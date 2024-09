Illustrator van de week: Sietske Ridders

Een foto die door sietskeridders is geplaatst op 20 Mrt 2016 om 7:31 PDT

Illustrator Sietske Ridders is een professionele kleurplatentekenaar. Omdat volwassenen inmiddels verzot zijn op inkleuren kan ze daar gerust haar brood mee verdienen. Met de pen tekent ze simpele, maar gedetailleerde illustraties naar wens van de opdrachtgever. Niet alleen kleurplaten, maar ook infographics, bouwplaten, plattegronden en raamtekeningen. “Mijn illustraties worden vaak ingezet als marketing- en communicatietool. Ik zie het namelijk als een sport om mijn klanten te helpen hun boodschap op een sympathieke manier over te brengen,” vertelt Ridders aan The Creators Project. Ook op Instragram wil ze mensen opvrolijken door middel van kleine illustraties en quotes die ze oppikt uit het dagelijkse leven.

Na de kunstacademie ging ze het bedrijfsleven in als strateeg. Op deze manier kon ze haar vrije manier van denken inzetten in een andere context dan kunst. Na een aantal jaar miste ze toch om met haar handen bezig te zijn. “Als strateeg was ik vooral aan het praten, denken en schrijven, maar creëerde weinig met mijn handen en fantasie. Wel tekende ik soms processen en ideeën uit in praktische, zwart-witte lijntekeningen. Dit vond ik zo leuk dat ik het heb uitgebreid tot een volwaardige illustratiepraktijk. Werken als strateeg en illustrator is voor mij de perfecte balans tussen hoofdwerk en handwerk.”

Een foto die door sietskeridders is geplaatst op 10 Aug 2016 om 11:15 PDT

Een foto die door sietskeridders is geplaatst op 5 Sep 2016 om 8:41 PDT

Een foto die door sietskeridders is geplaatst op 1 Jul 2016 om 2:18 PDT

Een foto die door sietskeridders is geplaatst op 31 Aug 2016 om 1:53 PDT

Een foto die door sietskeridders is geplaatst op 7 Apr 2016 om 11:01 PDT

Een foto die door sietskeridders is geplaatst op 11 Mrt 2016 om 3:36 PST

