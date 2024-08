In deze korte video leggen Langston Galloway, basketballer van de Detroit Pistons, en sneaker customizer Andrew Lewis uit hoe ze speciale schoenen ontwerpen voor wedstrijden. Galloway, die misschien wel de grootste sneakerverzamelaar uit de NBA is, laat onder meer zijn collectie zien van meer dan 700 paar. We zien ook hoe Galloway een nieuw paar schoenen, ontworpen door Lewis, uitpakt en draagt tijdens een wedstrijd in de legendarische Madison Square Garden.