Waarom middenvelder Boy Deul liever makelaar wordt dan miljonair

Als we plaatsnemen aan een tafel in een Coffee Company in Amsterdam, zet Boy Deul (31) zelf ook de recorder van zijn telefoon aan. “Ik neem het ook op, als je dat niet erg vindt,” zegt hij. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, dus ik vraag hem of hij slechte ervaringen heeft gehad met de media. “Nee, maar ik doe het voor de zekerheid. Dan kan ik terugluisteren wat ik gezegd heb.”

Deul speelde de laatste twee jaar in Oekraïne en Cyprus, voor de clubs Stal Kamjanske en Paphos FC. Nu is hij weer terug in Nederland, waar hij gaat voetballen voor FC Volendam. De middenvelder kijkt niet al te positief terug op zijn periode in Oekraïne. De club waarvoor Deul speelde is inmiddels failliet, terwijl hij nog vijf maanden geld te goed heeft. VICE Sports sprak met Deul over wanbetalingen, Surinaams eten en zijn ambities om makelaar te worden.

VICE Sports: Ha Boy, hoe bevalt het om weer terug te zijn in Nederland?

Boy Deul: Goed, het was na twee jaar in het buitenland weer tijd om terug naar Nederland te komen. In het buitenland zijn bepaalde dingen anders, zoals de taal, het voedsel en de zorg. Ik vind het voor mijn zoontje belangrijk dat hij hier kan opgroeien.

Zijn er specifieke dingen die je gaat inhalen nu je weer terug bent in Nederland?

Qua voedsel heb ik sowieso wat in te halen. En ik kan hier weer gewoon naar de kerk. Dat zijn dingen die meespelen natuurlijk.

Wat miste je dan qua voedsel?

Vooral veel dingen uit de Surinaamse keuken hadden ze in Oekraïne niet. Zoals rijstkip, bami, nasi en andere Surinaamse gerechten. Vaak namen we wel een doosje met wat Surinaamse ingrediënten mee. In Oekraïne waren er veel dingen die ik niet lust, dat is wel een beetje vervelend.

Wat kreeg je bijvoorbeeld op de club in Oekraïne voorgeschoteld?

Daar was het vooral pasta, maar dan heel erg droog. En hele droge kip, met tomatensaus eroverheen. Dat moest ik dan maar door mijn keel zien te krijgen.

Dat klinkt niet erg smakelijk. Wat vond je verder van het land?

Het is heel erg koud, de mensen spreken nauwelijks Engels. We moesten ook heel veel reizen. We zaten in Kiev, maar we speelden onze thuiswedstrijden in Dnipro. We moesten elke keer zes uur met de trein. Bij uitwedstrijden kon het zelfs langer zijn. Na een jaar vond ik het wel mooi geweest. Ik kreeg op een gegeven moment ook vijf maanden mijn geld niet.

Heb je dat geld inmiddels al gehad?

Nee, dat zit er ook niet meer in. De club waar ik speelde, Stal Kamjanske, is dit jaar failliet gegaan. Na de eerste en tweede maand zonder inkomen begon ik mezelf wel af te vragen waar het bleef. Als teamgenoten spraken we er vaak onderling over. “Ja, het komt,” bleef de president steeds volhouden. Ondertussen liepen de vaste lasten gewoon door. Gelukkig had ik wel een spaarpotje achter de hand. Af en toe kregen we wel een bonus, dat was dan wel weer een meevaller.

Hoe probeer je het geld alsnog te krijgen?

Ik heb geen juridische stappen ondernomen. Ik ben blij dat ik niet naar de FIFA ben gestapt, dat had me nog meer geld gekost. Maar goed, het leven gaat door. Wie weet komt het ooit nog. Hoogstwaarschijnlijk niet. Het heeft ook geen zin om boos of agressief te worden. Dan krijg je niet ineens wél je geld. Van een kale kip kun je niet plukken.

Wat merkte je nog meer van de onrust bij de club?

We hadden geen eigen trainingscomplex, dus we trainden steeds op verschillende locaties. Dan moesten we twintig of dertig minuten rijden om bij een trainingsveld te komen. In de winter was het vanwege de kou al helemaal lastig om een geschikt veld te vinden. Dan was het regelmatig -10 graden. Ik vond het niet prettig, doe mij maar lekker warm weer.

Wat deed je in Oekraïne naast het voetbal?

Ik ging na de training toch vaak meteen naar huis. Het is daar heel koud hè? Ik was er meer thuis dan buiten. Als ik iets buiten de deur deed, was het voornamelijk een hapje eten met mijn vrouw of naar een winkelcentrum.

Wat is Kiev voor een stad om in te leven?

Heel oud, niet modern. De gebouwen zijn in vergelijking met Nederland erg achtergesteld.

Als ik je zo hoor, zou je Oekraïne niet aanraden als vakantieland.

Mwa, het hangt af waar je van houdt. Als je de gebouwen en de cultuur van Oekraïne wil zien, dan zou het wat voor je kunnen zijn. Het is in ieder geval niet een land waarvan ik zou zeggen: daar ga ik weer voetballen.

Boy Deul in zijn tijd als speler van Willem II (foto via Pro Shots).

Waren er ook dingen die je wél leuk vond aan het land?

Jawel, hoor. De grote shopping malls en zo. Bepaalde restaurantjes waren leuk en ik had een goed appartement. Het leven is er heel goedkoop. En ik had het wel gewoon leuk met mijn vrouw.

Na Oekraïne belandde je afgelopen seizoen in Cyprus. Hoe heb je het bij de club Paphos gehad?

De club had vorig seizoen nieuwe investeerders, de selectie bestond voor negentig procent uit nieuwe spelers. Het was een goede club, met goede mensen. En niet onbelangrijk: we kregen ons salaris. Ik had er weinig te klagen. Mijn zoon is in Cyprus geboren. Ik kon er lekker naar het strand of over de boulevard lopen. Het was echt prettig om daar te leven.

Toch speelde je er maar een jaar. Waarom ging je weg?

Mijn contract werd niet verlengd. Aan de ene kant wilde ik daarna graag terug naar Nederland, maar aan de andere kant heb ik ook een fijn gevoel overgehouden aan mijn tijd in Cyprus. Als er een goede aanbieding was gekomen van een Cypriotische club, dan had ik het zeker overwogen.

Had je ook andere aanbiedingen naast FC Volendam?

Ik had wel een paar aanbiedingen uit Cyprus, maar er zat er geen tussen waarvan ik dacht: ik moet blijven. Mijn vrouw doet ook een studie in Nederland. Zij was dan in Nederland gebleven met mijn zoontje. Het was het me niet waard om mijn vrouw en kind een half jaar niet te zien. Ik had ook nog een aanbieding uit Iran. Maar dat ga ik niet doen.

Waarom niet?

Ik weet niet of er momenteel oorlog is, maar ik las wel dat er spanningen zijn met Amerika. Daarnaast betalen ze in dollars. Na wat onderzoek kwam ik erachter dat het moeilijk is om geld over te maken van Iran naar Nederland. Dat soort zaken neem je in overweging. Ik doe zelf altijd research naar de omgeving. Wil ik daar wel zijn? Het is ook heel erg belangrijk wat mijn vrouw ervan vindt. Ik vraag het ook altijd aan mijn zaakwaarnemer, die heeft vaak meer verhalen gehoord uit zo’n land. Je moet niet altijd blind op geld inspringen. De eerste drie maanden betalen ze je, maar als je niet presteert, kun je fluiten naar je geld.

Toch gebeurt het regelmatig dat mensen zich blindstaren op het loonstrookje.

Misschien had ik op mijn zeventiende meteen gedacht: dit moet ik doen. Nu ben ik oud en wijs genoeg om er goed over na te denken.

Hoe is het om weer terug te zijn bij FC Volendam?

Heel prettig. Het is lekker om na elf jaar weer terug te keren bij het team waar ik in 2008 kampioen mee ben geworden. Het is fijn om weer zo dicht bij Amsterdam te voetballen. Er zijn een hoop dingen veranderd bij de club, maar ik kom nog wel veel bekende gezichten tegen. Piet de materiaalman was er in mijn eerste periode ook al. Met Jack Tuyp en Kees Kwakman heb ik nog samengespeeld, die lopen hier allebei rond. Tuyp is nu accountmanager.

Boy Deul in 2007 in het shirt van FC Volendam (foto via Pro Shots).

Je hebt voor een jaar getekend. Zou je hierna nog een keer naar het buitenland willen?

Dan neem ik die zaken in overweging waar we het net over hadden. Ik hoop een of twee jaar bij Volendam te spelen. Dan kijken we wel verder. Ik zou nog wel een keer in Amerika of in Dubai willen voetballen.

In Dubai kun je lekker verdienen.

Niet alleen de financiën trekken me aan, maar ook de warmte en de omgeving. Dubai ziet er altijd erg mooi uit. Als ik goed kan eten en drinken, vind ik het wel goed. Natuurlijk is het mooi om een spaarpot op te bouwen, maar mijn doelstelling is zeker niet om miljonair te worden.

Wat vind je dan wel belangrijk?

Ik ben gelovig. Het is gewoon belangrijk hoe ik leef. Rijkdom is niet alles. Dat staat ook in de Bijbel: pas op met rijkdom. Het kan ook veel negativiteit met zich meebrengen. Echt leven vind ik veel meer van belang. In een mooie Lamborghini rijden vind ik niet zo belangrijk. Vanwege mijn geloof drink ik bijvoorbeeld ook niet meer. Ik ga niet uit of zo. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te leven.

Heb je nooit gedronken?

Ik heb in het verleden wel gedronken, maar ik ben in 2016 tot bekering gekomen. Ik was al een tijdje zoekende. Zoekende naar het juiste geloof, dat heb ik nu gevonden in het christendom. Het is belangrijk dat mensen aan mij zien dat ik Jezus dien. Als mensen vragen hebben, zal ik het geloof verkondigen. Ik schaam me er niet voor. Misschien kan ik andere mensen die de weg kwijt zijn weer op weg helpen.

Je bent nu 31. Hoe zie je het leven na het voetbal voor je?

Ik wil iets gaan doen in de makelaardij. Ik wil in die richting gaan kijken voor een studie. Daar ligt mijn passie.

Bedoel je als spelersmakelaar of heb je het echt over makelaardij van huizen?

Van huizen.

Hoe is dat zo gekomen?

Ik heb gewoon iets met huizen. Ik denk dat het me wel ligt om een huis te kopen, te verbouwen en weer te verkopen. Misschien koop ik dan een huis van een ton, die verbouw ik dan helemaal en dan verkoop ik hem weer voor meer. Dat lijkt me wel leuk. Ik vind het altijd boeiend als ik huizenprogramma’s zie op tv, of als ze in Cyprus aan de bouw van een villa zijn begonnen.

Wil je tijdens je carrière al beginnen aan een studie hiervoor?

Dat lijkt me wel wat. Het kan bijvoorbeeld ook een studie zijn als projectontwikkelaar. Ik ben het momenteel nog een beetje aan het uitzoeken. Maar ik wil niet stoppen en dan pas gaan kijken: wat ga ik doen? Na het voetbal zal ik toch weer moeten gaan werken. Het is niet zo dat ik miljonair ben of zo. Dat wil ik ook niet, ik wil gewoon werken. Ik wil zorgen voor brood op de plank.

Veel voetballers kiezen na hun loopbaan voor een baan in de voetballerij, zoals een functie als jeugdtrainer.

Dat trekt me niet zo. Ik wil niet om 19.00 uur in de avond op het veld staan in de winter. Daar heb ik geen zin in. Ik ben liever binnen.

—

