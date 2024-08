Goed nieuws voor sloebers: ook zonder geld kun je een leuke ADE hebben

Het lijkt een complottheorie van de gemeenste orde dat ADE elk jaar precies in de derde, en daarmee de armste, week van de maand wordt gepland. Rijke platenbazen, managers en journalisten lopen met een keycord om hun nek glimlachend overal naar binnen, terwijl mensen uit de echte wereld een afweging moeten maken tussen een entreekaartje of avondeten. Voor deze mensen volgt nu een boodschap: treur niet, vrinden! Met een beetje creatief denkwerk is er ook zonder vrije toegang of dikke spaarrekening een enorme stapel gratis plezier op te halen, als je tenminste weet waar je dat moet zoeken. Nu kun je zelf in die hooiberg duiken, maar je kunt je ook laten leiden door ons geweldige tiplijstje. De keuze is aan jou:

Wat: To The Beat Of My Own Drum

Wie: Audiovisueel werk van Boris Acket & Nick Verstand, Heleen Blanken, Jochem Esser, Anan Striker en Danielle Kwaaitaal.

Waar: Nieuw Dakota

Wanneer: 12- 21 oktober

Wat: Bordello A Parigi Instore Sessions

Wie: Wie niet? Dj-sets van Pariah, Jennifer Cardini, Call Super, Ciel, David Vunk.

Waar: Bordello A Parigi

Wanneer: 17-21 oktober

Wat: Mary Go Wild Basement Raves

Wie: Verrassing! Maar vorige jaren stonden Charlotte de Witte en DJ Dano achter de draaitafels.

Waar: Mary Go Wild

Wanneer: 18-20 oktober

Wat: Backyard Boogie

Wie: Charlie & Josh & verrassingsvrienden – eerder nodigden ze Oceanic en Luc Mast uit op hun feestje

Waar: Struik

Wanneer: 17 oktober

Wat: Kiosk Radio

Wie: Radioshows van Victor de Roo, Soumaya Phéline, DJ Vega, AliA b2b Vincent-Paolo, Kiosk Soundsystem, DJ Marcelle, Beesmunt Soundsystem, ensemble, Kalahari Oyster Cult, Kong, Gratts en Rey Colino.

Waar: Radio Radio

Wanneer: Heel de tijd.

Wat: Top Notch, Noah’s Ark, Dapper & Universal Music Showcase

Wie: Nog meer verrassingen! Vorig jaar kwamen Leafs en James Watts.

Waar: Waterkant

Wanneer: 18 oktober

Wat: Foam x ADE Playground

Wie: Audio van LYZZA & video van Charlotte Krieger.

Waar: Het Stenen Hoofd

Wanneer: 18 oktober

Wat: DJMag HQ

Wie: DJ sets van DJ Stingray, Mariel Ito, Saoirse en Anna Wall.

Waar: Nova

Wanneer: 18 oktober

Wat: Stranded FM Ambient Breakfast Radio

Wie: Radio door Fenna Fiction, Luke Cohlen, Sophia, Tala Drum Corps.

Waar: Lab111

Wanneer: 19 oktober

Wat: Proof

Wie: DJ sets van Eycee, Nico Adomako, Danga, Bluntspeakers, ITAIWaar: Made.com (dat lijkt een website, maar het is een winkel).

Wanneer: 19 oktober



Wat: Famirie

Wie: DJ sets van Carista, Eycee, Hette, Lion Kojo, Luc, Pink Noise en Sekan.

Waar: Kopstootbar

Wanneer: 20 oktober

Wat: ADE Hangover – Crate Diggers

Wie: DJ sets en panel met Move D, DJ Bone, San Soda en Dazion.

Waar: NDSM

Wanneer: 21 oktober



