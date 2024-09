Illustrator van de week: Olf de Bruin

Een foto die is geplaatst door • olf de bruin (@olfdebruin) op 24 Okt 2016 om 12:04 PDT

Illustrator Olf de Bruin heeft een wilde fantasie en hij houdt ontzettend van evolutie. Dat zie je terug in zijn indrukwekkend geïllustreerde wereld. Voor zijn boek Van Bollebast tot Voortprinter bedacht en illustreerde hij zes transhumane mensensoorten, en op zijn Instagram bouwt hij op dat boek voort. Slurfdieren, cyclopen, tweevoeters en viervoeters dartelen rond in weelderige landschappen, stuk voor stuk schepsels die je zelfs in je raarste dromen niet zou tegenkomen. “Voor inspiratie check ik vooral oude biologieboeken. Kunstformen der Natur van Ernst Haeckel is mijn favoriet,” vertelt De Bruin aan The Creators Project. “Verder google ik gekke plaatjes, dan komen vooral zoektermen als ’weird animal’, ’weird anatomy’ en ’weird plant’ voorbij.”

“De illustraties maak ik met pen op papier en ik kleur ze daarna in op de computer. Ik ben namelijk een beetje kleurenblind en dan is het wel fijn om je fouten recht te kunnen zetten,” gaat hij verder. “Het klinkt misschien een beetje corny, maar ik wist altijd wel dat ik iets met tekenen wilde doen. Nadat ik Fine Arts ging studeren aan de HKU, merkte ik dat ik de communicatie miste. Dus toen ben ik na een half jaar overgestapt naar illustratie.”

Videos by VICE

Voor de band John Coffey illustreerde hij al de cover van A House for Thee, en hij maakt zo nu en dan werk voor De Correspondent. “Ooit wil ik een albumcover maken voor Kanye West,” droomt De Bruin. “En het zou ook best wel tof zijn om mijn illustraties op een vliegtuig te zien. Dus als je iemand met een vliegtuig of Kanye bent, bel me!”

Een foto die is geplaatst door • olf de bruin (@olfdebruin) op 17 Okt 2016 om 12:21 PDT

Een foto die is geplaatst door • olf de bruin (@olfdebruin) op 5 Sep 2016 om 12:37 PDT

Een foto die is geplaatst door • olf de bruin (@olfdebruin) op 27 Jun 2016 om 7:58 PDT

Een foto die is geplaatst door • olf de bruin (@olfdebruin) op 19 Mei 2016 om 5:59 PDT

Een foto die is geplaatst door • olf de bruin (@olfdebruin) op 30 Apr 2016 om 3:23 PDT

Een foto die is geplaatst door • olf de bruin (@olfdebruin) op 3 Feb 2016 om 8:29 PST

Een foto die is geplaatst door • olf de bruin (@olfdebruin) op 11 Mei 2016 om 7:44 PDT

Een foto die is geplaatst door • olf de bruin (@olfdebruin) op 30 Jun 2016 om 2:12 PDT

Een foto die is geplaatst door • olf de bruin (@olfdebruin) op 8 Jun 2016 om 2:43 PDT

Volg Olf de Bruin op Instagram. We zitten zelf trouwens ook op Instagram. Hier, om precies te zijn.

Meer illustrators om in de gaten te houden:

Bodil Jane

Pieter van Eenoge

Jordy van Nieuwendijk