Er borrelt al een tijdje iets heel duisters in de onderbuik van de hedendaagse datingscene. En nee, het is niet de softboi-epidemie op Hinge of het feit dat het leven tegenwoordig zo duur is geworden dat daadwerkelijke dates alleen mogelijk zijn als je nog niet bankroet bent (behalve dan als je op een gratis wandeldate gaat). Nee, er is nog iets veel ergers gaande: maak kennis met de polyamoreuze fuckboy.

Mocht je het nog niet doorhebben, die polyamoreuze fuckboy is dus allesbehalve polyamoreus op de manier waarop wij het kennen. En hij is ook absoluut niet van plan om polyamorie op de correcte manier uit te dragen, door meerdere romantische of seksuele relaties te onderhouden met eerlijke communicatie, respect en zorg. Integendeel, de poly fuckboy wil alleen maar de illusie creëren van een gezonde relatie zodat hij ongegeneerd zoveel mogelijk gaten kan vullen met z’n pik, uiteraard op zeer matige wijze.

De polyamoreuze fuckboy is meestal te vinden op Feeld of likkebaardend in hoekjes van de koude, vochtige pakhuizen van Oost-Londen of Bushwick. Als het een echte clown is, benadert hij je op Tinder of Hinge en verzwijgt hij dat hij polyamoreus is tot de tweede of derde date, en tegen die tijd denk je “hé, misschien kan ik dat polyamorie-ding eens proberen”, om vervolgens een paar maanden later in zak en as te zitten als je toch iets meer wilt dan een vrijblijvende neukmaatjes-deal, waar je eigenlijk nooit echt mee in hebt gestemd.

Als je de polyamoreuze fuckboy eenmaal hebt gespot, zie je ‘m overal. Hij duikt altijd wel ergens op. Hij is matig aantrekkelijk en loopt rond met het zelfvertrouwen van een man die niet lekker is geboren, maar een plotselinge ego-boost kreeg na z’n verhuizing naar Lewisham, Hackney, Brooklyn of een andere hippe buurt. Hij is meestal hetero, of hooguit bi-schierig, maar lakt zijn vingernagels om zich zachter voor te doen – een ally, misschien – en om een biseksuele baddie (zo noemt hij ze) te strikken waarmee hij mogelijk een triootje (FFM) kan hebben op Crossbreed.



Hij mag er dan uitzien als een gemiddelde fuckboy gekleed in een Carhartt-broek en een microscopisch condoommutsje op zijn hoofd, maar het slecht gebleekte haar en/of de wenkbrauwen van de polyamoreuze fuckboy kunnen hem verraden. Bonuspunten als hij beweert goed op de hoogte te zijn van gendertheorie, alleen omdat hij weet wat een TERF is. Dat wil niet zeggen dat de polyamoreuze fuckboy geslachtsgebonden is, want vrouwen en homo’s kunnen ook demonen zijn. Maar wie de schoen past, is vaak een cis heteroman.

Nou ben ik alweer een jaar van de datingmarkt af omdat ik momenteel een vrouwtje heb en extreem monogaam ben, maar uit eerdere ervaring met de polyamoreuze fuckboy en van wat ik van vrienden heb gehoord, is het echt nog steeds tippelen door de loopgraven daarbuiten. Polyamoreus of ethisch niet-monogaam zijn is een volkomen prima voorkeur die ongelooflijk bevredigend, bevrijdend en lonend kan zijn – mits je het goed doet. Helaas lijkt het erop dat veel polyamoreuze fuckboys de term ontdekt hebben en zich eraan vastklampen zonder de betekenis ervan echt te begrijpen, ofwel in een poging om progressief te lijken en de mensen met wie ze uitgaan te wokefishen – en/of om het te gebruiken als een vrijbrief voor slecht gedrag.

Uiteraard bestaan fuckboys al sinds het begin der tijden (denk aan Zeus die zich een weg rond de berg Olympus neukte), maar zoals sommige van de ergste mensen die je ooit hebt ontmoet onlangs de therapietaal van Instagram-infographics hebben ontdekt en die verkeerd hebben toegepast om de wandaden van hun interpersoonlijke relaties te verontschuldigen, hebben poly fuckboys hetzelfde gedaan met de taal van polyamorie. Het zijn de klassieke fuckboys uit het verleden die zich nu verbergen onder een mantel van termen als “relatie anarchie.”

“Bij polyamorie komt natuurlijk heel wat kijken, zoals jezelf voortdurend aanpassen en kritisch kijken naar jezelf en je eigen gedrag, maar ook dat van je partners,” legt Amy Win, 27, al meer dan drie jaar polyamoreus en eigenares van het non-profit latex-kledingmerk Aimless Gallery, uit. “Het vergt veel planning, regelmatig inchecken bij je partner en ervoor zorgen dat die het goed vindt wat jij doet en dat jij het goed vindt wat die doen,” voegt ze eraan toe.

Taali Kwaten, 26, lid van het in Londen gevestigde dj-collectief Queer House Party en co-leider van Dope Black Queers, zegt iets soortgelijks. “Helaas gebruiken fuckboys polyamorie om te krijgen wat ze willen en dat betekent misbruik maken van de essentie van wat polyamorie is: een eerlijke, zorgzame en communicatieve verbintenis tussen meerdere mensen, met respect voor elkaars grenzen”. Kwaten is al drie jaar poly en heeft zich, net als Win, ingespannen om ervoor te zorgen dat hun polyamoreuze relaties zo min mogelijk schade aanrichten. Dat betekent veel lezen over polyamorie (The Ethical Slut is onvermijdelijk binnen de canon), vaak reflecteren en effectief communiceren – iets wat polyamoreuze fuckboys gewoon niet doen.



“We hebben elkaar ontmoet op Feeld en hadden vanaf het begin afgesproken dat we allebei met andere mensen zouden daten, omdat we allebei poly zijn, althans ik,” zegt Annie, 27, die ons vroeg haar naam te veranderen. “We hebben vanaf het begin duidelijke grenzen, regels en verwachtingen opgesteld en hij brak ze stuk voor stuk. Het leek wel of hij me extreem jaloers probeerde te maken door me expliciete details te geven over de meisjes die hij neukte en hij werd boos of overstuur als ik ook maar met iemand anders praatte.”



“Het was een beetje alsof hij mocht doen wat hij wilde en ik in een kooitje moest leven,” voegt ze eraan toe.

Het kan geen kwaad om te vermelden dat iedereen fouten maakt en dat geen enkele persoon op deze planeet zijn relaties naadloos en zonder gebreken heeft doorstaan. Mensen liegen! Mensen bedriegen! Mensen gaan met meerdere mensen uit en doen daar misschien achterbaks over! Maar het is aan het individu om ervoor te zorgen dat hij vanaf het begin zo eerlijk mogelijk is tegen zichzelf en anderen en om zich consequent in te spannen om te leren en te groeien. In het geval van polyamorie betekent dat vooraf al het nodige doen om de schade voor alle partijen tot een minimum te beperken. Je kunt niet in een zwembad springen zonder eerst te leren zwemmen.



Polyamorie kan uiterst waardevol en bevredigend zijn, mits uitgevoerd met de nodige zorg, mededogen en begrip. Hoewel ik niet zeker weet of dit woorden zijn die een poly fuckboy begrijpt, omdat hij waarschijnlijk denkt “ik ben geil, ik heb seks met zoveel mensen als ik wil omdat ik polyamoreus ben,” maar dat zou wel moeten.



Dat wil niet zeggen dat de polyamoreuze rondneuker geen gevoelens of enige vorm van menselijk fatsoen heeft – hoewel er vast wel fuckboys tussen zitten die nog geen glimp van een ziel hebben, onderdrukt de rest waarschijnlijk gewoon de ingewikkelde emoties die ze wel hebben. Wat, in alle eerlijkheid, ook geen excuus is. Word volwassen.



