Dennis wordt pas echt geil als hij verkleed is als voetballer – of als puppy

Dennis doet aan puppy play, een fetisj waarbij mensen zich als puppy verkleden. De bekendste variant is die waarbij de fetisjist ook daadwerkelijk doet alsof-ie een puppyis. Bij een andere vorm van puppy play – die waar Dennis aan doet – doe je niet per se alsof je een pup bent, maar heb je gewoon seks in een rubberen puppypak. “Als mensen me vragen wat voor soort puppy ik ben, zeg ik gewoon: een latex puppy of een geile pup,” lacht Dennis. Naast rubberen puppypakken wordt hij ook opgewonden van stoere motorpakken en tracksuits – een fetisj die volgens hem vooral populair is bij jongeren.



Ik ga op bezoek bij Dennis en zijn vriend (en baasje) Max. Aan de muur prijkt een groot kunstwerk van een Stormtrooper. “De enige reden dat die hier hangt, is omdat het me een beetje aan een fetisj doet denken, maar ook nog toegankelijk is, voor als m’n ouders op bezoek komen,” lacht Dennis. Erg onzichtbaar is z’n fetisj trouwens niet: naast het koffieapparaat prijkt een kalender met allerlei naakte mannen met zwart glanzende puppymaskers en leren tuigjes. Als ik even naar de slaapkamer ga, word ik gewaarschuwd dat de vloer glibberig is, omdat ze daar gisteren hebben gespeeld.

Voor Dennis was het al vanaf een jonge leeftijd duidelijk dat hij een fetisj had. “Voor mij zijn eigenlijk alle naakte mensen hetzelfde,” zegt hij. “Ik vind het gewoon niet spannend, alsof je een soort blanco doek ziet zonder persoonlijkheid. Dit is voor mij hoe een fetisj een lichaam interessant kan maken: door het met bepaalde kleding een bepaalde persoonlijkheid te geven.”

Toen Dennis ontdekte dat hij een fetisj had, begon hij te chatten met andere jongens die van BDSM hielden. Zo kwam hij er al snel achter wat hij opwindend vond. “Mijn eerste stappen in de fetisjwereld maakte ik met een jongen die veel puppyspullen had. Ik vond het allemaal erg interessant en het klikte goed tussen ons. Ik had het gevoel dat ik me bij hem thuis naar mijn eigen perfecte beeld kon kleden. Ik had een puppymasker, dat was toen echt m’n ding. Ik had handschoenen in de vorm van puppypootjes en wat leren bondagebanden. Als ik dat droeg, voelde ik me sexy.”



Als Dennis zich verkleedt als puppy, komt hij automatisch in een onderdanige rol – iets wat hij erg opwindend vindt. “Ik hou er ook van dat het ook een beetje schattig is. Een fetisj is vaak heel donker en ruw. Dat is leuk, maar soms is het ook leuk om er een twist aan te geven.”

Naast rubberen pakken, houdt Dennis ook van motorpakken en trainingspakken. “Ik vind rubber heel mooi, maar wat ik vooral sexy vind, is als iemand een pak draagt dat niet per se erotisch bedoeld is, maar wel dat effect bij mij heeft.” Een motorpak, bijvoorbeeld. “Als ik iemand in een motorpak zie, kan ik diegene meteen erg stoer vinden. Dan ga ik fantaseren over die stoere vent in dat pak. Wat als ik hem tegenkom? Wat als hij plots voor m’n deur staat? Het verhaaltje dat je in je hoofd creëert, maakt zo’n pak erg sexy.”

Voor Dennis is een fetisj beleven een manier om even te worden wie je wilt zijn. Als hij een motorpak draagt, is hij heel even die stoere man die hij zo sexy vindt. “Ik voel me dan gewoon echt een superheld. Ik kan klappen uitdelen zonder er zelf iets van te voelen,” lacht hij. “Dat geeft je een gevoel van macht. Als je het dan ook nog eens combineert met seks, dan wordt het wel heel erg opwindend.”

Volgens Dennis is een fetisj of spelen met bondage, seksspeeltjes en zwepen iets voor alle generaties. Toch ziet hij een verschuiving in het soort fetisj dat verschillende generaties hebben. “Volgens mij is een fetisj verbonden aan de associatie die je met zo’n pak hebt. Oudere generaties vonden skinheads en uniformen toen ze jong waren meestal het stoerst. Ze keken op naar die coole jongens die stiekem in de pauze een sigaretje rookten. Je merkt dat oudere fetisjisten kicken op die associatie, die beeldtaal.” Volgens Dennis zijn de helden van zijn generatie geen skinheads of militairen, maar sporters. “Voetbalkleding is erg populair bij jongeren in de fetisj-scene,” vertelt hij. “Dat heeft ermee te maken dat de bekende voetballers vandaag de dag het voorbeeld van de stoere man is die het gemaakt heeft in z’n leven – ze zien er goed uit, hebben een privévliegtuig en meerdere Ferrari’s. Jongeren willen nu voor een nachtje hun idool spelen.” Ook Dennis en Max verkleden zich soms als voetballers bij wijze van voorspel.

Volgens Max is er nog een andere reden waarom sportkleding een fetisj is vooral voor de jongere generatie. “Het is niet zo duur,” zegt hij, “Als je van leer houdt, ben je gemakkelijk 1500 euro kwijt voor een pak. Als je van voetballers houdt, heb je voor honderd euro al een volledig setje.”

Een groot deel van de fetisj is het fantaseren over dingen waarvan je weet dat ze nooit gaan gebeuren, zoals het bezoekje van de motorrijder. Ook puppy play is vooral in Dennis z’n fantasie erg opwindend. “Het is voor iedereen anders. Voor mij is het een vorm van BDSM en een gemakkelijke, toegankelijke fetisj waar je je creativiteit in kwijt kunt. Door jezelf als puppy te kleden kun je eventjes iemand anders zijn en doen wat je wilt.”