Feministen haten mannen niet echt, blijkt uit grootschalig onderzoek

Voor incels is het misschien moeilijk te slikken, maar uit een grootschalig psychologisch onderzoek is gebleken dat, in tegenstelling tot wijdverspreide stereotypes, feminist zijn niet meteen betekent dat je alle mannen de ruimte in wilt knallen. Onderzoekers hebben in vijf onderzoeken, samengevoegd in een overkoepelende meta-analyse gepubliceerd in Psychology of Women Quarterly, ontdekt dat feministen over het algemeen best positieve gevoelens over mannen hebben. Feministen hebben zelfs ongeveer dezelfde houding tegenover mannen als niet-feministen. Ook werd ontdekt dat mensen over het algemeen geloven dat feministen juist precies het tegenovergestelde denken, iets wat de auteurs de “mythe van misandrie” noemen.

Sinds de opkomst van de feministische beweging zijn de mensen die vechten voor de rechten van vrouwen en zich verzetten tegen op gender gebaseerde discriminatie in feite vaak neergezet als boze, kinderloze mannenhaters die te veel katten hebben. Ondanks dat meerdere golven van de beweging door de decennia heen grote maatschappelijke verschuivingen voor de verbetering van vrouwenlevens hebben bewerkstelligd, hebben dit soort foutieve frames er daadwerkelijk voor gezorgd dat veel vrouwen, en mannen, de beweging niet steunen.

Videos by VICE

Dit nieuwe wetenschappelijke onderzoek laat duidelijk zien dat de mythe van misandrie niet klopt. “Genderverhoudingen worden uitgevoerd in de schaduw van onwaarheid,” schrijven de auteurs van het onderzoek, wat betekent dat “de huidige bevindingen erop wijzen dat mensen fout zitten als ze feminisme om deze redenen afwijzen.”

“De huidige bevindingen onthullen dat de houdingen van feministen jegens mannen over het algemeen positief zijn en over het algemeen lijken op de houdingen van andere mensen jegens mannen. Ze onthullen ook dat mensen meestal denken dat het tegenovergestelde het geval is. Daarmee ontkrachten de bevindingen dus een troop die vrouwen van het feminisme afschrikt, en die algemeen wordt gebruikt om het te delegitimeren,” schrijven de auteurs.

Feminisme is in opkomst bij Britse 18-tot-24-jarigen; 70 procent van de vrouwen beschrijft zichzelf als feministisch. In de VS is er ook een stijging te zien, hoewel de kwestie daar meer gepolariseerd is, aangezien veel mensen denken dat het mannen onrechtmatig de schuld geeft voor alle moeilijkheden waar vrouwen mee te maken hebben.

Aan het onderzoek deden bijna 10.000 mensen uit 9 verschillende landen mee. De respondenten moesten aangeven in hoeverre ze het eens waren met uitspraken als “mannen gedragen zich als baby’s wanneer ze ziek zijn” en “vrouwen willen macht krijgen door beheersing over mannen te krijgen”.

Eén onderzoek betrok mensen uit de VS, het VK, Polen en Italië – die volgens de onderzoekers allemaal “verschillende culturele contexten” en “verschillende mates van gendergelijkheid” hadden. Uit het onderzoek bleek dat feministen en niet-feministen dezelfde meningen over mannen hebben, behalve dat feministen minder welwillend tegenover mannen zijn. Toen hetzelfde onderzoek in niet-Westerse landen zoals China, India, Japan, Zuid-Korea en Taiwan werd uitgevoerd, was ook daar de uitslag dat vrouwen soortgelijke positieve houdingen jegens mannen hadden.

Volgens de onderzoekers zou dit nieuws moeten “bijdragen aan theorie, onderzoek en publieke debatten die genderverhoudingen in een rationelere en meer geïnformeerde setting plaatsen.” Kijk eens aan: feministen zijn blijkbaar complex genoeg om gezonde en positieve relaties met hun vaders, zoons, echtgenoten, partners en mannelijk vrienden aan te houden, terwijl ze een kritische houding tegenover aanhoudende genderongelijkheid behouden. Bedankt, wetenschap.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.