Tieners opgelet: hier is de nieuwe video voor ‘Move’ van Rat Boy

Er is iets aan de hand met de laatste single Move van de negentienjarige Jordan Cardy, aka Rat Boy, genomineerd voor de BBC Sound of 2016. Iets waarvan je kan zeggen: het tikt je op je achterhoofd, fluistert Beastie Boys in je oor en rent lachend weg terwijl hij cola over zijn hele shirt heen morst. Kijk maar naar alle aanwezige tekens: boombox lead beats, kibbelende chipmunk-vocalen in het refrein en vervormde bass riffs. Bekijk de stop-motionvideo hieronder en bedenk je daarna hoe moeilijk het maken van deze video wel niet moet zijn geweest.