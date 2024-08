Is het erg dat mijn kind soms modder eet?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel.” Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het scenario Je vriend is een goede vader: hij brengt veel tijd door met zijn kind, laat haar zonder te klagen voor de 4000ste keer Moana kijken, en zorgt ervoor dat ze geen lul is tegen andere mensen. Maar zelfs als hij met haar buitenspeelt in de achtertuin, let hij niet 100 procent van de tijd op haar en soms, als hij zijn rug naar haar toe staat (of snel zijn Facebook checkt), stopt zijn dochtertje wel eens wat modder in haar mond. Maar voordat hij naar haar toe is gerend om haar weg te halen bij dit natuurlijke tussendoortje, heeft ze al twee happen naar binnen gewerkt.

Het probleem Uiteraard is hij ongerust. Misschien heeft ze wel een amoebe ingeslikt die haar hersenen opeet. Zitten er geen schadelijke bacteriën en virussen in modder? Wat als de hond in de tuin heeft gekakt, en zijn kindje per ongelijk hondenpoep naar binnen heeft gewerkt? Heeft hij enorm gefaald als vader, en moet hij zijn dochtertje naar het ziekenhuis brengen? Modder, en in het bijzonder modder van buiten, kan gevaarlijk zijn, en wie weet wat voor gevaren er allemaal schuilen in de aarde van zijn achtertuin.

Het ergste wat er kan gebeuren Het grootste probleem met het eten van modder is niet per se de aarde, maar waar het mee besmet kan zijn. Als de modder vlakbij een oud huis ligt, dat bijvoorbeeld is geverfd met loodverf, dan kan het zo zijn dat ze giftige stoffen heeft ingeslikt. Maar het echte gevaar zit ‘m in het feit dat ze er continu aan wordt blootgesteld, vertelt Jack Gilbert, directeur van het Microbiome Center op de Universiteit van Chicago, en schrijver van Dirt is Good: The Advantage of Germs for Your Child’s Developing Immune System. Dat betekent dat het alleen een gezondheidsprobleem wordt als ze een tijd lang heel veel modder eet. Symptomen van loodvergiftiging zijn irritatie, buikpijn, braken en beroertes, en het kan tot gevolg hebben dat ze achter komt te lopen in haar ontwikkeling en leerproblemen krijgt.

Als er allerlei verdelgingsmiddelen in de grond zitten, dan is dat een ander probleem. Als ze die inslikt kan ze acuut vergiftigd raken. En dat kan acute schade aanrichten aan haar organen. Symptomen hiervan zijn het uitbraken van bloed en het verliezen van het bewustzijn. Als je vermoedt dat je kind iets heeft gegeten waar verdelgingsmiddelen in zitten, of ander gif, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Zelfs als zijn kind per ongeluk wat hondenpoep eet, dan kan dat niet zoveel kwaad, zegt Gilbert. Behalve als de hond een of andere parasiet in zijn ontlasting heeft zitten. Dan zal ze last krijgen van haar spijsvertering, bijvoorbeeld door buikpijn, koorts en diarree te krijgen. Als dat niet het geval is, zal zijn dochtertje het wel overleven. Let er wel goed op dat ze geen afwijkende fysieke symptomen vertoont. Als ze dat wel doet, dan moet hij haar zo snel mogelijk naar de eerste hulp brengen.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren Modder eten is bijna altijd onschadelijk. “Over het algemeen zijn aarde en modder niet gevaarlijk,” legt Gilbert uit. “Er zitten een miljoen bacteriën in een gram modder, maar geen één daarvan, of in ieder geval heel erg weinig, gaat problemen veroorzaken. Tenzij zijn dochter een zwak immuunsysteem heeft, of veel open wonden of zweren in haar mond.”

Modder is niet alleen onschadelijk, maar het kan ook nog eens goed zijn voor de algehele gezondheid van zijn dochtertje. Omdat het immuunsysteem van een kind nog in ontwikkeling is, wordt het alleen maar versterkt door het eten van goedaardige microben, zoals die in de modder en hondenpoep zitten, zegt Gilbert. Zijn onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die niet zoveel zijn blootgesteld aan microben, een grotere kans hebben om aandoeningen te ontwikkelen als allergieën, eczeem of astma.

Wat je tegen je vriend moet zeggen “Als je dichtbij een industriële vuilstortplaats woont, eet dan niet alle modder op. Als je naast de afvalput van een ziekenhuis woont, dan ook niet. Ook niet als je naast een rioolpijpleiding woont,” legt Gilbert uit. “Maar in het algemeen kan het geen kwaad om wat modder te eten, zolang je maar niet een hap modder naar binnen werkt waar zojuist een dier op heeft gepoept.”

Dus tenzij je vriend naast een kerncentrale woont, of wilde honden door zijn tuin heeft rennen, zal de gezondheid van zijn dochtertje er waarschijnlijk op vooruit gaan als ze een beetje modder eet. Gilbert voegt er nog aan toe dat kinderen waarschijnlijk toch niet zoveel modder zullen eten, aangezien het niet zo lekker smaakt. Was haar handen en haar mond –vroeg of laat zal ze er vanzelf wel achter komen dat ze voortaan beter kan wachten tot papa haar een tussendoortje geeft.