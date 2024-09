‘Bleed’ van Maccie gaat over lust die alle aspecten van je leven overneemt

Het is moeilijk om vandaag de dag nog op een originele en coole manier over seksuele gevoelens te schrijven. Moeilijk, maar niet onmogelijk, en dat bewijst Canadese nieuwkomer Maccie op haar nieuwe track Bleed. Industrieel gekletter en Atlanta-drums komen samen, en de combinatie van de hemelse zang van Maccie en onheilspellende arrangementen doen denken aan Mezzanine van Massive Attack.

“Bleed gaat over lust. Het gaat niet over seks, maar over zin hebben in seks. Het nodig hebben. Er obsessief naar hunkeren. Het gaat over een seksuele ervaring die zo krachtig is dat-ie je blijft achtervolgen,” aldus Maccie. Stream Bleed hieronder.