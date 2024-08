We vergeten te makkelijk dat Wilders’ partijprogramma bol staat van extremisme

De PVV van Geert Wilders presenteerde afgelopen weekend hun extra rechtse, en extra lange verkiezingsprogramma. Op zich al genoeg reden tot ophef, maar er werd online voorál verontwaardigd gereageerd op hoe de media de “fascistische” plannen van de partij versloegen – namelijk nogal casual. De NOS tweette: “PVV wil terug naar land zonder hoofddoekjes en oer-Hollandse gezelligheid.”

“Oer-Hollandse gezelligheid” klinkt niet direct als het ultieme doel van een slechterik. Je zou inderdaad bijna vergeten dat veel van zijn standpunten erg óngezellig zijn. Wilders wil uit de EU stappen, bezuinigen op klimaatbeleid en misdadigers aan de digitale schandpaal nagelen. Dat is allemaal nog tot daar aan toe, maar zijn vorm van “oer-Hollandse gezelligheid” is vooral ook er één waarin moslims, Marokkanen (en Marokkaanse Nederlanders) en migranten keihard gediscrimineerd worden. De PVV wil een Ministerie van Deportatie, pardon, De-islamisering en Remigratie, Syrische oorlogsvluchtelingen moeten hun tijdelijke verblijfsvergunningen inleveren en korans en moskeeën moeten verboden worden. Tot zover de Partij voor de Vrijheid.

Toch is het ook weer niet heel gek dat mensen (of journalisten bij de NOS) even niet helemaal helder hebben met wat voor een engerd we hier te maken hebben. Het overkomt mij ook weleens. Hier is waarom.

**Wilders is een vertrouwd gezicht in de Tweede Kamer. Hij kleeft al meer dan 21 jaar aan het pluche (eerst voor de VVD), wat betekent dat hij op Khadija Arib en Kees Van der Staaij na het langstzittende Kamerlid is. Dat is in mijn geval zo’n twee derde van mijn leven.

Wilders ís het meubilair van de Tweede Kamer, hij is vergroeid met zijn zetel en roept altijd hetzelfde. Hij is als de schreeuwerige lampenkap die je van je Limburgse oudtante erfde. Je bent eraan gewend, je filtert hem uit je blikveld, en je zou ‘m eigenlijk pas opmerken als hij opeens weg is. Dat dit heel diep zit, besefte ik eigenlijk pas toen ik laatst droomde dat Wilders mij tijdens een interview toevertrouwde dat hij uit de politiek zou stappen. Ik was teleurgesteld.

Wilders heeft wat treurigs Naast dat hij er gewoon al lang zit, heeft Geert Wilders ook iets treurigs. Hij wordt permanent bewaakt, door heel veel mensen gehaat en bedreigd en hij komt waarschijnlijk de rest van zijn leven nooit meer ergens anders aan de bak. Dat maakt hem een underdog en een tragisch figuur. Ergens gun ik hem liefde. Ergens heb ik de hoop dat de kille ijslaag rond zijn hart zou kunnen ontdooien. Deze lieve Wilders moet wel bestaan, te oordelen naar zijn onhandige zomerselfies en surrealistische kerstvideo’s.

**De PVV neemt de kiezer serieus

**De titel van het nieuwe partijprogramma van de PVV is: “Het gaat om u”. Ik waardeer het in een politicus als hij meteen op de eerste pagina laat zien dat hij weet wat prioriteiten zijn. Daarnaast is het een verademing om fatsoenlijk gevousvoyeerd te worden. Sinds Rutte bij de vorige verkiezingen de slogan “Normaal. Doen.” introduceerde (die hij overigens jatte van Wilders, die het tegen hem zei tijdens een Kamerdebat) geldt het als ‘normaal’ om de potentiële kiezer af te blaffen.

**Wilders speelt het spel goed

**Het bestaansrecht van de PVV is volledig gebaseerd op hun positie als meest rechtse partij. In hun programma zeggen ze te willen afrekenen met “de puinhopen van tien jaar links-liberale afbraak”. Het maakt ze geen zier uit dat de meeste regeringspartijen en de premier niet links-liberaal, maar rechts en/of conservatief zijn. “De meeste politieke partijen in dit land zijn onderling inwisselbaar geworden. Ze staan voor dezelfde massa-immigratie, voorliefde voor multikul, zelfhaat, diversiteitsgeneuzel, islamisering en de EU. De verschillende politieke partijen mogen dan een andere naam hebben, de smaak is hetzelfde: zoutloze middelmatigheid.”

Voor Wilders ben je al snel een middenpartij. Met die instelling heeft hij de afgelopen jaren het zogenaamde Overton-venster (de maatstaf voor politiek geaccepteerde opvattingen) flink naar rechts getrokken. Wie een keer wat positiefs zegt over migratie, zoals Maarten Groothuizen van D66 begin vorig jaar, wordt door Wilders meteen uitgescholden voor “knettergek”. En omdat partijen natuurlijk niet voor knettergek willen doorgaan, durft bijna niemand er meer over te beginnen. Voor keihard anti-migratiebeleid kun je dus straks ook prima terecht bij de VVD of het CDA.

Om niet inwisselbaar te zijn met de andere zoutloos middelmatige rechtse partijen heeft Wilders nu een flinke paradepas richting extremisme gedaan in zijn programma. Als politiek vakman heeft hij precies gedaan wat hij moest doen. Don’t hate the player, hate the game, zou je bijna denken. Maar dan vergeet je dat Wilders aan de basis staat van deze wedstrijd in rechtsheid.

**De PVV verkoopt valse nostalgie

**“Onze verzorgingsstaat en alles wat onze ouders, grootouders en voorouders hebben opgebouwd, wordt weggegeven. Nederland is een onherkenbaar land geworden. Allochtone straatterroristen, vaak Marokkanen, terroriseren Nederlanders overal,” aldus het PVV-programma. “In de wijken, op de stranden of in winkelcentra – overal wordt de Nederlandse gezelligheid verdrongen door Marokkaanse agressie.”

De nostalgie van de PVV is een tweetrapsraket. Hun beeld van het heden is een paranoïde koortsdroom, hun beeld van het verleden is nogal eenzijdig. Dat werkt heel goed, ware het niet dat er geen hout van klopt. Dat diezelfde ouders, grootouders en voorouders het land tijdens de Tweede Wereldoorlog binnen vijf dagen weggegeven hadden aan de Duitse agressor wordt er bijvoorbeeld niet bij verteld. Evenmin heeft Wilders het over de vele Marokkaanse gastarbeiders die in de jaren zestig goedkope arbeidskracht leverden waarmee de verzorgingsstaat kon worden opgebouwd. En gezelligheid in een winkelcentrum, ooit? Ook dat is een mythe.

**Sommige PVV-plannen zijn best leuk

**Hij mag dan tegen “zoutloze middelmatigheid” zijn, Wilders grossiert als geen ander in oncontroversiële vanillepunten, die hij in zijn partijprogramma van vijftig kantjes uitgebreid behandelt.

Zo wil hij van Nederland een land maken “waar de overheid dienstbaar is aan burgers en geen onschuldige mensen criminaliseert, zoals bij de Toeslagenaffaire.” Het was radicaal geweest als hij had gezegd dat hij volledig achter de Toeslagenaffaire stond, omdat vooral mensen met een niet-Nederlandse achtergrond er de dupe van werden. Nu kan ik niets anders dan instemmen.

Wilders wil de huren, de btw op boodschappen en de energierekening verlagen, en het eigen risico afschaffen. “Zodat mensen meer in hun portemonnee krijgen en dus meer te besteden hebben. Dat is goed voor consumenten, bedrijven, banen en de schatkist. Het mes snijdt aan vier kanten!” Nice! De PVV wil de basisbeurs terugbrengen: “Het is onaanvaardbaar om studenten voor een groot deel van hun leven op te zadelen met schulden.” Precies! De werkdruk in de zorg is te hoog, en de salarissen te laag: “Zorgmedewerkers moeten meer tijd krijgen om dat te doen waarvoor ze zijn aangenomen: zorgen voor mensen.” Zeg het ze, Geert! Dat de PVV vaak voor meer marktwerking in de zorg heeft gestemd is iedereen toch alweer vergeten.

Het hoofdstuk “Uw dieren, boeren en vissers” leest als het script van een Disneyfilm: “Sinds jaar en dag springt de PVV in de bres voor dieren. We zijn geen dierenactivisten, maar net als veel Nederlanders gek op onze dieren. Alle weerloze levende wezens verdienen onze bescherming.” Behalve Syrische oorlogsvluchtelingen, moslims en Marokkanen, hadden ze er voor de volledigheid nog bij kunnen zetten, maar niets van dat alles.

En het wordt alleen maar beter: “We zijn voor een gecontroleerde afbouw van de bio-industrie op de lange termijn.” Ook worden dierenrechten opgenomen in de grondwet en wordt, naast de mensen- ook de dierenpolitie uitgebreid. De PVV probeert hun aaibaarheidsfactor maximaal te vergroten met een zogenaamde “Snoetje & Pluisje-wet” (genoemd naar zijn eigen katten). Daarmee geven ze 70-plussers met een laag inkomen dierenarts-subsidie. Lief zijn voor dieren geeft zelfs de grootste oorlogsmisdadiger iets aandoenlijks, dat weet iedereen die wel eens een foto van Hitler met zijn hond Blondi of Saddam Hussein met een babytijger heeft gezien. Cute!

**Reminder

**Waarschijnlijk ben je de ongrondwettelijke narigheid die ook in het verkiezingsprogramma van de PVV staat, en die we aan het begin van dit stuk bespraken, alweer vergeten. Zo vergaat het veel mensen die nu in de peilingen aangeven op de PVV te gaan stemmen: het is inmiddels met 25 zetels de tweede partij. Ervan uitgaande dat dit niet allemaal keiharde fascisten zijn, zou ik tegen ze willen zeggen: er zijn meer opties dan de PVV, denk er nog eens goed over na. Stuur Wilders lekker met pensioen zodat hij zijn leven kan slijten met selfies maken.