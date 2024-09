Illustrator van de week: Levi Jacobs

Een foto die is geplaatst door Levi Jacobs (@levijacobss) op 1 Sep 2015 om 1:08 PDT

De illustraties van Levi Jacobs herken je meteen aan de schaars geklede vrouwen, wilde dieren en isometrische gebouwen. Het is een chaotisch, kleurrijk wereldje waar hij nog wel orde in weet te scheppen door de vormen en figuren op symmetrische wijze te plaatsen. Tekenen deed Jacobs al van jongs af aan in de schoolbanken, en later ook graffiti, maar omdat dit eerder werd bestraft dan aangemoedigd nam hij het niet serieus.

“Ik wist lange tijd niet dat je tekenen als vak kon beoefenen,” vertelt Jacobs aan The Creators Project. “Pas op het grafisch lyceum kreeg ik les van een docent die mij vertelde dat illustratie op de kunstacademie misschien iets voor mij was. Het voelt dus alsof ik er in ben gerold, terwijl tekenen eigenlijk iets is dat ik al doe zolang ik me kan herinneren.” Na zijn studie aan AKV St. Joost in Breda heeft hij talloze illustraties gemaakt voor Vrij Nederland en krijgt hij ook opdrachten om gebouwen over de hele wereld op te vrolijken met zijn gekke poppetjes.

