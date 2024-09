Rust zacht, Robert Miles

Droevig nieuws, zo op de vroege ochtend: de Zwitsers-Italiaanse dj en producer Robert Miles is op 47-jarige leeftijd overleden op Ibiza. Volgens DJ Mag Italia was Miles al langere tijd ziek. In de jaren negentig had hij een enorme hit met het lied Children, een lied met wellicht een van de meest herkenbare melodieën uit de dancegeschiedenis.