Dit is een bizar viraal interview met Bizzey over z’n nieuwe album

Viraliteit hangt als het zwaard van Damocles boven iedereen die werkt op, aan of met het internet. IJverig typende mediamensen, influencers, de marketingafdeling van letterlijk iedere webshop weten allemaal: kwaliteit is secundair, want een dag niet viral gegaan is een dag niet geleefd.



Voor veel mensen is het een gek, dystopisch en zelf gecreëerd monster waar elke keer opnieuw tegen wordt geknokt, maar er zijn uiteraard ook mensen die zich als een vis in het water voelen in deze race. Bizzey, bijvoorbeeld. Sinds hij besloot te kappen met de wereld rondreizen als onderdeel van Yellow Claw, bestookt hij Nederland met hit na hit na hit na hit, hit, hit, hit, hit, hit (x12). En hoewel de formule achter z’n single praktisch altijd hetzelfde is – herhalingen, een clip van Framez, overal billen – blijft het succes groeien. Een enorme show in Afas Live, 200 miljoen clicks voor zijn hit Traag, een overschot aan gouden en platina platen.

Deze formule is prima materiaal om een uitgebreide analyse van te maken, maar niemand minder dan Bizzey himself deed dit afgelopen week al in Theater de Flint in zijn woonplaats Amersfoort. Het was een onvervalste TED-talk over zijn succes, en een uitgebreide en op statistieken gestoelde prognose van het succes van zijn nieuwe album Tido, dat sinds vandaag overal te streamen is.

Gelukkig was er na afloop van de spreekbeurt ook ruimte voor vragen.

Noisey: Je draagt dit album op aan je overleden hond Tido. Wat was Tido voor hond?

Bizzey: Een Franse buldog. Maar echt een superchille daggoe. Hij chillde altijd in mijn studio, dus elke rapper die daar ooit is geweest kende hem ook. Heel lief, superlui. Geen hond waar je moe van wordt, hij groette iedereen en ging dan lekker op de bank liggen. Maar als ik midden in de nacht gesloopt thuiskwam, was hij altijd blij om me te zien, ook al had ik iets heel kuts gedaan en ruzie met m’n vrouw.

Dat is toch precies waarom mensen en honden zo goed samenleven? Zolang er onderdak, eten en genegenheid is, zullen ze altijd je beste vriend zijn.

Precies. Dan maakt het niet uit hoeveel geld je hebt, hoe bekend je bent of hoe viral je gaat. En in tijden als deze is het wel erg chill om zo’n mattie te hebben, al spreekt hij geen Nederlands of Engels. Zo min mogelijk woorden gebruiken blijkt dan toch het best. In m’n intro zeg ik ook: “Ik kijk elke dag naar je, tot ik je weer zie.” Dat geloof ik ook echt, dat ik ‘m ooit ga terugzien.





Cute.

Vind je dat cute, ja? Ik heb soms wel het gevoel dat mensen niet begrijpen hoeveel pijn het kan doen om zo’n vriend te verliezen. En dat ze een hond zien als iets vies. Terwijl ik zeker weet dat die hond vaker onder de douche stond dan een hele hoop rappers in Nederland.

Bij mijn eerste economieles op school leerde ik dat het gaat om vraag en aanbod: je moet schaarste benutten. Jij hebt de laatste tijd enorm veel muziek uitgebracht. Ben je nooit bang dat je een overschot creëert?

Ja, ik ga wel even rustiger doen nu dit album uit is gekomen. Ik ben ook iemand die veel wordt gevraagd op featurings, en eigenlijk vind ik alles fucking leuk om te doen. Het gaat me ook redelijk makkelijk af, dat muziek maken, dus ik moet er wel echt op letten dat ik geen overkill krijg. Maar goed: dit album heeft ook een triljoen nummers, dus tja.

Kijk je weleens naar artiesten als Frank Ocean, die een enorme vraag creëert door gewoon te verdwijnen?

Absoluut. Maar, dat is Amerika. In Nederland kan het uiteindelijk ook wel, als je echt wil, maar ik ben ondertussen ook gewoon bezig om miljoenen te verdienen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor m’n kind. En ik denk dat mijn manier daarvoor wel the way to go is.



Welke marketingtactiek beschrijft jou beter dan ‘less is more’?

Keihard rennen voor je familie. Ik kijk heel goed naar de Nederlandse markt, en zie dat deze een nanoseconde geheugencapaciteit heeft. Elke dag nadat ik een single heb uitgebracht, zitten er alweer mensen in dm’s of comments te vragen wanneer er nieuwe muziek aankomt. Als je heel even ontsnapt loop je de kans dat je engagement terugloopt.

Is lage engagement je grootste angst?

Mijn grootste angst is skeer worden. Dat vind ik doodeng.





Het lijkt mij in jouw positie vooral eng om te weten dat je werkt voor de snelst verveelde en meest verwende generatie luisteraars ooit, die altijd meer en meer en meer wil.

Dat lijkt online misschien zo, maar in de praktijk blijkt dat ik best een loyale fanbase heb. Die bestaat grotendeels uit vrouwen van tussen de achttien en dertig, die elk festival weer vooraan willen staan. Ik heb niet het gevoel dat ik een monster heb gecreëerd dat in mijn oor schreeuwt dat ik rekening moet houden met jongens uit de brugklas, die steeds maar meer willen. Al is dat monster soms wel ‘herkend worden op straat’, dat kan wel kut zijn.



Kun je daar een voorbeeld van geven?

Ik was op de kermis met m’n zoontje. Oké, kermissen zijn moeilijke plekken, maar de halve Surinamer in mij vindt al die nepgouden Rolexen heerlijk en de Nederlander in mij gaat superlekker op die boksbal, dus ik hou er wel van. Anyway: ik zat met m’n zoontje in de botsauto’s. Net op het moment dat we gaan beginnen, begint-ie van angst te huilen en moet hij er per se uit. Dus ik spring er snel uit met hem, terwijl hij in m’n armen huilt en naar mama wil, en precies op dat moment staan er allemaal mensen die met me op de foto willen. Je ziet toch dat ik een huilend, bang kind vasthoud? Je ziet toch dat ik een botsauto aan het ontwijken ben?

Het nadeel van het leven als een viralkanon.

Ja, al ben ik ook wel de eerste die zou zeuren als het niet meer zou gebeuren. Ik ben er eigenlijk superblij mee, want het geeft wel aan dat het goed gaat.



De viralparadox.

Elk voordeel hep ze nadeel, om de heer Cruijff maar te quoten.

Je hebt vandaag een Steve Jobs-parodie neergezet, en wat me opvalt is dat je andere grote successen ook vaak zijn afgeleid van dingen die anderen hebben gemaakt. De cover van je vorige album is praktisch hetzelfde als deze cover van The Fader , deze clip is een parodie op The Anchorman en je monsterhit Traag is duidelijk geïnspireerd door…

Lento, van N-Fasis. Eh, ja, master toch? Hij heeft later weer op zijn manier Traag nagemaakt. Ik denk dat niemand dingen maakt zonder geïnspireerd te zijn door anderen. Je bent toch een spons, als mens? Er is toch niks wat letterlijk uit het niets ontstaat? Alle ideeën die je bedenkt komen ergens vandaan. Je komt op geluiden door andere geluiden, je weet welke kleuren je moet gebruiken door te kijken naar andere kleuren.

Maar gasten als Tesla, die je aanhaalt in je presentatie, hebben toch iets gecreëerd wat er helemaal niet was?

Maar er was toch al energie, ergens? Er waren guys die muziek maakten, maar ik ben degene die het zo verpakt dat het 200 miljoen views pakt, en het écht wereldwijd bekend wordt. Want dat is Lento niet. Dus ik heb iets gepakt en het op een manier uitgebracht waarop het wel werkt, zoals Tesla wisselstroom op een manier heeft gebruikt waardoor het wel werkbaar werd.

Hoelang denk je dit vol te houden?

Ik kan hier niet echt antwoord op geven, omdat ik al m’n hele leven zo werk. Ik weet eigenlijk niet anders. Ik heb wel een soort einde in m’n hoofd, omdat er een keer een moment komt dat ik het voor het geld niet meer hoef te doen. Dat het echt niet meer hoeft, ook niet voor m’n kind. Dan verdwijn ik misschien wel gewoon.





Kun je dat echt, denk je?

Zeker. Mensen die mij kennen zullen niet zo verbaasd reageren als jij. Kijk, zo’n show als vandaag is natuurlijk leuk, maar mensen die mij beter kennen weten dat ik mijn rust helemaal niet zoek in succes of viraliteit en de dingen die ik uit, terwijl ik het wel fucking master vind. Ik ben ook gewoon supershallow, en ik hou van bitches met een virale ass, maar ik geniet er meer van om op een surfplank te liggen en een uur naar de horizon te staren.



Waar denk jij aan als je dat doet?

Helemaal nergens aan. Ik denk niks. Normaal ben ik constant bezig met het bedenken van ideeën, dus leegte in m’n hoofd is waar ik dan het meeste van geniet. Als er even niets gebeurt. Dus verdwijnen zou voor mij betekenen dat ik een manier vind om afstand te kunnen doen van mijn gedachten, maar dat moment komt waarschijnlijk pas als ik honderdduizend procent zeker weet dat ik nooit meer skeer word. Dat ik – even afkloppen – weet dat ik nooit een fundraiser hoef te starten als m’n zoontje een keer een dure operatie nodig heeft.

Laatste vraag: ik presenteer sinds kort een nieuw videoformat. Het is op zich wel lollig, maar viral is anders. Heb je tips?

Haha, dit is hard. Dit is echt een baan, hè? Een tip: het draait om katers, dus ook om mensen die naar de club zijn gegaan en daar dronken zijn geworden. Stuur elk weekend een fotograaf naar een andere club, laat twintig billen fotograferen, en verwerk die als een soort slideshow in elke aflevering. Dit is wat jij hebt gemist dit weekend.

Luister Tido hieronder.