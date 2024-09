Guarda Young Thug che crea un beat a partire da una persona che russa

Tra tanti anni, quando avremo costruito delle cupole di materiali spaziali per riuscire a vivere su un pianeta surriscaldato e avremo i microchip di Facebook direttamente piantati nel cervello, consulteremo gli archivi del Flusso (un giorno tutto avrà nomi diretti, di poche sillabe) e diremo a noi stessi, in unisono grazie alla rete neurale globale: “porco cazzo, non ci meritavamo davvero Young Thug”.

Nel presente, abbiamo molte opportunità per renderci conto del genio del giovane Jeffery, che sia in costume da cosplay di personaggi di videogiochi che non esistono, che allarghi i confini della vocalizzazione, che usi la lingua inglese come Joan Miró usava i colori: “Harry Potter with a broom / drinkin’ on lean, eatin’ shrooms” è meglio di qualunque verso scritto da Bukowski e due volte più divertente. Naturalmente, il suo talento per l’arrangiamento è pari agli altri, come possiamo capire da questo video su Instagram.

Videos by VICE

Sentite come la melodia di Thug (tipo i synth di Hot Boys o i corni di Just Blaze) s’intreccia alla perfezione con il suo amico che russa? È proprio vero, la musica di Thugger viene dal mondo, dalla vita, dalla società che lo circonda, e riflette tutte e tre le cose. Se dobbiamo prendere questo video come un’indicazione di quello che ci aspetta su Easy Breezy Beautiful Thugger Girl, allora significa che viviamo davvero in un mondo perfetto. Michael Jackson assemblava interi demo multi-traccia solo della sua voce. Non vogliamo dire troppo, ma il video parla da solo: Young Thug è uno dei grandi talenti della sua generazione.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.