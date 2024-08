Gamers lieten zich dit weekend weer eens van hun lelijkste kant zien

Toen ik acht jaar werd, heb ik anderhalf uur zitten huilen, omdat ik niet het doosje Lego kreeg waar ik om had gevraagd. Diablo-fans moeten zich afgelopen weekend ongeveer hetzelfde hebben gevoeld.

Op BlizzCon, een jaarlijks evenement waar nieuwe games van gameontwikkelaar Blizzard worden aangekondigd, werd namelijk Diablo Immortal gepresenteerd. Goed nieuws, zou je zeggen, ware het niet dat het om een spelletje voor mobiele telefoons gaat. En laten Diablo-fans (en Blizzard-adepten in het algemeen) nu net pc-gamers zijn. Pc-gamers zijn heus aardige mensen, maar ze hebben zonder uitzondering last van een ernstig superioriteitscomplex en een totale minachting voor mobiele games.

Wat Diablo-liefhebbers wilden was Diablo 4 voor de pc – maar dat kregen ze dus niet. Wat volgde was een shitstorm op Twitter, Reddit en YouTube (Blizzard verwijderde en uploadde de trailer van Diablo Immortal opnieuw, omdat ze de eerste keer zoveel duimpjes omlaag kregen – niet een bijster slimme move) én een shitstorm op BlizzCon zelf. Dat was nog nooit voorgekomen.

Als eerste was er de aankondiging. Ik zat in de zaal en maakte dus mee hoe het ging:

Gamemaker op podium, schreeuwend: ‘Waar wil je nou liever demonen slachten dan op je mobiele telefoon?!’

Publiek: [doodse stilte]

Gamemaker op podium, nog steeds schreeuwend: ‘Ik weet wat jullie denken: jullie willen gameplay zien!!’

Publiek: [wat is nog stiller dan doodse stilte?]



Een paar uur later was er voor de pakweg vijfduizend man in de zaal een Q&A-sessie met de makers: een mooi moment voor wat interactie tussen gamers en ontwikkelaars. De interactie begon echter met boegeroep, een unicum in het dertienjarige bestaan van BlizzCon: normaal gesproken is er alleen maar liefde en eenstemmigheid op de beurs.

Toen stapte een moedige jongen naar voren, nam de microfoon en vroeg de ontwikkelaars: “Is dit een hele late 1 aprilgrap of zo?” En volgde een groot applaus en instemmend gefluit – de ontwikkelaars stonden met hun mond vol tanden.

Nu hebben gamers vaker het idee dat als ze maar hard genoeg schreeuwen, ze uiteindelijk hun zin wel krijgen. Zie Mass Effect 3, waar een woedende meute er met virtuele hooivorken op uit trok omdat het einde van de game hen niet zinde. De groep woestelingen kreeg ontwikkelaar BioWare uiteindelijk zover dat de makers terug de studio in doken om een heel nieuw einde aan Mass Effect 3 toe te voegen.



Maar wat precies de bedoeling was van de opstand tegen Diablo Immortal was niemand echt duidelijk. Of eigenlijk wel: die gameontwikkelaars van Blizzard moesten met pek en veren het podium verlaten omdat ze niet de ‘juiste’ Diablo presenteerden. Maar Blizzard had allang aangekondigd dat het met méér Diablo-projecten bezig is, dus er is een dikke kans dat Diablo 4 gewoon gaat verschijnen. Een trauma voor de makers, met minder namen deze jongens geen genoegen.

Gelukkig toonde BlizzCon zijn andere gezicht op dag twee. Tijdens een tweede panel over Diablo Immortal mochten mensen in de zaal wéér vragen stellen. Ik dacht dat er meer drama zou ontstaan en hield mijn hart vast. Maar vanaf het eerste moment was de sfeer anders. Positief zelfs. Bij het betreden van het podium was er applaus. ‘WE LOVE YOOOUUU!’ schreeuwde iemand. En toen de vragenronde begon, was er geen kritiek maar steun.

Het mooiste moment (op minuut 37 van onderstaand filmpje): een aardige jongen, die namens de community zijn excuses aanbiedt voor de 1 aprilgrap-opmerking – en daarmee de hele zaal aan het applaudisseren krijgt.

Lekker op je gemak zijn en genieten van de games die Blizzard voor ons maakt, dat is wat BlizzCon voor mij is. En als iedereen hier naartoe komt om blij te zijn en een passie te delen, dan is er geen plek voor rotte appels. Daarom ook paste de negativiteit rondom Diablo Immortal hier niet. Niet omdat er geen plek is voor kritiek, maar omdat heel eventjes – zonder duidelijke bedoeling – een giftige internetmoraal doorsijpelde naar de echte wereld, waar geen anoniempjes, maar echte mensen in het openbaar voor lul gezet werden, om iets waar zij met liefde aan werken.



