De ongeschreven datingregels waaraan Belgische singles zich (niet) houden

Tomeloos swipen en elk weekend een ander in bed? Of riskeer je dan dat niemand je overweegt voor een vaste relatie? Moet je open zijn over je verwachtingen, of juist niet? Op zoek naar een handleiding voor een aangenamer vrijgezellenbestaan, vraag ik zes serial daters naar hun do’s en don’ts. Lees en leer lieverds, lees en leer.

Hou je rare verhalen voor jezelf – Ruud (27)

Ik heb de neiging om bizarre, persoonlijke verhalen te vertellen tegen mijn dates. Ik heb eens tijdens een afspraakje verteld dat ik in mijn broek had gekakt. Hij reageerde oké, maar misschien had ik dat toch beter niet gedaan. Voor alle duidelijkheid: dat kakken was niet tijdens die date hé!

Maak het verschil tussen een seksvriend en een vriend – Elke* (31)

Het afgelopen jaar heb ik met drie mannen iets gehad, maar het hadden er gerust meer mogen zijn. Eigenlijk ben ik wel iemand die snel in bed beland. Hard to get is niet zo weggelegd voor mij. Of het voor serieus is of voor casual sex, dat communiceer ik eigenlijk niet. Ik vind dat je dat wel voelt. In het verleden heb ik wel al verwarring meegemaakt. Een collega en ik waren friends with benefits. Eigenlijk vond ik hem in de omgang een beetje irritant, maar hij was wél heel goed in bed. Toen hij een vriendin kreeg, wilde hij mij nog zien voor de vriendschap, maar dat hoefde voor mij niet, en daardoor was hij beledigd. Dat had ik eigenlijk wel kunnen voorkomen.

Besef dat dating apps enkel voor meer eenzaamheid zorgen – Luke (28)

Twee jaar geleden had ik een relatie, maar die is pijnlijk geëindigd. Nadien, op een moment dat ik heel slecht in mijn vel zat, ben ik dating apps beginnen gebruiken om me niet eenzaam te voelen. Ik veinsde dat ik iets serieus wou, maar eigenlijk had ik een schouder nodig om op uit te huilen. Verschillende mensen door elkaar daten is een symptoom van dating apps. Ik vind het normaal. Maar niet iedereen is het daar mee eens.

Eigenlijk heb ik veel slechte ervaringen met apps. Ik was een aantal maanden aan het daten en plots hoorde ik niks meer van dat meisje. Kort nadien zag ik haar op café met iemand anders. Ik ben gewoon weggegaan, zonder iets te zeggen. Ik háát ghosten. Dat is zó laf. Maar om eerlijk te zijn… Ik heb zelf ook al geghost. Een bepaald meisje bombardeerde me met berichten, en op den duur stuurde ik niet meer terug.

Dating apps zijn één groot ijdelheidsproject, je meldt je aan om je zelfvertrouwen te boosten en om aandacht te krijgen. Maar uiteindelijk raak je gefrustreerd omdat het geen natuurlijke manier van iemand leren kennen is. Ze zijn een tijdelijke, verslavende fix. Ik installeerde apps om me niet meer eenzaam te voelen, maar eigenlijk werken ze mijn eenzaamheid in de hand. Ze halen óf mijn zelfbeeld naar beneden óf ik word arrogant en egoïstisch. De balans houden is moeilijk. Eigenlijk wil ik gewoon blij zijn met mezelf.

Laat je verwachtingen subtiel doorsijpelen – (opnieuw) Ruud (27)

Als ik met iemand heb gekust, heb ik niet echt nood om dat ook nog met anderen te doen. Ik vind het al moeilijk om mijn aandacht aan één iemand te geven, laat staan aan twee of drie tegelijk. Ik praat daar niet persé over met een date, maar ik denk dat ik het gevoel geef dat ik exclusief ben, en mijn dates dat wel voelen. Soms ben ik wel gefrustreerd over hoe mensen niet communiceren. Als ik iemand twee keer heb binnengedaan op een feestje, en ik stuur die nadien een berichtje om iets te gaan drinken, dan is dat niet om een huis te kopen en een kind te adopteren hé! Alsof ik al mijn liefde aan het verklaren ben. ‘Ik zoek niets serieus’, zegt die persoon dan. Maar misschien zoek ik dat ook niet?

Praat heel open over je verwachtingen – Peter (29)

Bij one night stands is er voornamelijk seksuele spanning, maar om met iemand te daten heb ik ook een andere prikkeling nodig. Daar kan miscommunicatie over zijn, ja. Het is een keer gebeurd dat ik een one night stand met iemand had, en ’s morgens voelde ik dat zij ongemakkelijk was. Ik vroeg dan of ze er oké mee was. Ze zei ‘ja, als het hier maar niet bij blijft’. Dat vond ik dan weer een afknapper, want je kent iemand nog niet, maar die blijkt dan plots wel verwachtingen te hebben. Ik praat nu vaker met dates over verwachtingen, en dat werkt eigenlijk wel.

Wees op je hoede voor mensen die al een relatie hebben – Ellen* (29)

Stel dat ik iemand tegenkom die ik leuk vind en ik ben dronken en heb zin in seks, dan doe ik dat. Maar dan ben ik na de seks wel bang dat ik overkom als ‘niet-potentieel voor meer’. En ik wil wel graag een vaste relatie. Maar mensen durven zich tegenwoordig ook niet te binden. Iedereen is best wel kieskeurig en op zoek naar dé juiste persoon. Ik voel dat bij mezelf, maar ook bij anderen.

Hoewel ik niets wil beginnen met iemand die al een relatie heeft, heb ik vooral touche van gasten die eigenlijk een vriendin hebben. Maarja, wat ben ik daar mee. Het brengt niks op. En zij kruipen diezelfde avond nog lekker tegen hun vriendin aan. Als single voel je je dan wel wat in de steek gelaten.

Benadruk de juiste dingen – (opnieuw) Elke* (31)

De eigenschappen die ervoor zorgen dat iemand goed in de markt ligt, verschillen bij mannen en vrouwen. Ik heb meer eigenschappen waarmee mannen hoger scoren denk ik: een goede job en een eigen appartement. Bij mannen zijn dat juist dingen die minder meespelen in hun partnerkeuze. Ik zal dat daarom eerder downplayen als ik aan het daten ben. Lief en zorgzaam zijn, dat lijkt me voor vrouwen belangrijk. Of het dan een verpleegster is of een advocate, dat maakt minder uit. Maar hoewel het door mijn grote mond niet altijd zo lijkt, houd ik óók van gezelligheid en koken voor een man.

Date niet (langdurig) met meerdere mensen tegelijk – Emilie* (28)

Ik heb gedatet met twee vrienden van elkaar. Maar niet tegelijk. Daar doe ik niet aan. Ik vind dat heel verwarrend en zou me schuldig voelen. Ik heb het zelf ook al meegemaakt dat iemand met wie ik serieus aan het afspreken was plots een relatie kreeg met iemand anders. Dat voelde heel slecht. Dan is je vertrouwen echt volledig weg. Ik verwacht wel dat als je langer aan het daten bent, dat je dan exclusief bent. Misschien is dat fout. Je moet zelf bepalen wat kan en wat niet, en daar open over communiceren, denk ik. Mensen willen altijd nóg iets beter. Maar als je met die attitude gaat daten, dan vind je nooit iemand.

*Namen veranderd, echte namen bekend bij de redactie.

