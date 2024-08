Hoe het internet Graggle Simpson in het leven riep

Homer Simpson is, was, en blijft een personage in de cartoon The Simpsons. Die bewering kan makkelijk worden onderbouwd. Er zijn natuurlijk talloze afleveringen waarin te zien is hoe Homer zijn dagen vol “d’ohs” en donuts doorkomt. Daarnaast is er speelgoed, is hij te zien op stoffige videobanden en duikt hij soms op in videogames. Homer is, kortom, alomtegenwoordig in ons collectieve bewustzijn.

Ook Graggle Simpson is een personage in The Simpsons. Het bewijs voor die stelling? Fragmenten waarin Graggle thuis bij de Simpsons te zien is bijvoorbeeld, die gedeeld zijn op Reddit en YouTube. Dan zijn er de Graggle-poppen. En hij komt ook voor op oude videobanden en in videogames. En Graggle is enorm geliefd. In de afgelopen weken dook het gele hagedis-achtige mannetje op in virale tweets en TikToks, waardoor steeds meer mensen zich beklagen over het feit dat Graggle uit de Simpsons-serie is verdwenen. Er is zelfs een campagne in het leven geroepen – met de hashtag #BringBackGraggleSimspon – om te strijden voor zijn terugkeer.

Er zit alleen een klein addertje onder het gras: Graggle is helemaal geen personage in The Simpsons, en is dat ook nooit geweest. Graggle is nooit verschenen in een van de 728 afleveringen van The Simpsons. Waar komt Graggle Simpson dan eigenlijk vandaan? Waarom zie je hem momenteel overal? En waarom is er zoveel bewijs dat hij wèl bestaat?

Graggle Simpson werd in 2015 geboren op het forum 2chan, toen een anonieme gebruiker Graggle toevoegde aan een screenshot van The Simpsons. Tot januari 2021 werd dat beeld nauwelijks bekeken, maar toen postte een andere anonieme gebruiker – dit keer op het Engelstalige discussieforum 4chan – over ‘Yellow Matt’, AKA Graggle. De gebruiker beweerde dat Graggle een “zelf-ontworpen personage” was van Simpsons-bedenker Matt Groening.

Op dat moment stuitte youtuber Simian Jimmy op de post. Hij verhuisde de afbeelding naar Twitter en noemde het gele gastje “Gumbly”. Hij beweerde dat het personage een nieuwe toevoeging was aan The Simpsons, en een teken dat de show aan het eind van z’n Latijn is. “Ik weet niet waarom Gumbly de eerste naam was die in me opkwam, maar misschien heb ik het personage onbewust in verband gebracht met Gumby, aangezien ze allebei naakte, magere, eenkleurige gasten zijn,” zegt Simian Jimmy. Zijn post ging viral en mensen begonnen Gumbly te photoshoppen in steeds meer scènes van The Simpsons.

“Ik heb er niet veel tijd of moeite in gestoken – elke keer als ik ernaar kijk zie ik dat het overduidelijk nep is, maar ik heb mijn creatie nu overal op het internet teruggezien,” zegt een 21-jarige man uit de VS, die Paint 3D gebruikte om Gumbly toe te voegen aan een scène uit het dertiende seizoen van The Simpsons. In reactie op Simian Jimmy’s tweet deelde Dibb de foto vanaf zijn twitteraccount @RayDibb en dit leidde tot meer dan 4.000 likes. Van daaruit verspreidde Gumbly zich snel naar YouTube, waar Aaron Murphy, een andere 21-jarige Amerikaanse internetgebruiker, hem in het videospel The Simpsons: Hit & Run (2003) zette.

“De Graggle-meme is een soort spel – je probeert het zo veel mogelijk te faken,” zegt Murphy. Zijn Hit & Run-video heeft meer dan 40.000 views gekregen. Murphy denkt dat Graggle populair is vanwege onze culturele fascinatie met vergane media en creepypasta-verhalen. “Het idee dat in The Simpsons oorspronkelijk een personage genaamd Graggle zat, maar dat hij al snel van de aardbodem werd weggevaagd tot het punt dat niemand hem meer kent , is echt grappig en zet aan tot denken,” zegt hij.

Maar dat was het dan ook, dachten Simian Jimmy, @RayDibb, en Murphy. Een leuke, ongecompliceerde grap tussen vreemden op het internet. Einde verhaal. Meer dan een jaar bleef Gumbly stilletjes rusten in de duistere krochten van het internet. Maar toen kwam Facebook.

Een 26-jarige Australiër met de Facebook-gebruikersnaam Yeliab Ressap zorgde in mei van dit jaar voor de wederopstanding van Gumbly toen hij het mono-kleurige kereltje omdoopte tot ‘Graggle’. Ressap surfte op het internet en kwam een foto tegen van een conceptueel kunstwerk voor ‘Yellow Matt’ (oftewel Graggle). Vervolgens postte hij een foto van Graggle met het bijschrift: “NIEUW MANDELA EFFECT – GRAGGLE SIMPSON BESTAAT NIET IN DIT UNIVERSUM.” (Het ‘Mandela-effect’ is een gedeelde valse herinnering).

“Ik zocht een gek woord en dat was het eerste wat in me opkwam,” zegt de Facebook-gebruiker over het bedenken van de naam ‘Graggle’ (hij was destijds niet op de hoogte van de naam Gumbly). Binnen een week was zijn post duizend keer gedeeld. Daarna kwam het in een stroomversnelling. “Een paar mensen hebben me ervan beschuldigd een regeringsfunctionaris te zijn, omdat het allemaal zo snel ging, maar ik werk niet voor de regering. Dit is hoe het internet werkt.”

Screenshots van de post van Ressap verschenen op Instagram en Twitter – op dat laatste platform kreeg het meer dan 70.000 likes. Toen Jackson (AKA @CalmDownLevelUp), een 25-jarige man uit Seattle, deze tweet zag, rook hij een kans om ook te schitteren op het internet. Hij had Gumbly voor het eerst gezien in 2021, en vond de meme zo grappig dat hij op zijn telefoon een map aanmaakte met de naam “bewijs voor Gumbly”. “Het was al een jaar geleden dat ik hem voor het laatst had gezien”, zegt Jackson over het moment waarop het Ressap’s post onder ogen kreeg. “En ik had zoiets van, ‘Oh mijn God, Gumbly! Dit is mijn kans om al mijn verzamelde afbeeldingen te posten.’”

Een van Jacksons tweets, met vier gephotoshopte afbeeldingen die hij had gevonden, kreeg eind mei meer dan 3.500 likes. Hij begon te claimen dat Graggle een echt Simpsons-personage was. “Ik vind het gewoon grappig dat mensen boos worden, het is een grappig iets om mensen mee te belazeren,” zegt Jackson. “Je hoort zoveel in het nieuws momenteel over nepnieuws en Russische desinformatie… Het is een heel satirische kijk op kwesties die de hele tijd in het nieuws zijn.” Aan het eind van ons gesprek, biecht Jackson op: “Ik probeerde leugens te verzinnen om aan jou te vertellen, ik was van plan je te belazeren, maar ik kon niets bedenken.”

Yeliab Ressap’s post beïnvloedde het lot van Graggle (née Gumbly), maar TikTok is het platform dat hem vleugels gaf. Mensen namen de foto’s die Jackson had verzameld – ook de photoshop van @RayDibb – en begonnen videomontages te produceren. Een video van “teruggevonden beelden” van het personage verzamelde 418.000 views, en bijna een miljoen mensen bekeken de bewerking van Murphy’s Hit & Run-video. Graggle is in toenemende mate mainstream, en er komt steeds meer ‘bewijs’ voor zijn bestaan. Hierdoor lijken sommige mensen echt te vallen voor de hoax. Een tiktokker is bezig zijn bestaan te ontkrachten, al is dit wellicht een vorm van metahumor.

Hoewel Graggle nu zeven jaar oud is, denkt niemand met wie ik spreek dat hij een uitstervende meme is. “Graggle is eigenlijk nog steeds erg underground,” zegt Jackson. Ressap denkt dat de eenvoud van Graggle zijn populariteit verklaart: “Het stelt mensen in staat om snel beelden van Graggle te maken, en ermee aan de slag te gaan.” “Ik heb het gevoel dat hij er zal zijn zolang The Simpsons er zijn,” zegt Murphy. “Wie weet, misschien komt hij in 2023 terug met een nieuwe naam – Grunky bijvoorbeeld.”



