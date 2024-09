Snickerdoodles

Voorbereiden: 10 uur

Totaal: 20 minuten

Ingrediënten

350 g suiker

80 g margarine

100 g zachte, ongezoute boter

2 grote eieren

400 g bloem

10 g wijnsteenpoeder

10 g natriumbicarbonaat (baking soda)

5 g zout

5 g gemalen kaneel

Bereidingswijze

1. Verhit de oven tot 200°C. Mix de suiker, margarine en boter met de staafmixer in een grote kom tot een egaal mengsel, dit duurt ongeveer 2 minuten. Voeg de eieren een voor een toe terwijl je mixt. Voeg daarna de bloem, het wijnsteenpoeder, de natriumbicarbonaat en het zout toe en meng alles tot een mooi deegbeslag.

2. Doe in een kleinere kom de twee eetlepels suiker en kaneel bij elkaar.

3. Vorm het deeg in balletjes van ongeveer 4 centimeter doorsnee en rol elk balletje in het suiker- en kaneelmengsel. Leg de balletjes steeds 5 centimeter uit elkaar op een bakplaat zonder vet. Bak ze totdat de randen stevig zijn, maar het midden nog zacht en draai ze halverwege even om, dit duurt ongeveer 8 tot 10 minuten. Laat de koekjes afkoelen en als je ze niet meteen op eet, bewaar ze in een luchtdicht bakje om ze goed te houden.