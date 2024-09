Kijk hoe James Blake ‘Radio Silence’ speelt bij Jools Holland en vind innerlijke rust

James Blake is een bijzonder talentvolle man die ambient, songwriting, jazz-akkoorden en donkere, vlezige bassen zo weet samen te brengen in zijn muziek dat Brian Eno, Flying Lotus, Hudson Mohawke en Bjork hem waarschijnlijk met een schuin oog aankijken. Maar in Engeland hebben ze hem toch altijd wat lastig kunnen peilen. In het begin van zijn carriere werd hij achtervolgd door de aanhoudende geur van post-dubstep, voordat het werd weggezet als een genre, en door zijn kwetsbare muziek werd hij toch vaak gezien als, nou ja, “een beetje gezapig”. Zoals Blake eerder dit jaar in een interview met The Guardian zei: “Ik ben het tegenovergestelde van punk. Ik heb een hele generatie rustig weten te krijgen.”

In Amerika heeft hij een heel andere reputatie. Kanye West loopt met hem weg, Beyoncé wil met hem werken, Drake wil hem samplen, Bon Iver wil op zijn album en Kiwi-popprinses Lorde covert hem. Kortom: Blake wordt er op handen gedragen.

Begin deze week was hij te gast in Later…with Jools Holland waar hij Radio Silence speelde, een sprekend Blake-liedje: een productie geschikt voor de late clubuurtjes met donkere, trage vocalen en een gevoel van eenzaamheid die een schaduw over je gevoel van geluk werpen. Het lijkt wel alsof een van de beste singer-songwriters van onze tijd aan het werk zien. Laat er geen twijfel meer over bestaan: James Blake is een van de beste muzikanten van nu.