diverse foto insieme su Facebook.” – Kalsey, 27 anni

“Beccato da un’amica su Match ” – Melanie, 46 anni

“Swipava su Tinder. Eravamo seduti vicini.” – Kat, 28 anni

“Gli sentivo addosso uno strano profumo.” – Sara, 32 anni

“Me lo hanno detto i colleghi.” – Carrie, 35 anni

“Perché sono completamente ricoperta di glitter?” – Genevieve, 29 anni

“Ha confessato mentre organizzavamo il matrimonio.” – Amanda, 31 anni

“Match Tinder con una mia amica.” – Eleonore, 34 anni

“È morto Castro… ti ho tradito.” – Sam, 25 anni

“Messaggio dalla sua ex: ‘preservativi presi’.” – Julia, 29 anni

“Instagram stories del suo migliore amico.” – Savannah, 24 anni

“Ha messo incinta una sua amica.” – Ella, 26 anni

“Scarpe femminili sotto il suo letto.” – Julia, 36 anni

“Foto di tette sul suo cellulare.” – Justine, 32 anni

“Me lo ha detto mentre scopavamo.” – Lauren, 36 anni

“Rinvenuto vibratore dell’amante in camera.” – Lauren, 33 anni

“Me lo ha confessato da ubriaco.” – Liz, 29 anni

“Mi ha inviato un video. Idiota.” – Sara, 21 anni

“Pedinato fino a casa di lei.” – Penny, 35 anni

“Mi ha lasciata. Causa ‘coscienza sporca’.” – Joanne, 32 anni

“Un video. Lei era in ginocchio.” – George, 39 anni

“L’ho conosciuta a una festa.” – Celeste 29 anni

“La nuova ragazza mi ha scritto.” – Ellen, 33 anni

“Lui era sposato. Avrei dovuto capirlo.” – Brittany, 32 anni

