Dit boek van een atoombom-expert is de waarschuwing die wereld nu nodig heeft

In november 1983 zond de Amerikaanse zender ABC de ijzingwekkend realistische televisiefilm The Day After uit. Deze film, over de effecten van een nucleaire oorlog op een klein stadje in Kansas, was tientallen jaren lang de meest bekeken uitzending in de Amerikaanse televisiegeschiedenis. Zelfs president Ronald Reagan zei dat de film hem diep had ontroerd en zijn kijk op kernwapens had veranderd.

Nu, 35 jaar later, is deze film nog altijd relevant. We leven immers in een tijd waarin Donald Trump keer op keer Noord-Korea (een land met behoorlijk wat kernwapens) beledigt en uitdaagt. Een van de meest vooraanstaande nucleaire beleidsdeskundigen in Amerika probeert met zijn nieuwe boek hetzelfde te doen als The Day After destijds deed: ons aanzetten tot actie.

In zijn nieuwe boek The 2020 Commission Report on the North Korean Attacks Against the United States vertelt Jeffrey Lewis over een fictieve oorlog in maart 2020, waarin Noord-Korea tegenover Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten staat. Het duurt niet lang voor er kernwapens bij het conflict worden betrokken en er aan beide kanten miljoenen doden vallen.

Het is een horrorverhaal. Maar Lewis, een professor aan het Middlebury Institute of International Studies in Californië, weet het te vertellen in de droge taal van een overheidsonderzoek. Het is geschreven in de vorm van een regeringsverslag, en alles is gebaseerd op echte technologie, politiek en de gewoonten van de twee hoofdpersonages: de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump.

“Ik probeerde zo dicht mogelijk bij de realiteit te blijven.”

Het bloedbad in de roman wordt veroorzaakt door vier verschillende fouten. Noord-Koreaanse troepen schieten per ongeluk een Zuid-Koreaans passagiersvliegtuig neer, waarna Seoul wraak neemt door een paleis van Kim Jong-un aan te vallen. Kim is ervan overtuigd dat er plannen worden gemaakt om hem te vermoorden en begint uit zelfbescherming een wanhopige overlevingsoorlog. Precies op dat moment stuurt een onoplettende en prikkelbare Trump (afgeleid door een uitgestelde golfwedstrijd) een tweet de wereld in, waarin hij de zus van Kim beledigt.

De tweet van Trump is voor Kim de laatste druppel – tijd om de kernwapens van Pyongyang eens te gebruiken.

Vanaf het moment dat de bommen ontploffen, wordt het erg zwaar om The 2020 Commision Report te lezen. Lewis baseerde zijn beschrijvingen van de doden en verwondingen namelijk op authentieke verhalen van overlevenden van de atoombom die Amerika in 1945 op Hiroshima gooide.

Uitgever Houghton Mifflin Harcourt ziet The 2020 Commision Report als “speculatieve fictie”. De ene na de andere verschrikkelijke bladzijde laat ons zien hoe onze huidige gespannen geopolitiek uiteindelijk kan omslaan in een bloedbad vol kernwapens. Maar het laat ook zien wat ons na zo’n nucleaire ramp te wachten staat. En volgens Lewis is dat precies de bedoeling van zijn boek.

“Ik probeerde zo dicht mogelijk bij de realiteit te blijven,” vertelt Lewis. “Veel van de quotes die ik gebruik zijn echt, maar simpelweg in een andere context geplaatst. In het meest ideale geval loopt de realiteit naadloos in fictie over.”

Lewis zegt dat hij in december 2017 aan The 2020 Commission Report begon te schrijven, en het manuscript in april dit jaar af had. Dat was slechts een aantal maanden voor Kim en Trump elkaar in het echt spraken, en Trump ermee instemde om de Amerikaanse militaire oefeningen in Zuid-Korea stop te zetten. In de weken die hierop volgden, weigerde Noord-Korea om hun kernwapens op te geven, waarna het bestuur van Trump het aantal bedreigingen richting Noord-Korea verdubbelde. Schrikwekkend genoeg leidt een soortgelijk probleem in The 2020 Commission Report tot een nucleaire oorlog.

“Het boek was bedoeld als een waarschuwing,” zegt Lewis. “We moeten inzien dat we ons nog steeds op een gevaarlijk pad begeven.” Desondanks is ook hij verrast door de overeenkomsten tussen de realiteit en de gebeurtenissen in zijn roman.

Net als The Day After is ook The 2020 Commission Report allesbehalve een hoopvol verhaal. Toch eindigt het met een subtiele oproep, in de vorm van een slotverklaring van de fictieve auteurs van het fictieve regeringsverslag: “Nu ze hun taak hebben volbracht,” schrijven de commissarissen over zichzelf. “Keren ze terug naar hun levens als burgers die ieder een stem hebben.”

“Soms kunnen we als samenleving verschrikkelijk zelfvoldaan zijn. We denken dat zodra alles helemaal fout gaat, we vanzelf onze les zullen leren en andere beslissingen nemen,” zegt Lewis. “Ik wil die zelfvoldaanheid uit ons hoofd halen. Iedereen kan zien waar Trump ons naartoe leidt. We moeten niet op een nucleaire oorlog wachten voor we verstandigere keuzes gaan maken.”

