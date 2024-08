50 scenario’s die 2020 nog zouden kunnen redden

Het zal je niet ontgaan zijn: 2020 is tot nu toe niet het leukste jaar. Maar wat als er iets gebeurt waardoor dat wél zo is? Wat zou dat dan kunnen zijn? Hieronder schetsen we een vijftigtal scenario’s die het jaar nog zouden kunnen redden. In alle redelijkheid moet je concluderen dat de kans dat ten minste één van deze gebeurtenissen plaats zal vinden gewoon bijna honderd procent is (ik heb dit niet volledig doorgerekend, maar ga er voor het gemak maar gewoon van uit). Oké, let’s go!

Het coronavirus blijkt een prank voor iemands YouTube-kanaal. Als de eerste boosheid is gezakt, kunnen we er zo rond december met z’n allen wel om lachen. Dankzij Rutger Bregman krijgen we een universeel basisinkomen. Het bedrag is vele malen hoger dan je ooit had durven dromen. Je vindt een oude olielamp en wie schetst je verbazing als de geest jouw drie wensen binnen een redelijke termijn en zonder allerlei onbedoelde neveneffecten in vervulling laat gaan? Stacy ziet je eindelijk staan. Jurassic Park wordt werkelijkheid, maar dan zonder noemenswaardige incidenten. Kanye West trekt zich terug als presidentskandidaat en wordt in plaats daarvan de nieuwe sidekick van Super Mario. Van augustus tot en met december presteer je het om pasta met rode saus te eten zonder vlekken op je witte broek. Alle carillons worden vervangen door grote speakers waar elk heel uur Zij Weet Het van Tino Martin uit weerklinkt. Twee woorden en een knipogende emoji: gratis mojito’s ;-) Voor het programma ‘Landenruil XL’ ruilt de Nederlandse bevolking voor een paar maanden met die van Jamaica. Je gelooft het niet, maar als je op een ochtend wakker schrikt, blijkt dat het 31 december 2013 is. Het bovenstaande scenario, maar met als extraatje dat je wakker wordt naast Stacy. De geheimzinnige grijns op haar gezicht laat je hart sneller kloppen. Ray Vliesband uit Wormerveer ontdekt een enorm olieveld in de Noordzee!! We worden allemaal schathemeltjerijk! De voltallige bevolking van de planeet leert normaal met elkaar omgaan. Stacy heeft mooie ogen. Dierenplaatjes bij Albert Heijn. Nederland annexeert Oostenrijk. Iedereen mag gratis op skivakantie! De oudejaarsconferences zijn dit jaar echt lachen. Na de ontdekking dat The Notorious B.I.G. al die tijd gezond en wel in Amersfoort woont, brengt hij twee héle vette albums uit. Er komt een nieuwe AXE-deodorant die prima ruikt. Je krijgt een mailtje van een Nigeriaanse prins die jou heeft uitgekozen om een mooi bedrag te ontvangen. Je moet alleen even 150 euro naar hem overmaken voor de transactiekosten. Tegen beter weten in ga je met de prins in zee en drie dagen later ben je miljonair. Stacy blijkt echt ontzettend lief te zijn en helemaal niet zo gemeen als je in eerste instantie dacht. Na een toffe docu en een nieuw album komt Boef ook nog met een driedelige reeks fantasyboeken over een gouden hondje dat iedereens hart verovert met z’n wijze uitspraken. Je koopt een kraslot en wint het aankoopbedrag terug. Er worden het hele jaar geen plannen gemaakt voor nieuwe afleveringen van Friends. Monsanto blijkt een stuk minder evil dan je dacht. De Sjors Peters-wet wordt ingevoerd (gratis wiet!!). Banksy stopt. Het nieuwe album van U2 is ouderwets goed. Het lijkt er eventjes op dat er midden in de stad een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden, maar het blijkt bij nadere inspectie een hele grote hondendrol te zijn. Haha! Na een vreemd experiment heeft iedereen opeens tieten. Elon Musk heeft een gulle bui: iedereen krijgt een gratis Tesla (zo’n vette, niet dat suffe model). Je huisgenoot Kevin stopt met overal passief agressieve briefjes achterlaten. Kevin emigreert en niemand weet waarheen. Alle auto’s zijn botsauto’s. Dankzij een vreemde samenloop van omstandigheden die akelig veel op het plot van de speelfilm Flodder lijkt kom je in een prachtige villa te wonen. Stacy houdt ook van Tino Martin. Je kunt plotseling prachtig pianospelen. Dát is leuk! Een Argentijns lab kweekt dankzij geavanceerde stamceltechnologie een uiterst gulle Dagobert Duck. De kapper knipt je haar zonder oeverloos geouwehoer over vakantieplannen. Na jaren van louter kritiek krijg je eindelijk eens een complimentje van je vader. Je gelooft het bijna niet, maar álle bovenstaande scenario’s worden werkelijkheid. Human Centipede 4 uitgesteld tot 2022. Je brengt ’s ochtends je fiets weg naar de fietsenmaker om je band te laten plakken en als je hem ’s avonds ophaalt is niet alleen de band geplakt, maar op de koop toe is je fiets op magische wijze veranderd in een paard dat goudstaven schijt, leuke woordgrapjes maakt, prachtig piano speelt en naar lekkere AXE-deodorant ruikt. Je noemt het paard Stacy en samen rijden jullie de zonsondergang tegemoet, zonder angst voor sociale situaties. Stacy is lief. Samen leven jullie nog lang en gelukkig! Ze wijkt nooit van je zijde, dus eenzaamheid is vanaf nu iets uit het verleden. Stacy :-p Oké, deze dan: het is vijf uur geweest. De werkdag zit er weer op. Op dat moment gaat de deurbel. Als je open doet, staat er een grote doos voor de deur. Er is niemand te bekennen. Je oog valt op een briefje dat met een stukje plakband aan de doos bevestigd zit. Je herkent Stacy’s handschrift. Wat is ze toch een schat. Je leest het briefje. Er staat: ‘Hey babe, ik heb iets voor je. Kruip maar in de doos.’ Je doet wat er gevraagd wordt, en zodra je de flapjes van de kartonnen doos hebt dichtgevouwen, begint de doos op te stijgen. Steeds hoger en hoger, tot alle mensen op mieren lijken. Nog hoger! Door het wolkendek heen, tot je uiteindelijk aankomt in het paardenparadijs. Je bent nu zelf ook een paard geworden! Paarden zijn lief.