Jongeren vertellen welke rol porno in hun leven speelt

Zo nu en dan een incognitobrowser openen en een pornofilmpje aanzetten: heel veel mensen doen het. bb9c53aa/” target=”_blank” rel=”noopener”>de Volkskrant kijkt veertig procent van de Nederlanders regelmatig naar porno. Misschien ligt dat percentage nog wel hoger, want uit datzelfde onderzoek wordt ook duidelijk dat mensen liever niet over hun pornoconsumptie praten – ruim zestig procent van de pornokijkers heeft het er met niemand over.

Ergens is dat zonde, want het kan erg leerzaam zijn om van anderen te horen hoe zij over porno denken en welke rol het in hun leven speelt – en om het over alle positieve en negatieve kanten te hebben. Wij spraken vier jongeren om te vragen wat porno anno 2022 voor hen betekent.





Tammie Schoots (26), transgender activist en opiniemaker





Als ik porno kijk, zoek ik specifiek naar liefdevolle amateurkoppels, omdat ik dat zelf niet in mijn leven heb. Ik snak heel erg naar een liefdevolle partner, maar die komt maar niet. Voor mij als trans vrouw voelt dat ook onbereikbaar. Het is dus vooral een substituut voor iets dat ik mis.



Voor mijn geslachtsbevestigende operatie zocht ik voornamelijk op termen als ‘shemale’ en ‘tranny’. Ik probeerde altijd porno uit te zoeken waarin toch wel een soort liefdesnarratief aanwezig was. Zo zag ik voor het eerst dat iemand intiem was met een (pre-op) trans vrouw. Ik was heel verbaasd dat dat kon. Dit gaf me toch een sprankje hoop. Er konden dus ook mensen van mij houden.

Het is natuurlijk wel supertoxisch om daarvoor naar porno te kijken. Daar is het namelijk niet voor bedoeld. Maar ergens ben ik de porno ook dankbaar. Als jong meisje was het de enige plek waar ik naartoe kon om te leren over seks. Ik wilde gewoon weten hoe ik in godsnaam om kon gaan met gevoelens van liefde en aantrekking. Maar ik had geen ouders die me vertelden hoe het voor mij werkte en ik had alleen maar cisgender vriendinnen. Hierdoor voelde ik me eenzaam in mijn seksuele ontwikkeling. Niemand begreep wat ik doormaakte en porno was de enige plek waar ik mezelf terug kon zien. Ik zou niet zeggen dat de manier waarop per se goed was, maar ik kon mezelf ten minste zien.





Rosalie van der Wolf (27), producent Melkweg Expo en dichter





Ik kijk naar porno als ontspanning en soms ook als inspiratie voor mijn seksleven. Meestal kijk ik het in mijn eentje, maar als ik iemand vertrouw, vind ik het ook leuk om tijdens seks samen te kijken. Het is spannend om er op die manier achter te komen wat je seksuele verlangens zijn.



De video’s die ik kijk zijn altijd vrouwvriendelijk, omdat ik seksuele interacties waarin het er heel grof aan toe gaat niet prettig vind om te zien. Dan gebeurt er fysiek ook helemaal niets met me.



Ook kijk ik veel naar lesbische porno. Dat is voor mij een soort ontdekkingstocht, omdat ik zelf nog niet weet of ik alleen op mannen val. Ik denk wel dat het helpt om naar deze beelden te kijken, want ik merk dat mijn lichaam erop reageert. Als ik dit niet zou kijken, zou ik daar misschien minder weet van hebben.



Vroeger was porno voor mij een soort verwachting waar ik aan wilde voldoen. Voordat ik zelf seks had, dacht ik dat het er zo uit moest zien. Toen ik eenmaal seks begon te hebben, was ik erg onzeker, omdat het er nooit hetzelfde uitzag als in de video’s. Inmiddels betekent het voor mij ontspanning. Het is een soort zelfliefde, een moment voor mezelf nemen en mijn eigen lichaam ontdekken.



Ik denk ook dat het een goede manier is om erachter te komen of je een bepaalde kink of fetisj hebt. Zelf heb ik dat ook een aantal keer gehad. Ik was minder snel een seksshop ingestapt als ik niet naar porno had gekeken.





Lucas Braak (20), queer illustrator en vormgever





Ik kijk nog niet heel lang naar porno. Mijn moeder heeft er namelijk een afkeer van, dus in mijn jeugd heb ik vaak gehoord dat het iets verkeerds is. Toen ik het voor de eerste keer keek, voelde ik me daarom vies. Nu voel ik me er helemaal niet meer raar over, maar dat heeft lang geduurd.



Het is veranderd toen ik een partner kreeg, ongeveer anderhalf jaar geleden. We zijn heel open naar elkaar en hebben het hier ook over. Toen kwam ik erachter dat veel mensen porno kijken, en dat het niet iets is wat alleen vieze oude mannen doen. Nu maak ik zelf kunst over seksualiteit en gender, waardoor mensen ook met mij het gesprek hierover aangaan. Het is denk ik erg afhankelijk van de mensen om je heen.



Ik kijk nu voornamelijk naar lesbische porno. Dat komt vooral doordat mijn partner en ik allebei een vulva hebben. Het is natuurlijk voor iedereen anders, maar ik vind het lastig om naar dingen te kijken die ik zelf niet ervaar. Dan voel ik een soort afstand.



Heel soms kijk ik ook naar video’s met trans personen, maar het gevaar daarbij is dat het trans-zijn op zich vaak erg geseksualiseerd wordt. Het is dus goed zoeken, want ik wil me er wel comfortabel bij voelen en kijken naar iets wat op een respectvolle manier gemaakt is.

Maar als ik dan iets vind waarin er bijvoorbeeld littekens te zien zijn van een borstverwijderende operatie, vind ik dat extra geil. Dat is namelijk hoe ik mezelf zie.





Varjanare Rustenberg* (20), student





Aan het begin was porno voor mij vooral een bron van informatie. Ik gebruikte het om onderzoek te doen naar wat voor soorten seks er allemaal waren en hoe die werkten. Ook zette het me aan het denken over wat ik misschien fijn zou vinden later. Nu is het meer een middel geworden dat ik even gebruik om op gang te komen als ik masturbeer.



Doordat ik jong begonnen ben met het kijken naar porno, ontstond bij mij een beeld van dat seks draaide om mannelijk plezier. Inmiddels ben ik naar video’s gaan kijken waarin dit niet zo is. Nu kijk ik bijvoorbeeld naar dingen waarin de vrouw ook klaarkomt. Daar ga ik specifiek naar op zoek. Hierdoor is dit beeld dat ik eerder in mijn hoofd had gelukkig verdwenen.



Vroeger dacht ik dat dit was hoe seks eruit moest zien, maar nu weet ik dat het zo kán werken. Dat komt voornamelijk doordat ik meer onderzoek ben gaan doen. Dat is wel fijn, want ik was eerst best bang om seks te gaan hebben, omdat ik dacht: wat als ik met iemand naar bed ga en hij wil dit soort dingen doen? Ik wist namelijk ook niet dat het gespeeld was. Inmiddels ben ik niet bang meer.



Ik denk dat er op school uitgelegd zou moeten worden wat pornosites zijn en dat het niet erg is om ernaar te kijken. Ook moet er benadrukt worden dat het niet echt is, maar dat het wel zo gedaan kán worden. Je bent vrij om te doen wat voor jou en je bedpartner fijn voelt.





*Varjanare wilde liever niet op de foto.