Alles wat je moet weten over rimmen

De eerste keer dat ik over rimmen hoorde vertelde mijn oudere en veel grappigere vriendin over hoe haar vriendje een keer van beffen naar baffen overging en dat ze zo verbaasd was dat ze een scheet liet in zijn open mond. Dit verhaal klinkt waarschijnlijk erg grappig voor de ongebaften onder ons (oftewel degenen die nog nooit zijn gebaft of hebben gebaft) maar zal bij kontgat-connaisseurs slechts een schouderophaal en lichte grinnik uitlokken.



Regel nummer één bij het rimmen: verwacht het onverwachte. Niet om te zeggen dat je hoe dan ook poep op je gezicht gaat krijgen, maar er kán wel eens iets fout gaan. Tenzij je natuurlijk goed bent voorbereid om kontjes te kanen. Vandaar deze gelikte gids voor anuslikken – zodat je niet met je mond vol tanden staat als je oog in oog komt met het kontgat van je geliefde.

ZORG ERVOOR DAT IEDEREEN SCHOON IS

Een klysma gebruiken vergt te veel uitleg om hier nog bij te proppen. Hou het nu maar gewoon bij de handige uitleg die in Sex Education seizoen 2 aflevering 6 wordt gegeven. Zoals Rahim het daar verwoordt: squat, squirt, vasthouden, loslaten. Als je lang genoeg van tevoren weet dat je gerimd gaat worden om je voor te bereiden is een klysma altijd de beste oplossing. Als je echter geen tijd hebt om je reet volledig uit te spoelen, ga dan even naar de badkamer om jezelf even extra grondig te wassen en af te vegen. Tenzij jullie allebei niet vies zijn van wat poep is het maar beter als geen van jullie kogels in het magazijn heeft zitten.



Dit gaat niet alleen maar over persoonlijke voorkeuren – een onreine anus kan ook voor gezondheidsproblemen zorgen. Sekstherapeut en mede-oprichter van de datingapp BARE GIllian Myhill waarschuwt: “Het moet worden gezegd dat er bij de anus zowel bacteriën van de spijsvertering als mogelijk ziektedragende bacteriën zoals E. coli en salmonella aanwezig kunnen zijn, dus: MAAK JEZELF SCHOON. En als je te werk gaat bij de eigenaar van een vagina? Zorg dan dat je niets in het vaginale kanaal krijgt, want dit kan ook infecties veroorzaken.”

ZORG ERVOOR DAT IEDEREEN SOA-VRIJ IS



Naast de fysieke schoonheid van het kontgat in kwestie – dat van jezelf of degene waar jij straks induikt – is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van iemands seksuele gezondheid, ongeacht of je penetreert of niet. “Soa’s kunnen ook met deze activiteit worden overgedragen, net als orale seks met een penis of vagina,” bevestigt Myhill. “Je kunt dan denken aan herpes, wratten, gonorroe, syfilis, hepatitis A en B.” Pas goed op, en zeg niet dat je niet was gewaarschuwd – het is minder gevaarlijk om te vragen of iemand het bovenstaande onder de leden heeft dan om het bovenstaande te krijgen. Als je het om de een of andere reden toch niet vraagt, weet dan dat beflapjes ook op andere locaties effectief kunnen zijn.

DE JUISTE POSITIE AANNEMEN

Net zoals de missionarishouding niet weg te denken is bij de gemiddelde p-in-v ketssessie voelt doggystyle als de go-to positie voor kontlikken. Het is comfortabel, je hebt een duidelijk overzicht van waar je mee bezig gaat en je hebt ook nog eens de ruimte om je handen elders in te zetten. Dat gezegd hebbende raadt de 29-jarige Michael ook ten zeerste aan om eens lekker op je bank te gaan liggen. “Comfort is essentieel,” bevestigt hij. “Ik vind het het leukst om mijn partner op de bank te laten zitten en dat ik er dan voor op mijn knieën zit, met hun benen op m’n schouders en hun kont recht voor m’n neus zodat ik er goed in kan duiken. Het is ook een goeie positie voor als ik even wat anders wil doen zoals aan een bal sabbelen; een beetje net zoals een pauze tijdens een bioscoopfilm waarin je even een snack gaat halen.”

Smaken verschillen en zelfs als Micheals favoriete rimpositie misschien niet jouw eerste keuze zou zijn, zorg er dan in ieder geval wel voor dat je je partner op alle mogelijke manieren laat draaien zodat je de perfecte positie vindt om een lotuskus te ontvangen. Weet je nog die aflevering van Girls waarin Marnie in de keuken een rimjob krijgt, en het internet het niet meer aankon? Dat laat zien dat er in welke kamer in je huis dan ook en in welke positie dan ook gerimd kan worden.

Voorbeelden nodig? Beweeg je hoofd wat omlaag tijdens de missionarishouding als ze op hun rug liggen, gooi hun benen over je schouders en bon appétit. Als je het niet erg vindt om wat billen te spreiden (misschien is dat precies je ding) kun je ook vanuit de traditionele lepelpositie al kussend hun rug afdalen tot je het kontgat bereikt, waar het echte werk kan beginnen. Tenslotte is het natuurlijk ook gewoon mogelijk dat je partner op je gezicht gaat zitten, een beetje zoals tijdens het beffen maar dan een gaatje verder.

En hoewel het al is vermeld mag doggystyle echt niet ontbreken – het is de makkelijkste positie voor rimjobs en ook degene die ik het sterkste aanraad. Ga op je knieën en ga ervoor! Doggystyle kan voor de flexibele baffers onder ons ook worden gebruikt voor een standje 69-esque positie, waarbij er een soort yin yang van kontlikken ontstaat – plezier voor twee.



Met de laatste tip ben ik zelf minder bekend omdat ik gewoonweg geen zin heb om op te moeten staan tijdens een wipsessie, maar als je de wil en het vermogen hebt, squat dan eens achter je partner terwijl die voor je staat en begraaf je gezicht eens tussen die billen. Als je in de weer bent met de eigenaar van een penis kun je diegene intussen ook nog eens aftrekken – een activiteit die ook wel bekend staat als de roestige trombone. Weer een mooi feitje om bij Never Have I Ever in de strijd te gooien.

TREED BINNEN

Als je eenmaal klaar bent om bezig te gaan met iemands derrière is het wel belangrijk dat je er ook echt voor gaat. Maak er geen half werk van; een halfslachtige rimjob is zowat erger dan geen rimjob. “Ik hou er echt van om even flink uit eten te gaan en er helemaal in te zitten, totdat ik met mijn neus zijn ribben kan kietelen,” zegt Michael enthousiast.

Voor de iets meer gematigden onder ons houdt kan Myhill alleen maar beamen dat langzaam en bedachtzaam te werk gaan nooit kwaad kan. Maar vergeet niet te experimenteren: “Je kunt allerlei technieken gebruiken; of je nou om de buitenkant van de anus heen draait of met je tong tussen de plooien graaft, probeer het gewoon en kijk hoe het allemaal voelt.”

ONTSPAN

Ik spreek voor mezelf en de meeste mensen die ik ken als ik zeg dat je gespannen voelen absoluut niet helpt bij het klaarkomen. Als je je kontgat helemaal dichtklemt of bang bent dat er iets uitkomt, ga je waarschijnlijk niet kunnen genieten van een rimjob. Dus of je nou gaat rimmen of gerimd gaat worden, probeer de rust erbij te houden.

“Praat met je partner – doe het rustig aan. Als dit iets nieuws is voor jullie beiden zullen jullie waarschijnlijk ook even zenuwachtig zijn,” moedigt Myhill aan. “Probeer je partner veilig, zelfverzekerd en sexy te laten voelen.” Hiervoor kan ik een ruime scheut met consent doorzeefde dirty talk van harte aanbevelen. Zelf ben ik groot fan van “Vind je me lekker smaken?”

Michael adviseert ook om je over te geven aan de intimiteit van deze activiteit door naast het kontlikken ook ander fysiek contact aan te houden. “Handen vasthouden terwijl je bezig bent is een van de geilste dingen die ik kan bedenken. De eerste keer dat ik dit met een jongen deed ervoer ik zo’n intimiteit en verbondenheid, ik had nog nooit zoiets meegemaakt.”

Gefeliciteerd! Nu weet je hoe je iemand moet rimmen – dus duik tussen die billen en lik alsof je leven ervan af hangt.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

