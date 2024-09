Drie tips voor jonge designers van designstudio Serial Cut™

Op 22, 23 en 24 september vindt in Antwerpen OFFF By Night plaats, een van de grootste Europese festivals over design en creativiteit. Meer dan 35 sprekers van over de hele wereld komen om te spreken over kunst, ontwerp en creativiteit. In deze korte serie interviews spreken we telkens een prominente ontwerper over zijn werk en visie, en vragen we om wat tips voor de jonge generatie ontwerpers van nu.

Vandaag spreken we Sergio Del Puerto van de designstudio Serial Cut™ uit Madrid. Sergio richtte het designbureau op in 1999, en heeft sindsdien werk gemaakt voor meer dan honderd grote merken en samengewerkt met tientallen reclamebureaus. De beelden en video’s die van de studio verschijnen zijn soms vervreemdend en een beetje eng, soms juist licht en humoristisch, maar elk werk lijkt met de rest verbonden in een heldere, behoorlijk herkenbare algemene stijl. We spraken met Sergio over die stijl, wat hij de belangrijkste dingen aan design vindt, en vroegen naar een paar tips voor jonge ontwerpers.

Videos by VICE

The Creators Project: Wat zijn de belangrijkste thema’s in jullie werk?

Serial Cut™: We proberen ons werk altijd flink in te peperen met een mix van pop en surrealisme. Het maakt niet uit wie de klant is, we proberen altijd bij onze stijl te blijven. Daardoor hebben we die stijl puur weten te houden en over de jaren vrij goed weten te definiëren.

We werken deels met computergegenereerd beeld, maar ook voor een groot deel met fotografie. Daarom is het belangrijk voor ons om ook het proces te laten zien, om altijd een kijkje achter de schermen te geven zodat je kan zien dat het ‘écht’ gemaakt is. Tegelijkertijd vinden we het ook erg leuk om met die grens, tussen wat echt is en wat niet, te spelen. Dat is het belangrijkste thema in ons werk.

Wat is je visie voor design?

De kern van design is, vind ik, hoe je de visuele vertaling van een concept zo mooi mogelijk kunt vormgeven. Ik vind mezelf meer een moderne visuele verteller dan een grafisch ontwerper. Ik werk niet zozeer met layouts, vectors of lettertypes – ik speel met beeld. Ik ben altijd bezig om beelden te maken die iets van een indruk achterlaten, wat de techniek ook is. Dus voor mij, als beeldmaker, is het belangrijk dat het beeld een soort van “wow”-effect teweegbrengt. Het mooiste is het als dat ook nog eens vanuit een goed conceptueel idee voortkomt.

Heb je drie tips voor jonge designers?

Als designer heb je tegenwoordig veel krachtigere tools tot je beschikking dan vijftien jaar geleden. Aan de ene kant heb je als jonge designer in deze tijd dus de wind mee, maar tegelijkertijd zijn er nu ook veel meer designers die het proberen te maken in een wereld met een beperkte hoeveelheid opdrachten. Daarom zit het belangrijkste nog altijd in het werk dat je maakt. Dit zijn mijn tips:

1. Ik zeg altijd: goed werk trekt beter werk aan. Maak op je portfolio dus altijd een selectie van je beste werk. Liever vijf projecten waar je écht tevreden over bent dan tien waarvan een deel wel oké is. Kwaliteit boven kwantiteit, dus. Als je iets moois hebt gemaakt dat door de input van een klant een beetje is verpest, maak dan je eigen ‘portfolioversie’ en wees daar trots op. Veel regisseurs maken hun eigen director’s cut, dus waarom zou jij dat met jouw werk niet ook kunnen doen?

2. Blijf zo veel mogelijk weg bij de computer. In dit digitale tijdperk moet je als designer een beetje bij het handwerk in de buurt blijven, zelfs als je uiteindelijke werk digitaal is. Er zit geen undo-knop op het echte leven, en het is goed om daar in je werk ook eens mee om te gaan. Het maakt het in elk geval spannender.

3. Zoek naar een twist. Soms leg ik een project een tijdje weg, om er later met een nieuwe blik naar te kunnen kijken. Dan verander ik wat details, sleutel ik wat en maak ik het telkens iets rijker, iets dieper. Soms is dat in het dagelijks werk met klanten misschien niet mogelijk, maar bij je langeretermijnprojecten en voor je eigen portfolio zou ik het zeker aanraden.

Bekijk meer werk van Serial Cut op zijn website.