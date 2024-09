Gli olandesi in fissa con la velocità che progettano capsule per Hyperloop

Il 30 gennaio a Hawthorne, in California, Tim Houter ha scoperto di aver vinto, insieme al suo team, la prestigiosa SpaceX Hyperloop Pod Competition di Elon Musk. “È stato un momento incredibile, un’esplosione di emozioni, tutto il duro lavoro fatto in un anno e mezzo finalmente è stato ripagato,” ha pensato Houter quando ha saputo la notizia.

Ai partecipanti in gara è stato chiesto di dimostrare a che velocità avrebbe potuto viaggiare un veicolo in un tunnel vuoto. Diverse università d’alto profilo, tra cui il MIT, hanno gareggiato in quattro categorie: sicurezza, design, velocità ed esperienza totale. La Technical University of Munich ha progettato il pod più veloce, ma il team di Houter, della University of Technology di Delft, nei Paesi Bassi, ha vinto il primo premio per l’eccellenza nelle quattro categorie.

La gara, organizzata da SpaceX, è iniziata a giugno 2015. Delle 2000 candidate, solo 30 squadre sono state ammesse alla fase di costruzione dei prototipi. Alla fine, solo tre hanno potuto lanciare il loro veicolo nel tunnel vuoto. “Sotto tutti gli aspetti, [la corsa] è andata come l’avevamo prevista, un risultato assolutamente niente male,” ha detto Tim Houter.

Nonostante la competizione estrema, ha detto, l’atmosfera era amichevole, perché ognuno dei team aveva lavorato duramente per essere lì. Se si presentava qualche problema, gli altri gruppi erano felici di dare una mano. “Eravamo tutti emozionatissimi per la nostra prima corsa nel tunnel e non vedevamo l’ora di vederlo in funzione,” ha detto.

Il gruppo di Houter ha un background in ingegneria meccanica. Precedentemente, ha lavorato al Formula Student Team per la University of Technology di Delft, che ha progettato le macchine da corsa elettriche per un’altra competizione. Con un paio di amici conosciuti in quell’occasione, Houter ha messo insieme la squadra di Delft Hyperloop.

Houter mostra il design del suo pod a un pubblico ristretto, nei Paesi Bassi. Immagine: Joost Weddepohl

L’Hyperloop è un treno piccolo e leggero che viaggia dentro a un tubo vuoto. “Non c’è resistenza data dall’aria. In questo modo è possibile viaggiare più velocemente, in modo più efficiente ed economicamente vantaggioso, rispetto al sistema di trasporto attuale,” ha spiegato Houter. Il treno pensato dal suo gruppo è riuscito a raggiungere una velocità di 90 km orari in un tragitto di 1,2 km. Avendo a disposizione un acceleratore più potente e un tubo più ampio, potrebbe potenzialmente raggiungere i 1200 km orari. Il team di Houter ha impiegato solamente un anno per costruire il prototipo, che potrebbe essere realizzato in scala per trasportare tra le 32 e le 100 persone a vagone.

Con un peso di 148 kg, il pod del gruppo Delft Hyperloop era estremamente leggero a confronto con gli altri progetti. “È perché durante la fase di progettazione abbiamo fatto un passo indietro per riuscire a realizzare l’Hyperloop più ridimensionabile possibile — non solo veloce, ma anche efficiente, sicuro e affidabile, così abbiamo integrato un sacco di parti,” ha detto Houter. La leggerezza del pod è in parte dovuta al telaio, che integra un sistema di levitazione, uno di stabilizzazione, e uno di sicurezza, tutti in una sola componente.

“Questo ci ha permesso di ottenere una capsula leggerissima, ma anche affidabile,” ha spiegato Houter. La capsula è fatta di fibre di carbonio, note per leggerezza e resistenza. Gli ingegneri usano questa fibra in tutte le situazioni in cui questi due aspetti sono cruciali, come nelle macchine da corsa, nei jet di linea e negli aerei da combattimento.