Le reazioni nel mondo allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar

Mentre l’attore Will Smith colpiva con uno schiaffo il comico Chris Rock sul palco degli Oscar, gli operatori televisivi americani cercavano freneticamente il pulsante della messa in muto—quello stesso schiaffo, però, ha echeggiato forte e chiaro in tutto il mondo.

Smith ha colpito Rock, presentatore degli Academy Awards che si sono tenuti domenica 27 marzo, dopo che il comico ha fatto una battuta sulla moglie, Jada Pinkett Smith. Mentre Rock, cercava qualcosa da ribattere, ABC, la rete che trasmette gli Oscar, ha messo in muto la diretta, lasciando confuso il pubblico da casa.

Videos by VICE

“Uao. Caspita. Will Smith mi ha appena—” ha detto Rock prima che l’audio fosse mozzato. Aveva appena fatto una battuta sul fatto che Pinkett Smith sarebbe potuta comparire nel prossimo film di Soldato Jane, riferendosi ai capelli rasati dell’attrice. Pinkett Smith è affetta da alopecia, una condizione autoimmune che comporta la perdita dei capelli.

La rete americana ha ristabilito l’audio solo dopo circa 20 secondi, ma lo scambio verbale tra Smith e Rock è stato trasmesso senza censure in diversi paesi, tra cui Giappone, Australia e Argentina.

“Will Smith mi ha appena tirato un cartone,” ha detto Rock.

Smith, che a quel punto era tornato al suo posto in prima fila, ha gridato: “Tieni il nome di mia moglie lontano dalla tua bocca del cazzo.”

L’attacco è diventato il momento più chiacchierato degli Oscar 2022, oscurando la prima vittoria dello stesso Smith e generando un fiume di commenti e reazioni in tutto il mondo.

Molte persone hanno ringraziato utenti in Australia e Giappone che hanno pubblicato online la versione non censurata dello scambio. Un video di una televisione giapponese pubblicato su Twitter è stato guardato oltre 40 milioni di volte. Una versione australiana ha raccolto circa 30 milioni di visualizzazioni e oltre 115.000 retweet.

Sulla televisione giapponese, un presentatore ha tradotto la risposta di Rock come “Will Smith mi ha beccato,” e mandato in onda la reazione completa. La stessa rete ha poi tradotto con calma il tentativo di Rock di placare la situazione, “Uao, amico, era una battuta su Soldato Jane,” ha detto.

Sui social media giapponesi, dove le azioni di Smith sono diventate virali su Twitter, alcune persone hanno lodato l’attore per aver difeso la famiglia.

In un post con più di 40.000 like, un utente ha detto, “Quando sua moglie è stata insultata, Smith non ha esitato a salire sul palco e dare uno schiaffo a Rock, nonostante le tantissime telecamere puntate in diretta… Will Smith è un figo.”

UNCENSORED WILL SMITH FOOTAGE AS SHOWN ON AUSTRALIAN TV pic.twitter.com/NcRfdjWxqe — David Mack (@davidmackau) March 28, 2022

In Cina, l’hashtag “Will Smith colpisce” è stato visualizzato più di 170 milioni di volte sul social media Weibo. I commenti più popolari sembrano criticare la battuta, non la reazione di Smith.

“Non è divertente prendere in giro le persone malate,” si legge nei commenti più votati in risposta a un post sull’attacco pubblicato dall’account a tema cinema del portale di notizie cinese Phoenix. Rock “se lo è meritato,” dicono altri commenti.

In India, alcune donne hanno criticato Smith per aver reagito violentemente alla situazione e descritto il gesto come una forma di mascolinità tossica, sottolineando che una donna non ha bisogno di essere protetta in questo modo dal marito.

Alcuni comici di stand-up nel paese hanno detto che elogiare un attacco fisico a un comico durante uno spettacolo crea un precedente pericoloso.

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha detto di essere consapevole dell’incidente avvenuto agli Oscar, ma che la persona coinvolta “ha preferito non sporgere denuncia.” Gli Oscar hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale, in cui dicono che l’istituzione non condona la violenza in nessuna sua forma.

Smith ha vinto l’Oscar come miglior attore per il suo ruolo nel film Una famiglia vincente – King Richard, la prima statuetta della sua carriera. Era stato nominato per un Oscar già nel 2002, per la sua interpretazione di Muhammad Ali nel film Ali, e di nuovo nel 2007 per la sua performance nel film La ricerca della felicità.

È tornato sul palco per accettare il premio minuti dopo l’alterco con Rock. Nel discorso di ringraziamento, Smith si è scusato in lacrime con l’Academy e con le altre persone nominate al premio, ma non ha fatto riferimenti a Rock.

L’unico riferimento allo scontro sarebbe stato nelle parole “L’amore ti fa fare follie.” Si è poi paragonato a Richard Williams, il personaggio interpretato in Una famiglia vincente – King Richard, nonché padre delle sorelle campionesse di tennis Venus e Serena Williams.

“L’arte imita la vita. Sembro un padre folle, come dissero anche di Richard Williams. Ma l’amore ti fare fare follie,” ha detto.

Pallavi Pundir ha contribuito al pezzo.