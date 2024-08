Op bijna elke straathoek staat wel een scheve paal

Je ziet pas hoeveel scheve palen er in het straatbeeld staan als je het doorhebt. Dat klinkt misschien een beetje Cruijffiaans, maar dat maakt het niet minder waar. Let er maar eens op als je klaar bent met het lezen van dit artikel: op zo’n beetje elke straathoek staat wel een scheef verkeersbord, een scheef parkeerpaaltje of een scheve richtingwijzer.

Grafisch ontwerper Onno Blase verzamelt al bijna een decennium lang foto’s van zulke scheve palen. Dat doet hij op Instagram, en sinds een week is er ook een boek, waarin hij foto’s die hij zelf maakte van scheve palen, én scheve palen die anderen hem opstuurde, heeft verzameld.

Videos by VICE

Foto door Onno Blase

Het boek Scheve Palen werd afgelopen zaterdag gepresenteerd in het paaltjesmuseum in Rotterdam. We belden met Onno om te vragen waar die fascinatie met scheve palen eigenlijk vandaan komt.

Hoi Onno. We schreven ruim vier jaar geleden op VICE al eens over je scheve palen. Daar ben je dus nog steeds mee bezig. Blijkbaar is het een onderwerp dat je nogal interesseert.

Ik ben er zelfs al sinds 2011 mee bezig. In 2014 ging ik op reis door Zuid- en Noord-Amerika, waar ik ook veel scheve palen heb gefotografeerd. Een jaar later heb ik het allemaal op Instagram gezet. Toen begonnen andere mensen ook foto’s van scheve palen naar me te sturen. Ik merkte dat mensen het niet alleen leuk vinden om te zien, maar dat het ook een soort earworm wordt, dat het in je hoofd kruipt. Zelfs zonder erop te letten zie je ze overal.

Kan je uitleggen wat het is aan scheve palen dat je zo aantrekt?

Dat weet ik niet zo goed. Ik heb een tijdje een bedrijfje gehad dat ‘pikkenstickers’ heette. Ik heb wel vaker een vergelijking gehoord met het fallussymbool. Maar wat de foto’s voor mij zo leuk maakt, is dat het een supersimpel idee is, wat iedereen kan zien en fotograferen. Het is heel helder.

Foto door Onno Blase

Je hebt een instagramaccount waarop je scheve palen verzamelt. Hoe is nu dit boek tot stand gekomen?

Dat kwam door corona. Ik ben freelancer, en ik had superweinig werk toen corona kwam. Toen dacht ik: ik moet wel geld verdienen. Dus toen ben ik zelf maar wat gaan proberen. Ik heb nu drie maanden lang aan het boek gewerkt omdat ik die tijd had.

Heb je alle palen in het boek zelf gefotografeerd?

Ik heb van de 288 foto’s er ongeveer 200 zelf gemaakt. De rest is door anderen ingestuurd.

Als ik naar de foto’s kijk dan zijn het eigenlijk helemaal geen scheve palen, maar is het de wereld die scheef is. Is dat een soort ingewikkelde metafoor?

Nou, dat zou kunnen. Dat heb ik ook wel een tijdje gedacht. Dat het niet gaat om wat scheef en recht is, maar hoe je tegen de dingen aankijkt. Dat zou je erin mogen zien, maar voor mij is het meer een simpele grap. Maar ik denk dat je uit elke grap wel iets diepers kunt halen.

Bestaat er voor jou een soort perfecte scheve paal?

Het is sowieso fijn als de paal duidelijk scheef staat. Rond de 30 graden. Dat het goed te zien is. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat er iets grafisch in de achtergrond zit. Dat er duidelijke horizontale en verticale lijnen in de achtergrond te zien zijn. In een landschap of gebouw. Als je de foto dan draait, draai je al die lijnen ook. Op de voorkant van het boek staat een paal die op het strand staat met de horizon daarachter. Dan zie je meteen wat er gebeurt.

Een andere regel die ik stel is dat als een paal té scheef staat, het ook weer niet goed is. Als-ie op de grond ligt bijvoorbeeld. Als een paal op de grond ligt staat-ie niet scheef. Liggend is niet scheef.

Heb je weleens de neiging om palen die bijvoorbeeld op een heel mooie plek staan stiekem zelf een beetje omver te rijden?

Ik heb dat één keer gedaan. Dat was in Breda. Toen ging ik een soort pecha kucha geven over scheve palen, en toen wilde ik graag een scheve paal daar in de buurt fotograferen. Die kon ik zo snel niet vinden, en daar heb ik toen zelf voor gezorgd. Die heb ik net wat schever geduwd dan-ie stond. Dat is de enige ooit. Verder zijn ze allemaal oprecht scheef. Ik heb ook wel spijt van die ene. Hij staat trouwens wel in het boek. Dus als je goed zoekt kan je ‘m misschien wel vinden. Want zo veel foto’s uit Breda staan er niet in het boek.

Leuk, een zoekopdracht! Gaan we doen. Thanks Onno.

Je kunt ‘Scheve Palen’ hier kopen, en volg vooral ook op Instagram voor nog veel meer… scheve palen.