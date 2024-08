De nieuwe videoclip van Maximilli is een ode aan dingen niet zo serieus nemen

Het is goed om het leven soms eens buitenproportioneel serieus te nemen. Neem de Dodenherdenking of dat moment wanneer de kassamedewerker niet om je bonuskaart vraagt – allemaal prima gelegenheden om eens op je strepen te staan en omstanders te vragen om wat meer bij de les te blijven. Maar nog vaker is het belangrijk om het leven als een lachertje te zien, zoals Maximilli doet in zijn nieuwe video voor Raad Maar. Volgens hem is alles ‘hé hé’ en ‘ha ha’, wat een raadzame instelling is voor hetgeen dat we het hier en nu noemen. Hij rapt over de nasmaak van mdma, de smaak van zijn zaad, en andere dingen die een stuk minder relevant zijn dan het achtuurjournaal, maar desondanks niet onbelangrijk. Bekijk de clip voor Raad Maar hierboven, en probeer eens wat meer te lachen om alles om je heen.