Italiaanse pornosterren vertellen over hun leven na de porno

Veel pornoacteurs en -actrices geven er al op relatief jonge leeftijd de brui aan: sommige zijn gedesillusioneerd geraakt door de pornoindustrie, andere hebben het wel zo’n beetje gezien. En zoals wel vaker het geval bij sekswerkers, krijgen ze te maken met een boel vooroordelen – wat natuurlijk ook niet echt uitnodigt om hier tot aan je pensioen mee door te gaan.

Goed, die wereld uit dus. Maar als je je hele leven hebt liggen rampetampen voor de camera, wat moet je daarna dan in hemelsnaam gaan doen? Onze Italiaanse collega’s vroegen aan vier voormalige pornosterren hoe hun leven er nu uitziet.

“Ik ben veranderd in zo’n omaatje dat naar soapseries op tv zit te schreeuwen.” Franco Trentalance met een beeldhouwwerk van de Italiaanse kunstenaars Narenzo Biondo.

Franco Trentalance

VICE: Hoi Franco, jij bent vier jaar geleden met pensioen gegaan. Waarom precies?

Franco Trentalance: Ik bevond me op het hoogtepunt van mijn carrière en wilde mijn publiek met dierbare herinneringen achterlaten. Ik was gewoon moe, het werk was zenuwslopend. Je moet de hele tijd een stijve blijven houden, terwijl je seks moet hebben terwijl je op een trap staat, op koud marmer ligt, of op een of andere rotsklif. Harder, zachter, alles wat de regisseurs maar willen. Daar was ik wel klaar mee.

Wat doe je nu?

Ik heb nu de tijd om mijn andere passies na te jagen. Ik schrijf, ik kook, ik maak mijn eigen wijn – ik heb van alles te doen.

Mis je iets aan porno?

Ik mis de goede seks die ik met sommige actrices had.

Hoe is je band met porno nu?

Ik kijk er nog steeds naar, maar ik ben veranderd in zo’n omaatje dat naar soapseries op tv zit te schreeuwen. Ik zeg de hele tijd wat de sterren beter zouden kunnen doen: “Ga toch eens daarheen, beweeg je eens zo, waarom zou je jezelf zo positioneren?” Daar kom ik maar moeilijk van af.

Wat vind je van de vooroordelen die er over jouw oude beroep bestaan?

Als je beroepskeuze wat tegen de norm ingaat, moet je accepteren dat daar vooroordelen bij kunnen komen kijken. Maar als ik terugkijk op mijn carrière, vind ik wel dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.

“Mijn partners wilden me uit de porno redden. Maar ik hoefde helemaal niet gered te worden.”

Cristina Ricci (ook wel bekend als Michelle Ferrari)

VICE: Hé Cristina, jij hebt je in het verleden al een paar keer teruggetrokken en steeds weer een comeback gemaakt. Ben je nu voorgoed klaar met porno?

Cristina Ricci: Ja. Eerst had ik andere beweegreden, bijvoorbeeld dat mijn partners jaloers waren. Maar ik denk nu dat het goed is om dit hoofdstuk voorgoed achter me te laten. Films maken interesseert me niet meer – het is me allemaal te mechanisch geworden.

Hoe vul je je dagen nu?

Ik leef in het moment. Ik heb een dochtertje gekregen, dus daar ben ik nu veel mee bezig. En ik heb natuurlijk mijn eigen interesses: ik hou van natuurgeneeskunde en doe mee aan triatlons.

Is het vervelend om gezien te worden als ex-pornoactrice?

Wel een beetje, omdat het je altijd blijft achtervolgen. Ik help mijn familie met het runnen van een vakantieverblijf, en de gasten vragen af en toe of ze ook “extra roomservice” kunnen krijgen.

Heb je ooit de druk gevoeld om je in je privéleven als pornoster te gedragen?

Nee, integendeel. Porno was iets wat ik deed omdat ik dat zelf wilde, en soms miste ik die vrijheid en grenzeloosheid in mijn privéleven. Mijn partners wilden me namelijk uit de porno redden. Maar ik hoefde helemaal niet gered te worden.

“Wat je op video doet, blijft daar.”

Ruggero Freddi (ook wel bekend als Carlo Masi)

VICE: Ruggero, kijk jij vol liefde terug op je tijd in de pornoindustrie?

Ruggero Freddi: Het was een gelukkige tijd in mijn leven. Ik ben er trots op dat ik Carlo Masi was. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat ik deel uitmaakte van een elitegroep binnen de porno – ik was totaal bevoorrecht. Andere mensen ondervinden veel meer vooroordelen en negatieve gevolgen.

Waarom besloot je uiteindelijk te stoppen?

Ik had het meeste uit mijn carrière gehaald. Ik was welgesteld, beroemd en heb er veel goede herinneringen aan overgehouden. Maar het voelde op een gegeven moment een beetje als een herhaling van zetten, dus ik wilde ermee kappen.

Mis je het weleens?

Het filmen zelf niet, maar de levensstijl wel: het reizen, de prijsuitreikingen, de roem. Porno is showbusiness. Het is een leuke wereld om deel van uit te maken. Mijn inmiddels overleden ex-man [Giovanni Fieschi Ravaschieri del Drago, een telg uit de Napolitaanse adel] was erg rijk, waardoor ik in een comfortabele situatie terecht ben gekomen. Daarom kon ik ook mijn echte passie nastreven, namelijk wiskunde doceren aan de universiteit.

Ik ben hertrouwd met een andere ex-pornoacteur [Gustavo A. Leguizamon, ook wel bekend als Adam Champ]. In ons seksleven is geen sprake van uitsloverij. Wat je op video doet, blijft daar.

Heb je weleens te maken gekregen met vooroordelen vanwege je vorige baan?

Op persoonlijk vlak heeft niemand ooit iets direct tegen me durven zeggen, maar op professioneel vlak heeft het me wel beïnvloed. Ik droomde al heel lang van een carrière in de academische wereld, maar toen mijn verleden eenmaal bekend werd, was dat ineens toch best moeilijk. Sommige hoogleraren die me hadden aangenomen, vertelden me later dat het ze was afgeraden. Dat zegt helaas veel over het soort mensen dat de topposities aan universiteiten bekleedt. En je kunt gewoon niet om ze heen, dus toen heb ik het maar opgegeven. Nu geef ik les op een middelbare school.

Gianfranco Coizza pronkt met zijn kookkunsten.

Gianfranco Coizza (ook wel bekend als Denis Marti)

VICE: Hoi Gianfranco, waarom ben jij met porno gestopt?

Gianfranco Coizza: Ik had alles bereikt wat ik wilde bereiken. Ik ben topacteur, regisseur en producent geweest, dus porno had me niets meer te bieden.

En nu werk je in de voedselindustrie.

In de laatste jaren van mijn pornocarrière was ik al in de horeca beland. Ik ging investeren in een restaurant in Boedapest en was al eigenaar van een restaurant in Los Angeles, dus het was geen totale sprong in het diepe.

Ben je minder gaan verdienen sinds je geen porno meer doet?

In het begin wel. Maar goed, als pornoacteur zit je ook maar de hele tijd te wachten totdat er een producent belt, wetende dat elke keer de laatste keer kan zijn. Mensen denken vaak dat porno een soort paradijs is waarin je snel rijk kan worden, maar dat kan nog weleens behoorlijk tegenvallen.

Ik heb me altijd te veel zorgen gemaakt over wat anderen van me denken. Ik denk dat mijn collega’s me altijd zullen blijven zien als ‘die gast die porno deed’. Daardoor ben ik in het verleden ook een paar belangrijke samenwerkingsmogelijkheden misgelopen.

Mis je het weleens?

Nee, het was een baan, geen levensstijl.

Zou je het weer willen doen?

Ik denk het niet, om eerlijk te zijn. Er bestaan nog steeds veel vooroordelen over pornosterren, en die werpen een schaduw over wie je bent als persoon.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Italië.

