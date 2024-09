De weinige blaadjes die er nog in de bomen hingen in Nijmegen zijn er afgelopen weekend vakkundig afgeblazen tijdens Herfstdrift. Mensen als Octave One, Pearson Sound, ROD en Aurora Halal knalden met hun zware bassen en grommende techno de bomen kaal. Raymond van Mil ging erheen met zijn analoge camera om de sfeer vast te leggen. Dat het een fantastisch feest was, kan je goed zien: er is geen ontevreden mens te bespeuren.