Verlies jezelf in de seventies doom blues van Psychedelic Witchcraft

Foto door Gianmarco Saneciullo

Het nieuwe album van Psychedelic Witchcraft heet The Vision, en klinkt ongeveer exact zoals je zou verwachten van een band met die naam: vintage rock uit de jaren zeventig met een fuzzy low end, een paar zegeltjes acid rock en obligatoire vleugjes occulte tonen. Maar het geluid wordt toch tot nieuwe hoogtes gebracht, en dat is vooral te danken aan de stem van frontvrouw Virigina Monti die heel wat blues en soul in zich heeft.

Heavy muziek uit Italie is vaak een beetje naargeestig. Denk bijvoorbeeld aan de met spinnenwebben bedolven black metal van Mortuary Drape, de technicolor horror van Goblin of de beangstigende soundscapes van Ennio Morricone. Psychedelic Witchcraft zet die traditie voort en voegt daarbij nog een extra laag ijzingwekkende vrouwelijke dreiging toe aan het geheel.

Geef je hieronder over aan de volledige The Vision. Het album is vanaf 29 april zowel op cd als vinyl te koop via Soulseller Records.