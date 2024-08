Hoe spuug een kink werd

De ontdekking dat ik spuug geil vind was levensveranderend, net als de beslissing dat ik geen kinderen wilde, en dat het waarschijnlijk wel handig zou zijn om een pensioenregeling af te sluiten. Het begon onschuldig, het droop langzaam mijn intiemste momenten binnen – een uitgerekte zoen hier, een beetje extra speeksel daar – voordat het op triomfantelijke wijze een piek bereikte, tijdens de beste date van m’n leven, waar ik en een vegan chef de avond hebben doorgebracht in een niet nader te noemen kroeg in het oosten van Londen, pre-seks, en rumcola’s in elkaars monden aan het spugen waren als twee gore, geile babyvogeltjes.

Blijkbaar ben ik niet de enige die pro-spuug-propaganda slikt — speeksel doordrenkt onze schermen nu al een tijdje, zoals The Ringer vorig jaar liet zien met de aankondiging “De Nieuwste Popcultuurtrend Deze Herfst Is … Spugen”, refererend aan voorbeelden uit onder andere Dune en Ted Lasso. Waar het echter allemaal mee begon was ongetwijfeld die ene spuugscène in Disobedience, uitgebracht in 2017, die een lange, natte reeks gebeurtenissen in gang zette die ons zijn blijven boeien (mijn favoriet is, om persoonlijke redenen, Carey Mulligan die in Bo Burnhams koffie spuugt in Promising Young Woman).

In 2022 zijn zelfs de meest platonische beetjes uitgedreven mondwater broekbevochtigend sexy geworden. Kort geleden stond de wereld even stil toen Harry Styles op Chris Pine leek te spugen bij een vertoning op een filmfestival van Don’t Worry Darling (hoewel dit later werd weerlegd door de agenten van beide acteurs), en onze overweldigende obsessie met orale vloeistoffen stond ineens centraal. Intussen wordt de standaardreactie van simps op Twitter, “loop over me heen”, met rasse schreden vervangen door “spuug in m’n mond”, en de TikTok hashtags voor #spit en #spittok lopen zowaar de spuigaten uit, met respectievelijk 413,1 miljoen en 146,1 bekeken TikToks. We leven in het tijdperk van spuug.



Maar waarom worden we zo nat van spuug? Sex-expert Isabelle Uren van Bedbible denkt dat de aantrekkingskracht van spit play (spugen als seksuele handeling) deels komt omdat het partners de kans geeft om verschillende machtsdynamieken te ontdekken. “Eén van de grote psychologische aantrekkingen van spit play is dat het de dom/sub-dynamiek versterkt die mensen in seksueel machtsspel zoeken,” vertelt ze aan VICE. Zo’n soort spel kan erg bevrijdend zijn en laat ons kanten van onszelf ontdekken waar we normaliter niet echt mee omgaan. Uit een onderzoek door psychologieprofessor Brad Sagarin en collega’s bleek dat zowel dominante als onderdanige mensen tijdens BDSM-play in een positieve veranderde staat van bewustzijn terecht kunnen komen.”

Isabelle erkent ook dat spugen over het algemeen als iets smerigs wordt beschouwd in de gemiddelde beschaafde maatschappij, waardoor het extra aantrekkelijk is in de slaapkamer. “Spugen verbreekt een groot sociaal taboe. Zo’n ingebakken regel verbreken voelt stout, en het geeft je een vlaag van spanning die zich vertaalt naar opwinding,” legt ze uit. “Ons brein interpreteert dingen anders in de context van seks en genot, en onze terughoudendheid kan verminderen, dus dingen die we normaal smerig vinden kunnen ineens opwindend worden.”

Na correspondentie met mijn vrienden, mutuals op Twitter en m’n matches op Feeld kwam ik erachter dat ze spuug om soortgelijke redenen aantrekkelijk vonden. “Voor mij is het sowieso het degraderende aspect ervan, en het feit dat het een goed natuurlijk glijmiddel is,” vertelt Selene (19), die hier anoniem spreekt om haar privacy te beschermen, aan me. “Bovendien is het ook leuk om mee te spelen.”

Zevenentwintigjarige Luke geniet van de machtsspel- en degradatie-aspecten van spit play, maar vindt dat het ook best sensueel kan zijn. “Soms als je met een partner een langzamere en meer sensuele sessie hebt kan het in het heetst van de strijd een extra gevoel van intimiteit en verbondenheid geven om in elkaars mond te spugen,” geeft hij toe. “Het voelt als een erg actief en betrokken ding om te doen tijdens de seks. Als iemand bovenop je zit en je in je mond wil spugen, op dat moment voel ik me altijd heel erg gewild.”

Penny (25) is het daar mee eens; ze beschouwt spuug als een uniek middel om geweld en passie te verenigen – behoorlijk Shakespeariaans als je het mij vraagt. “Ik vind het best wel intiem op een heftige manier,” zegt ze. “En er komt veel meer intentie bij kijken. Als je met iemand zoent is het natuurlijk veel liefdevoller, maar de gewelddadigheid van het spugen, en hoe gemeen het allemaal is, vind ik erg onthullend en intiem.”

Maar hoe populair is spugen nou eigenlijk, en is het de afgelopen jaren toegenomen? Isabelle denkt dat de kink altijd wel populair is geweest, maar dat het nu even in de schijnwerpers staat, mede dankzij onze onbekrompenheid omtrent kinks in het algemeen. “Er zijn een hoop redenen die kunnen verklaren waarom spit play meer voorkomt in de media. Ten eerste dat kinks in het algemeen nu steeds meer mainstream zijn geworden,” legt ze uit (en nu #kinktok over onze TikTok-feeds uitbarst, met een kolossale 11,5 miljard bekeken tiktoks, moeten we haar gelijk geven). “Sommige kinks zijn zogezegd ook makkelijker te slikken dan andere. Het is kinky zonder al te expliciet of extreem te zijn, en men kan zich ermee relateren.

Penny stemt daarmee in. “Het is ruig. Het zit een paar niveaus onder pis. Maar het is een goede bemiddelaar tussen pis en, nou ja, spuugdingen in het algemeen.”

Selene is het ermee eens dat spuug nu ‘in’ is, zelfs pre-Spitgate. “Ik heb de afgelopen paar jaar denk ik wel vaker over gehoord, zeker van mensen op Twitter of TikTok, die zeggen dat ze willen dat deze of die beroemdheid op ze spuugt.” Sommige beroemdheden hebben dit ook uitgevogeld en het een hoofdonderdeel van hun live-act gemaakt – Slowthai en Yungblud zijn een paar bekende, doch niet bepaald sexy, voorbeelden.

Ik vraag me ook af of, net zoals dat het girlboss-tijdperk werd gedomineerd door het peggen van de harige kont van je vriend, de globale pandemie een overweldigend verlangen naar een kink teweeg heeft gebracht die elke microbioloog de stuipen op het lijf zou jagen.

Isabelle weet het niet zeker. “Wat betreft corona, hoewel het zeker de aandacht op speeksel heeft gelegd, betwijfel ik of zich dat ook zou vertalen naar dat mensen meer spit play willen proberen.” (Ik dacht oprecht dat ik het had uitgevogeld.) “Het is echter wel meer een taboe geworden, dus dat maakt het sommige mensen misschien aantrekkelijker.”

Dus, als je geïnteresseerd bent in het breken van dat taboe, hoe zorg je dan dat je aan veilige spit play doet?

“Spuug nooit in iemands ogen, want dit kan een ooginfectie veroorzaken,” vertelt Isabelle aan VICE. “Zorg ook dat je bent getest voor soa’s en dat je niet momenteel een soa of andere ziekte hebt die via speeksel kan worden overgebracht.”

Om te zorgen dat je spuug zo sappig als een Redband Dropfruitduo smaakt en het in het algemeen ook zo prettig mogelijk is voor je partner moet je ook goed voor je gebit zorgen. “Je moet ook je orale hygiëne in de gaten houden om een plezierige ervaring te verzekeren en om de verspreiding van schadelijke bacteriën te verspreiden,” legt Isabelle uit.

Er zijn meiden op WitchTok die stellig beweren dat in je partners mond spugen tijdens de seks, of andersom, gebruikt kan worden als een bezwering om ze geobsedeerd met je te laten worden. Dubieus bewijs daarvoor terzijde is het wel belangrijk dat je niet alleen aan spit play doet omdat het nu een virale trend is, en dat beide partijen verbaal hebben duidelijk gemaakt dat ze er zeker voor te porren zijn. “Je moet ook je grenzen bespreken, zodat je weet waar op iemands lichaam je mag spugen en waar niet,” zegt Isabelle. “En kies natuurlijk een safeword dat alles onmiddellijk stillegt als één van jullie zich ongemakkelijk voelt.”

Volgende week ga ik een nieuw iemand ontmoeten, dus ik neem even polshoogte door wat spuug in onze chatconversatie te mengen. “dat klinkt best wel geil,” typt hij in kleine letters terwijl ik zowat sta te schuimbekken. “ik loop nu op straat met een erg ongemakkelijke stijve.” Hopelijk voorspelt het weerbericht voor onze eerste date veel nattigheid.