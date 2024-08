Deze studenten maken dromen over de Hyperloop werkelijkheid

Het is de 21ste eeuw, maar we rijden nog rond alsof het 1950 is. Dat moet beter kunnen. De hyperloop in het bijzonder zou de wereld kunnen verbinden op een manier die het nieuwe millennium waardig is.

Naar Parijs in een half uur. Geen vliegtuig meer. Zalig.

Videos by VICE

EPFLoop, een internationaal team van 25 studenten, dat opereert vanuit de École Polytechnique Fédérale de Lausanne in Zwitserland, probeert dit voor elkaar te krijgen.

Ze ontwikkelen hyperloop-pods voor de jaarlijkse SpaceX-wedstrijd. Dit jaar werden ze derde, maar het model voor volgend jaar is al in ontwikkeling.

“De hyperloop combineert alle voordelen van onze huidige transportmiddelen: het is on demand, een directe verbinding is mogelijk, het is energiezuinig en uitstootvrij, en het verkleint afstanden tussen steden,” zegt Karie Chammas, de operationeel leider van EPFloop tegen Motherboard.

De hyperloop is een soort treinverbinding zijn van drukbuizen. De zogenoemde ‘pods’ reizen over een gemagnetiseerd spoor. Als het werkt, zou het met de snelheid van vliegen zijn, maar dan veel goedkoper. Het zou een revolutie voor het reizen betekenen.

“Stel je een wereld voor die kleiner en groener is – dat is de wereld van de hyperloop,” zegt Chammas. Check de conceptversie in onze nieuwe video.

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.