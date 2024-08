Deze mannen stoppen kralen in hun penis voor betere seks

Een tijdje terug vertelde mijn vriendin mij over een seksuele ervaring die zij ooit had met een lid van de Yakuza, het Japanse misdaadsyndicaat. Ik wist tot dat moment alleen dat de term ‘Yakuza’ afgeleid is van het Japanse kaartspel Oicho-Kabu. ‘Ya-ku-za’ betekent letterlijk ‘acht-negen-drie’, de slechtste hand die je kunt krijgen in het spel. Verder wist ik dat Yakuza en tatoeages hand in hand gaan, en dat mensen met een tattoo in Japan geweigerd kunnen worden bij openbare badhuizen.

M’n vriendin zei dat ze zich niet kon herinneren of de man in kwestie tatoeages had. Ze herinnerde zich vooral de kralen in zijn penis. Ik spoelde die zin even terug in mijn hoofd en speelde hem opnieuw af. Kralen in zijn penis!? “Yakuza-leden stoppen kralen in hun penishuid om penetratie beter te laten voelen voor hun sekspartners,” zei ze. De kralen zijn bedoeld om meer vaginale of anale stimulatie te creëren. Ik was nieuwsgierig en vroeg haar of het echt beter voelde. Ze vertelde me dat ze vooral gefocust was op het feit dat ze seks had met een Japanse gangster, niet op iets anders.

Pas een paar dagen later ben ik gaan onderzoeken wat het precies inhoudt om kralen in je pik te stoppen. Ik dacht eerst dat de kralen via de plasbuis werden geplaatst, maar dit bleek niet zo te zijn. In een onderzoek uit 2010 naar “implantatie van kunstmatige knobbels in de penis”, gepubliceerd in de Journal of Sexual Medicine, wordt bevestigd dat deze vreemde lichaamsmodificatie inderdaad een connectie heeft met georganiseerde misdaad. Ook werd me duidelijk wat deze behandeling precies inhoudt. Ik zal het je uitleggen.

Deze lichaamsmodificatie, ook bekend als ‘parelen’ (pearling), komt tot stand door een sneetje te maken in de schacht van de penis en hier bol- of ribvormige voorwerpen in te stoppen. Oorspronkelijk werden hier parels voor gebruikt, vandaar ook de term ‘pearling’, maar tegenwoordig zijn deze vormpjes gemaakt van siliconen, nylon, teflon, staal of titanium. Meestal wordt er één aan de bovenkant van de schacht geplaatst, maar soms worden er meerdere op rij ingebracht of willekeurig rondom de penis.

Gevangenen gebruiken de geslepen achterkant van een plastic lepel om een snee in de penis te maken en stoppen er vervolgens kiezelsteentjes in.

Het laten zetten van die parels brengt de nodige risico’s met zich mee. “Mensen die zich laten parelen moeten zich ervan bewust zijn dat er een onnatuurlijk object in hun lichaam wordt geplaatst,” zegt plastisch chirurg Neil Tanna uit New York. Door implantaten in je lichaam aan te brengen, loop je risico op bloedingen, infecties en het verliezen van gevoel, voegt hij toe. “Je kunt een hevige ontsteking krijgen als het gebruikte materiaal ongeschikt is voor het lichaam en wordt afgestoten.”

Een knobbelige, mogelijk geïnfecteerde pik is niet echt een smakelijke aanblik — misschien ietsje té wabi-sabi, om maar even gebruik te maken van een Japanse term die “de schoonheid van imperfectie” betekent. Maar uiterlijke pracht is niet waar parelen voor bedoeld is. Het doel is om de seks beter te laten voelen. Ik vind het fascinerend, bijna aandoenlijk, dat macho bendeleden van een groot misdaadsyndicaat het zo belangrijk vinden dat hun partner geniet van seks dat ze hun eigen geslachtsdeel op het spel zetten. Aan de andere kant, de Yakuza zien zichzelf als deel van een ninkyō dantai, oftewel een ridderlijke organisatie.

Parelen gebeurt bij de Yakuza voornamelijk in de gevangenis, waarbij elke parel een jaar in de cel symboliseert. Deze trend is nu ook in Amerikaanse gevangenissen te zien. Gevangenen gebruiken de geslepen achterkant van een plastic lepel om een snee in de penis te maken en stoppen er vervolgens kiezelsteentjes, domino-stukken of delen van schaakstukken in. Twee jaar geleden ging VICE in gesprek met vier gevangenen die zelf ervaring hadden met parelen. Helaas gingen ze toen niet in op het feit dat parelen meestal bedoeld is voor heteroseks, terwijl er geen vrouwen in hun gevangenis te vinden zijn.

In dat stuk vertelt een van de gevangenen over een voormalige prostituee waarmee hij bevriend was. Volgens die prostituee hebben sekswerkers een hekel aan de parels omdat ze vaak pijn doen. Maar het idee dat je dankzij de penisparels je vrouwelijke partner ontelbare orgasmes kan bezorgen lijkt te worden aangenomen. Parelen is trouwens ook erg populair in Cuba, terwijl het fenomeen daar tot tetanus, balanitis (infectie op de eikel) en gangreen heeft geleid. Die laatste was zelfs reden voor een aantal amputaties.

Het schijnt dat Filippijnse zeelieden ook groot fan zijn van de peniele sieraden. Volgens een enquête uit 1999 had 57 procent van de willekeurig uitgekozen Filipijnse zeevaarders kleine balletjes (bolita’s) in hun jongeheer. Veel van hen geloofden dat ze hierdoor juist populairder waren onder de prostituees, vooral bij de dames in Rio.

Cubaans sekstherapeut Almudena López denkt niet dat de parels doen wat geadverteerd wordt. “Om de clitoris te stimuleren, zou de knobbel aan het begin van de schacht geplaatst moeten worden, wat nooit gebeurd,” vertelde ze VICE in 2016. “De g-spot kun je makkelijk met je vinger bereiken, maar met een penis is dat veel lastiger. Natuurlijk is erotiek voor een groot deel een mentale stimulatie, en de mystiek rondom de penisparel zou het brein voor de gek kunnen houden, waardoor de seks beter voelt.”