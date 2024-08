Een praktische gids voor je eerste bezoek aan Las Vegas

Breng je voor het eerst een bezoek aan Sin City in de VS? Dan zou het zomaar kunnen dat je helemaal verliefd wordt op de stad. Tenminste als je, net als wij, houdt van roekeloos spelen met dobbelstenen, wakker blijven tot de zon opkomt, en een voorliefde hebt voor alles wat super-de-luxe is.

Een paar maanden geleden ging VICE naar Vegas om een reisgids te schrijven. We verwachtten vijf dagen chaos, en Las Vegas is inderdaad compleet krankzinnig — maar desondanks hebben we een manier gevonden om een geweldige tijd te hebben.

Want Las Vegas doet met je wat het wil, ongeacht je plannen. Daarom bieden we je hier wat praktische tips zodat je kunt ontspannen en genieten van de pracht en praal van dit pretpark voor volwassenen, zonder blut of gebroken te eindigen.

Illustratie: Melcher Oosterman

Als je ‘s nachts op stap bent, meet jezelf dan wat divagedrag aan. Voordringen in de rij is oké, en het leugentje dat je op de lijst staat ook. Als dit allemaal niet werkt: veins verontwaardiging en doe alsof je vertrekt. Dit werkt echt, want toen wij zelf verontwaardigd wegliepen nadat we werden geweigerd bij een megaclub, lieten ze ons meteen binnen.

Loop één keer over de Las Vegas Boulevard, oftewel the Strip, en dan nooit meer. Idealiter doe je dit meteen na aankomst met bierfles in de hand. Bier koop je trouwens bij CVS (een soort drogisterij+), die verkoopt het goedkoopste bier op de Strip. Het bezoek aan de boulevard zal je een goede indruk geven van de plek, en een kans om alle grote etablissementen te herkennen uit films als Ocean’s 11—The Bellagio! Caesars Palace! MGM Grand! Wat je ook zal zien tijdens deze eerste excursie zijn de verschillende personages die Las Vegas Boulevard bevolken, zoals: groepjes vrouwen in showgirlpakjes, oude knarren die Veteran Karaoke zingen op een voetgangersbrug en rappende kinderen die waarschijnlijk op school zouden moeten zitten. Het is best geinig de eerste keer, maar daarna wordt de zee van bezwete lichamen en smakeloze ketenrestaurants bijna misselijkmakend. Ga erheen, dan snel weer weg, en nooit meer terug.

Als je nooit eerder hebt gegokt, begin dan in Fremont, een grimmige neonverlichte buurt ongeveer negen kilometer van de Strip. In de casino’s in Fremont kun je bij tafels aanschuiven met een minimale inzet: met vijf dollar kun je al meedoen met bijvoorbeeld blackjack of roulette. De meeste casino’s op de Strip dwingen je om ten minste 25 dollar per hand/roll/spin/en wat nog meer, uit te geven. Als opwarmertje kunnen we El Cortez aanraden, een kleine, donkere en nogal louche tent die in 1941 de deuren opende. El Cortez heeft een speciaal plekje in ons hart omdat a) het een coole plek is en b) omdat één van ons er 180 dollar won. Steek vervolgens de straat over en betreedt de Golden Nugget, een chique plek met funky vloerbedekking, bizarre belichting en meer gokspelletjes dan er in El Cortez zijn.

Respecteer de zon, die in Vegas waarschijnlijk, net als jij, veel extremer zal zijn dan thuis. Hoe de dagen en nachten gaan verlopen hangt volledig af van of en hoe je rekening houdt met de zon. Je kunt echt niet een beetje improviseren met 38 graden hitte. Ten minste twee van ons leerden wat dit betreft een harde les nadat we een tijdje doorbrachten in een golfslagbad. Vervolgens zaten we de rest van de dag onder een koude douche of lagen we in bed met verbrande huid en hitte-uitputting. Kies daar waar mogelijk voor schaduw. Smeer je regelmatig in. Drink elektrolyten.

Enkele bezuinigingsmaatregelen: koop sigaretten, alcohol, water en snacks niet in de casino’s en grote hotels. Neem je eigen zonnebrandcrème mee voor de hierboven genoemde hitte-voorbereiding (wij betaalden 60 dollar voor twee tubes zonnebrand in een resort — doe dit niet!!). Betaal ook niet voor drankjes in casino’s — dat hoeft niet als je gokt, of als een vriend dat doet — maar geef wel een flinke fooi aan het personeel dat je de gratis drankjes serveert. Benzinestations zijn je vriend, en je taxi/Lyft zal voor je stoppen als je hoffelijk bent en veel fooi geeft. (Niemand wandelt in Vegas. Neem Lyft, niet Uber — de lokale bevolking was daar zeer gedecideerd over om redenen die we nog steeds niet begrijpen, maar we respecteren lokaal gebruik).

Koop geen drugs in de club, en als het niet lukt ze te kopen via een vriend, doe dan geen moeite. We hebben gehoord dat er veel slechte coke of nepcoke in de omloop is, en als je niet uit Vegas komt, is het moeilijk om in te schatten of je iets hebt gekocht dat enigszins ok is. Het voordeel: zelfs als je nuchter bent, voelt Vegas als natuurlijke cocaïne. En wiet/edibles zijn van hoge kwaliteit (en legaal, zolang je 21 jaar of ouder bent) — een bron raadde de Henderson Dispensary aan.

7. Geld is alles in Vegas. Dus als jij het type bent dat gevaarlijk vrijgevig wordt na vijf (gratis) G&T’s, houd dan een beperkt bedrag aan contant geld in je broekzak. Bovendien zijn er daarnaast hoge pinautomaat kosten in Las Vegas, dus die stapel biljetten in je broekzak gaat je uiteindelijk veel geld besparen.

Wat moet je aan in Vegas? De inhoud van je koffer moet verstandig doch waanzinnig zijn. Kleed je chique, maar dan met meer dobbelsteenprintjes dan gebruikelijk en zet een blauwe, spiegelende zonnebril op. Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk kleren draagt (dat zal ook kofferruimte creëren voor die paar prachtige schoenen). Vegas is campy: een van de beste outfits die we zagen was een zijden kaftan van Burberry, afgemaakt met een strandhoed versierd met een diamanten libelle die zo groot was dat-ie bijna de hele hoed bedekte. Onvergetelijk.

Vraag de plaatselijke bevolking om tips. Sommige van onze favoriete plekken in Vegas ontdekten we ter plekke, door te praten met stamgasten, barmannen, verstokte gokkers, en andere mensen die Vegas thuis noemen. Zij weten wat cool is, wat waardeloos is, en wat vroeger cool was maar nu waardeloos is omdat een nieuwe eigenaar het heeft overgenomen en verbouwd. Maak een lijst van de plekken die zij aanbevelen, en markeer ze in Google Maps.

Over gokken: besluit hoeveel geld je bereid bent te verliezen, en hoeveel je wilt winnen. Hou je dan aan die bedragen. Hopelijk voorkomt dit een tranendal aan de Craps-tafel over je verspilde vakantiegeld, en het geeft je een concrete grens voor wanneer je moet stoppen. Wees concreet — bijvoorbeeld, als je 100 dollar wint, of je verliest 200 dollar — dan maak je dat je wegkomt.

Ook over gokken: als je, net als Drew Schwartz van VICE, weinig ervaring hebt met gokken, bestudeer dan een paar spelletjes voordat je naar Vegas gaat. Hij bracht twee of drie nachten voor zijn reis door met het bekijken van — in slaap vallen bij, en vervolgens dromen over — video’s met uitleg over Craps. De video’s zijn te zien op het YouTube-kanaal Color Up. Daarnaast bestudeerde Drew literatuur over blackjack en hij raadpleegde zijn vader, die dol is op roulette, over hoe je wellicht geld kunt winnen met dat spel. Met die minimale voorbereiding lukte het hem om het casino binnen te lopen en, met zijn basiskennis en een paar simpele strategieën, te voorkomen dat hij al zijn geld in twintig minuten zou verliezen.

De laatste opmerking over gokken: speel Pai-gow. Speel het met verve. En zet altijd een dollar op de button. We kunnen hier wegens ruimtegebrek niet uitleggen wat “zet een dollar op de button” betekent, noch kunnen we uitleggen hoe pai-gow werkt — je kunt de kneepjes hier leren — maar vertrouw ons gewoon: dit spel wil je spelen.

Las Vegas zal zich echt niet om je gezondheid bekommeren. Neem een lege waterfles en een zakje nootjes en gedroogd fruit mee in je handbagage als back-up. En neem de tijd om wat te stretchen of een lichte work-out te doen in je hotelkamer voordat je op pad gaat. Je lichaam zal je zeker niet dankbaar zijn voor alles wat je verder in Vegas doet, maar je zult je een beetje minder brak voelen in het vliegtuig of de auto naar huis als je een soort van wellnessroutine aanhoudt.

Geef vaak en veel fooi. De man die een taxi voor je regelde? Geef hem een fooi. De dame die je in tien minuten 200 dollar zag verliezen aan de blackjacktafel? Geef haar een fooi. De schoonmakers van je smerige, overhoopgehaalde hotelkamer? Geef ze een goede fooi. Als je meer met geld smijt dan normaal, geef de mensen die je rommel opruimen dan ook een vette fooi, zeker in Amerika waar horecapersoneel niet goed wordt betaald. Het is altijd een goed idee om de mensen te helpen die jou helpen een geweldige tijd te hebben in dit pretpark.

Kijk altijd omhoog. Binnenshuis heeft Vegas de allerbeste plafonds in het land: vlinderkroonluchters (in het Bellagio), de Cupido-fresco’s (in The Little White Chapel, maar eigenlijk overal) en vergulde hemels op het plafond van elke kamer waar je binnenkomt.

Als je uit wilt gaan op een niet-traditionele nacht (dus eigenlijk zondag of maandag — alle andere dagen vallen in Vegas namelijk in het weekend), check dan de openingstijden van deze plekken. Vegas mag dan wel een reputatie hebben van altijd feest, maar sommige van de grotere plekken op de Strip en bars in coole buurten als Chinatown en het Arts District, sluiten eerder dan je zou verwachten (denk aan 22.00 uur in plaats van 03.00 uur).

Als je lang genoeg in Vegas blijft, zul je waarschijnlijk het gevoel krijgen dat je uit elkaar spat als je nog een wodka-mix drinkt, of weer door een casino loopt, of nog een enorme videoreclame ziet voor de Blue Man Group. Dan is de tijd rijp voor een bezoek aan de Red Rock Canyon, op ongeveer dertig minuten afstand van de Strip. Het doet de ziel goed. Je kunt de rotsachtige torens van zandsteen, die zo’n 66 miljoen jaar geleden uit de aarde oprezen, beklimmen en door de spleten tussen de rotsen klauteren. Voor een volledige ervaring huur je een auto — bij voorkeur een cabriolet — en reserveer je een tijd om de 21 kilometer lange route te rijden die door de canyon slingert. Maak een playlist met de mooiste muziek die je kent — voor ons klonk die als volgt. Terwijl je vol ontzag en met kippenvel naar de rotswanden om je heen kijkt, verwonder je je over hoe prachtig de wereld is.

Dit verhaal maakt deel uit van de Engelstalige VICE Guide to Las Vegas, een onthullende reis door Las Vegas.