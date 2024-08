Foto da un concorso di zucche enormi

A settembre 2021, Utrecth è stata invasa da una folla di persone pronta ad ammirare una serie di bizzarrie ortofrutticole giganti. I giardini botanici cittadini hanno infatti ospitato sia il campionato olandese dedicato alla coltivazione delle zucche che il festival del chilli.

Il pubblico presente ha avuto la fortuna di assaggiare salse piccanti, tracannare zuppe e di assistere al concorso riservato alle zucche della variante Atlantic Giant—che crescono tanto grandi e robuste da aver dato vita a una gara dedicata, l’annuale Windsor Pumpkin Regatta in Nuova Scozia, dove i partecipanti usano come imbarcazioni delle enormi zucche nel lago di Pesaquid. Uno dei concorrenti della gara di Utrecht ha persino raccontato che una volta ha viaggiato lungo un fiume proprio in questo modo, prima di essere fermato dalla polizia perché non aveva una licenza di navigazione.

Videos by VICE

A parte le zucche, c’erano altri ortaggi ammessi a gareggiare; i premi erano per esempio riservati ai “i fagiolini più lunghi” o “la zucchina più grande”. La giuria ha preso molto sul serio il proprio compito, anche se questo non ha impedito l’insorgere di qualche polemica, soprattutto quando si è scoperto che una zucca in concorso era stata in realtà incrociata con una zucchina, cosa che è valsa la squalifica.

Ad ogni modo, il fotografo di VICE Raymond van Mil è andato in quel di Utrecht non solo per scattare qualche iconica immagine, ma anche per partecipare al concorso in prima persona, grazie a una zucchina proveniente dal giardino di sua nonna. Un ortaggio di ben cinque chili e mezzo che incredibilmente è riuscito a portare a casa il primo premio. E poco importa ci fossero soltanto altre due zucchine in concorso.

Scorri per vedere le foto di questa sorta di Halloween sotto steroidi.

L’ispezione delle zucche giganti. Foto: Raymond van Mil

Un trio di enormi zucche Atlantic Giant, così grandi da dover essere trasportate con un carrello elevatore. Foto: Raymond van Mil

I premi non erano dedicati solo alle zucche; ecco una concorrente orgogliosa di mostrare il suo porro. Foto: Raymond van Mil

La nonna del fotografo e la zucchina del suo giardino che si è aggiudicata il premio. Foto: Raymond van Mil

La tensione durante il momento della pesatura da parte dei giurati. Foto: Raymond van Mil

Arrivata a 5.5 kg, la zucchina ha infranto tutti i record precedenti. Foto: Raymond van Mil

Il fotografo Raymond van Mil mostra la sua gioia e orgoglio vegetale. Foto: Raymond van Mil

I partecipanti al festival sono stati incoraggiati a prendere parte ad attività tradizionali quali l’intaglio delle zucche. Foto: Raymond van Mil

La zucca Atlantic Giant può pesare anche diverse centinaia di chili. Foto: Raymond van Mil

La gente di Utrecht prende la pesa delle zucche molto, molto seriamente. Foto: Raymond van Mil.

Benché abbia superato il suo record personale, questo signore si è piazzato al secondo posto. Foto: Raymond van Mil

La zucca che ha vinto l’edizione del 2021 pesa 887kg, in pratica come una giraffa adulta. Foto: Raymond van Mil