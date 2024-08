Je hoeft geen fan te zijn van Millennials want zij zijn ook geen fan van jou

Als mijn moeder herinneringen ophaalt van hoe ik was als vijfjarige jongen roept ze altijd dat ik adhd had. “Je was écht gek,” vult ze dan aan. Ik denk dat ze vergeten is hoe ongeremd veel suiker ik mocht consumeren destijds. Dat er mensen met adhd zijn staat vast, maar het zou ook kunnen dat mijn energieke verschijning lag aan het ontbijten met een fles Fanta en een boterham met hagelslag. Maar goed: het gaat vandaag niet over mij, maar over Adam Quann, de zanger van Millennials, de zelfbewuste band uit Amsterdam die over de worstelingen van hun verguisde generatie zingt. Zij hebben namelijk een nieuwe videoclip uit voor de track ADHD.



“Mensen zeggen ook weleens dat ik vast en zeker adhd heb,” vertelt Adam mij over de mail. “Misschien is dat wel zo. Ik zou het niet weten. Het zou me geen drol uitmaken eigenlijk. Het zou wel een lekker excuus zijn voor mijzelf aangezien ik soms echt domme shit zeg en doe, haha,” vervolgt hij. “Maar wat maakt het ook uit want niet iedereen hoeft fan van Adam te zijn want Adam is ook niet fan van iedereen.” Bekijk de clip hierboven.

Millennials werkt momenteel aan hun tweede EP, ‘Are You Sure?’